เมเจอร์ ชวนร่วมกิจกรรมสยองขวัญ “Major Halloween’s Day 2021” ดูหนัง 69 บ.

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ผนึก ทรู และ TikTok ชวนร่วมกิจกรรมสยองขวัญ “Major Halloween’s Day 2021” ดูหนัง 69 บ. - แต่งผีโพสต์ TikTok - แต่งผีดูหนังฟรี!! และสัมผัส THE HAUNTED CINEMA VILLAGE : หลอนเต็มตาขวัญผวาเต็มโรง ที่ รัชโยธินนายนรุตม์ เจียรสนอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) จับมือ นันทิญา อังคณากานต์ รองผู้อำนวยฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ ลักษมี จง User & Content Operations Lead ของ TikTok แพลตฟอร์มวีดีโอสั้น ผนึกกำลังร่วมจัดกิจกรรมสยองขวัญสั่นประสาทและให้สัมผัสบรรยากาศความน่าสะพรึงกลัว กับ “Major Halloween’s Day 2021” มาร่วมพิสูจน์ความหลอนกันที่โรงหนังด้วยกิจกรรมเขย่าขวัญ ดังนี้• ดูหนังผีเพียง 69 บาท ตั้งแต่วันที่ 25-31 ตุลาคมนี้ ลูกค้าทรูใช้ทรูพอยท์เพียง 1 คะแนน แลกรับสิทธิ์ผ่าน True ID ก็ซื้อตั๋วหนังชวนหลอนในราคาเพียง 69 บาท ที่นั่งปกติ ระบบปกติ จำนวน 2,000 สิทธิ์ ที่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ทุกสาขาทั่วประเทศ มีภาพยนตร์ที่ร่วมรายการ ได้แก่ ภาพยนตร์เรื่อง ร่างทรง, The Unholy : เทวาอาถรรพณ์, The Night Beyond The Tricornered Window : คู่หูสามเหลี่ยมล่าปีศาจ, Suicide Forrest Village ป่า..ผีดุ, Malignant : ชั่วโคตรร้าย และ The Conjuring The Devil Made Me Do It : คนเรียกผี 3• ร่วมแต่งตัวเป็นคาแรคเตอร์ในหนังผีเรื่องที่น่ากลัวสุด ๆ หรือ เรื่องที่คุณชื่นชอบ โพสต์คลิปลง TikTok ติดแฮชแท๊ก #ฮาโลวีน #MajorHalloween2021 เริ่มโพสต์คลิปหลอนๆ ได้ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2564 คลิปใครมียอดคนดูสูงสุด 500 อันดับแรก รับบัตรชมภาพยนตร์ฟรี 2 ที่นั่ง จำนวน 500 รางวัล ประกาศผลรางวัลในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ทางเฟสบุ๊ค : Major Group สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.majorcineplex.com• แต่งผีดูหนังฟรี!! ในวันที่ 30 - 31 ตุลาคมนี้ เทศกาลเดียวที่ให้คุณได้ปลดปล่อยความสะพรึงในตัวคุณ ด้วยการแต่งตัวเป็นผีไปดูหนัง รับสิทธิ์ดูหนังฟรี 1 ที่นั่ง ที่นั่งปกติ ระบบปกติ เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ที่ จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ทุกสาขาทั่วประเทศ จำนวนจำกัดเพียง 2,000 สิทธิ์• สัมผัส THE HAUNTED CINEMA VILLAGE : หลอนเต็มตาขวัญผวาเต็มโรง เพียงแห่งเดียว ที่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน ชวนคนที่ชอบความหลอนมาเก็บภาพบรรยากาศของโรงหนังที่มีทั้ง ศาลพระภูมิเจ้าที่ร้าง, สายสิญจน์ระโยงระยาง, เครื่องเซ่นไหว้ เป็นต้น ใครไม่เชื่ออย่าลบลู่ มาร่วมกิจกรรม แชะ&แชร์ ถ่ายภาพ Check-in ที่เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน พร้อมติดแฮชแท็ก #TheHauntedCinemaVillage โพสต์ลงสื่อออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2564 ลุ้นรับบัตรชมภาพยนตร์ 2 ที่นั่ง จำนวน 100 รางวัล นอกจากนี้ ส่งท้ายค่ำคืนวันฮาโลวีน 31 ตุลาคมนี้ ชวนคนจิตแข็งมาร่วมชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง “ร่างทรง” เวลา 19.30 น. ณ โรงภาพยนตร์ที่ 5 เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน ตีตั๋วสัมผัสประสบการณ์หลอนก่อนใครได้ที่ APP MAJOR CINEPLEX ขอเตือน! ใจไม่ถึงอย่าจอง รอบนี้เฉพาะคนจิตแข็งเท่านั้นพิเศษ! สำหรับสมาชิก M GEN ทุกคลับ ที่ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ทุกเรื่อง ทุกรอบ ทุกสาขา รับคะแนน M GEN 2 เท่าทันที.