Halloween Capsule นาฬิกาธีมสยองขวัญเรืองแสงได้จาก สวอท์ช

SWATCH (สวอท์ช) ขอต้อนรับเทศกาลฮาโลวีนด้วยการออกคอลเลคชั่นใหม่ธีมสยองขวัญกับ Halloween Capsule นาฬิกาดีไซน์ชวนหลอนในโมเดลสุดฮิตอย่าง BIG BOLD กับดีไซน์สุดเท่ในแบบที่ไม่ซ้ำใครด้วยตัวเรือนและสายสีดำบวกกับ Ghost Glow Effect เทคนิคการพิมพ์ลายสีฟลูออเรสเซนท์เรืองแสงในที่มืดที่จะสะสมพลังงานจากแสงอาทิตย์ตอนกลางวันเพื่อให้สามารถเรืองแสงได้ในตอนกลางคืน บนหน้าปัดขนาด 47 มิลลิเมตร กรอบตัวเรือนและสายนาฬิกาเผยให้เห็นหน้าตาของนาฬิกาที่แอบซ่อนอยู่กับรายละเอียดที่ได้รับแรงบันดาลใจจากบรรยากาศในช่วงวันฮาโลวีน ให้คุณคอมพลีทลุคแฟนตาซีในคืนปล่อยผีแบบสุดปัง คอลเลคชั่น Halloween Capsule มี 2 สไตล์ให้เลือก เรือนแรกมีชื่อว่า RUN BUT YOU CAN'T HIDE ที่มาพร้อมกับลวดลายธีมหนังสยองขวัญ ส่วนอีกเรือนหนึ่งก็ชวนหลอนไม่แพ้กันกับ YOUR TIME IS COMING ที่มากับลวดลายหัวกะโหลก และพิเศษสุดๆ กับกล่องใส่นาฬิกาที่มีกิมมิกลวดลายที่สามารถเรืองแสงได้เช่นเดียวกัน

Halloween Capsule ทั้ง 2 สไตล์สุดหลอนชวนให้คุณขนหัวลุก ได้แล้ววันนี้ใน ราคา 3,950 บาท พร้อมบริการเปลี่ยนถ่านฟรีตลอดอายุการใช้งาน ที่ร้าน Swatch ทุกสาขา และ Official Online Store swatch.com

