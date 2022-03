สุธาวดี ศิริธนชัย จัดแคมเปญเอาใจนักชิม “เอ็มไดนิง แซ่บ ฟู้ดเฟส”

สุธาวดี ศิริธนชัย กรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้าดิ เอ็มโพเรียม และ ดิ เอ็มควอเทียร์ จัดแคมเปญเอาใจนักชิม “เอ็มไดนิง แซ่บ ฟู้ดเฟส” คัดสรรเมนูสุดแซ่บกับความเผ็ดสุดซี๊ด พร้อมสดชื่นไปกับเมนูคลายร้อนกว่า 40 ร้านอาหารชื่อดังจากเอ็มไดนิ่ง วันนี้–31 เม.ย. 65 ณ ดิ เอ็มโพเรียม และ ดิ เอ็มควอเทียร์

รมย์รวินท์ คลินิก นำทีมโดย พญ.ฐานิสร ธรรมลิขิตกุล และทีมแพทย์ร่วมงาน MASJ Day Exculusive workshop in wonderland 2022 ซึ่ง พญ.อรุณี ทองอัครนิโรจน์ ได้รับเชิญจาก Merz Aesthetics Thailand ให้เป็น Aesthetics Physician MASJ Doctor Squad วิทยากรร่วมพูดคุยเรื่องของเทรนด์ความงามที่เปลี่ยนไป ภายใต้คอนเซ็ปต์ “This is ME ดูดีไม่มีกรอบ”

บริษัท มิสลิลลี่ จำกัด นำโดยหัวเรือใหญ่ “เรวัต จินดาพล” เจ้าของผู้ก่อตั้งและผู้สร้างตำนาน มิสลิลลี่ เตรียมลงทุน Start-up ในตลาด Green Healthcare และ Technology ทางด้าน digital plateform และ material science ส่วนรูปแบบจะเป็นอย่างไรและจะมีพันธมิตรร่วมผนึกกำลังไปในทิศทางใด...รอติดตามเร็วๆ นี้

******