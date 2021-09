“ย่านเกาลูนตะวันตก” เที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม ภายใต้แคมเปญ ย่านน่าเที่ยวทั่วฮ่องกง

เพื่อดึงดูดให้ผู้คนจากทั่วฮ่องกงได้ลองมาสัมผัสมุมมองใหม่ๆ ในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวระดับท้องถิ่นแบบเชิงลึกและกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ การท่องเที่ยวฮ่องกง (Hong Kong Tourism Board: HKTB) ได้ออกแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวใหญ่ เพื่อแนะนำ

ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง จึงได้เปิดตัว ย่าน

แหล่งมรดกที่เจิดจรัสไปด้วยศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตตามท้องถนนของผู้คนในเหยาหม่าเต่ย (Yau Ma Tei) และจอร์แดน (Jordan) ที่มีชีวิตชีวา รวมถึงยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ระดับโลกแห่งใหม่อีก 2 แห่ง ได้แก่ M+ และพิพิธภัณฑ์พระราชวังฮ่องกง ซึ่งตั้งอยู่ใน เขตวัฒนธรรมเกาลูนตะวันตก (West Kowloon Cultural District: WKCD) โดยมีแผนที่จะเปิดให้บริการในช่วงปลายปีนี้และต้นปีหน้าตามลำดับในฐานะจุดแลนด์มาร์กสำคัญ ที่พร้อมให้คุณเต็มที่ไปกับการท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม

มีคำกล่าวว่า ศิลปะคือส่วนหนึ่งของชีวิตคนเรา การส่งเสริมย่านเกาลูนตะวันตกจึงเป็นเหมือนการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างวิถีชีวิตในท้องถิ่นของชุมชนที่จอแจในเหยาหม่าเต่ยกับจอร์แดนเข้าด้วยกัน ทั้งสองพื้นที่ถือเป็นแหล่งรวมงานสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าที่อยู่คู่เมืองมาอย่างยาวนาน และงานฝีมือแบบดั้งเดิม รวมถึงแรงดึงดูดใจทางศิลปะของเกาลูนตะวันตก ซึ่งผ่านการเจียระไนและการฟื้นฟูมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมเปิดประสบการณ์ที่แปลกใหม่และน่าอัศจรรย์ให้กับทุกคนที่ได้มาเยือน

เส้นที่ 1 Where modern architecture meets history จุดศูนย์กลางแห่งสถาปัตยกรรมเก่าและใหม่

เส้นที่ 2 Made by hand รังสรรค์ด้วยฝีมือ

เส้นที่ 3 West Kowloon Art in panorama เกาลูนตะวันตกงานศิลป์ 360 องศา

เส้นที่ 4 See urban art in all its forms สัมผัสงานศิลปะหลากสไตล์รอบเมือง

เส้นที่ 5 Feast your way through delicious local flavours เฉลิมฉลองด้วยรสชาติแห่งท้องถิ่น

เริ่มต้นจากแนวชายฝั่งที่สวยงามของเขตวัฒนธรรมเกาลูนตะวันตก กิจกรรมส่งเสริมย่าน "เกาลูนตะวันตก" ได้ครอบคลุมไปถึงเหยาหม่าเต่ยและถนนพิตต์ ทอดยาวไปตามถนนนาธานเพื่อมุ่งไปตามเส้นทางรอบถนนออสตินในจอร์แดน

เพื่อสะท้อนถึงลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นที่ การท่องเที่ยวฮ่องกงได้จัดทำทัวร์เดินชมโดยแบ่งเป็น 5 ธีมที่ต่างกัน เน้นเรื่องราวของมรดกและงานฝีมือ ศิลปะวัฒนธรรม และศิลปะการทำอาหาร เส้นทางนี้ครอบคลุมพื้นที่ตามตรอกซอกซอยที่ทั้งผู้มาเยือนและคนในพื้นที่เองอาจมองข้าม เช่น ร้านหนังสือที่ซ่อนอยู่ในวัดทินโหว ร้านอาหารทะเลที่พลิกโฉมเป็นโรงแรมศิลปะ และร้านเครื่องปรุงรสที่จำหน่ายอาหารตะวันตกผสมผสานกับเต้าหู้หมักแบบดั้งเดิม

เส้นทางดังกล่าวมีจุดแวะชมที่น่าสนใจมากกว่า 50 แห่ง ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือร้านอาหาร ที่สามารถเปิดดูได้ผ่านทางแผนที่ออนไลน์ (e-map) แบบอินเตอร์แอคทีฟที่หน้าเว็บไซต์แคมเปญของย่านเกาลูนตะวันตก อีกทั้งยังมีข้อเสนอพิเศษจากร้านค้าและร้านอาหารในบริเวณใกล้เคียงต่างๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายของผู้ที่มาเยือน

ศิลปะคือธีมหลักในของการท่องเที่ยวย่านเกาลูนตะวันตก นอกจากพิพิธภัณฑ์ M+ และพิพิธภัณฑ์พระราชวังฮ่องกงแล้ว การท่องเที่ยวฮ่องกงยังผนึกกำลังกับ “FriendsWithYou” คู่หูป๊อปอาร์ต อย่าง ซามูเอล บอร์กสัน (Samuel Borkson) จากฟลอริดา สหรัฐอเมริกา และอาร์ตูโร แซนโดวัล III (Arturo Sandoval III) จากคิวบา ในการนำผลงานศิลปะจัดวางขนาดมหึมาและคาแรคเตอร์ที่โด่งดังของป๊อปอาร์ตมาเฉิดฉายในย่านน่าเที่ยวของฮ่องกงย่านนี้ โดยงานศิลปะจัดวางนี้จะจัดขึ้นที่ Art Park ในเขตวัฒนธรรมเกาลูนตะวันตก ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน ถึง 14 ตุลาคม โดยเปิดให้เข้าชมฟรี พร้อมให้ผู้เยี่ยมชมได้เพลิดเพลินไปกับนิทรรศการศิลปะนานาชาติและสร้างความทรงจำผ่านภาพถ่าย

หลากหลายพื้นที่จะมีการประดับประดาในฐานะส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการท่องเที่ยว อาทิ สะพานลอยและรถไฟใต้ดินที่วิ่งระหว่างเขตวัฒนธรรมเกาลูนตะวันตกกับจอร์แดนจะแปลงโฉมเป็น "ระเบียงงานศิลปะ” โดยจะมีการตกแต่งรอบๆ สถานี MTR เหยาหม่าเต่ยและจอร์แดน รวมถึงตามเสาไฟฟ้ามุ่งหน้าสู่พิพิธภัณฑ์ด้วยธงสีสันสดใสตามธีมที่มาพร้อมกับรหัส QR ซึ่งจะนำไปที่เว็บไซต์ของกิจกรรมให้ทุกคนได้ติดตาม ส่วนสำหรับผู้ที่ยังเดินทางมาไม่ได้นั้น การท่องเที่ยวฮ่องกงก็ได้จัดทำภาพยนตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งได้รับเกียรติจากบุคคลที่มีชื่อเสียงในย่านนี้ มาพาเราท่องไปตามท้องถนน และเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวฮ่องกงได้แม้อยู่ที่บ้าน

ไฮไลต์ที่ 1: 10 อันดับ “Art Like” จุดถ่ายรูปยอดนิยมประจำย่าน

ไฮไลต์ที่ 2: เยือนถิ่นเหยาหม่าเต่ย ดื่มด่ำวิถีแห่งประเพณีที่เป็นอัตลักษณ์

Liu Ma Kee ซึ่งตั้งอยู่ในเหยาหม่าเต่ยมานานกว่าศตวรรษ ยังคงรักษาศิลปะแบบดั้งเดิมของโรงโม่หินเพื่อรังสรรค์ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองโดยใช้สูตรลับของครอบครัว Liu Ma Kee จำหน่ายเครื่องปรุงรสต่างๆ ที่ใช้กันทุกวันนี้ พร้อมเพิ่มกิมมิกผ่านการคิดค้น เครื่องปรุงเต้าหู้หมักรสกระเทียม ที่สามารถนำไปใช้ปรุงอาหารเมนูพาสต้าแบบตะวันตกและคาโบนาร่าที่ผสมผสานกับรสชาติคลาสสิกของเต้าหู้หมักได้อย่างลงตัว

Tung Nam Lou Art Hotel ถูกขนานนามว่าเป็นโอเอซิสใจกลางเมือง โดยตั้งอยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเหยาหม่าเต่ย และเปิดให้บริการในปี 2561 ก่อนหน้านี้เคยเป็นร้านอาหารทะเลที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายแบบดั้งเดิมมาก่อน จนกระทั่งกลายเป็นโรงแรมที่มีหอศิลป์และพื้นที่ส่วนกลาง ซึ่งตกแต่งออกมาให้ชวนหวนนึกถึงอดีต นอกจากนี้โรงแรมแห่งนี้ยังเป็นสถานที่จัดงานเวิร์คชอปและนิทรรศการตามธีมอีกด้วย

มีการประกาศให้วัดทินโหว (Tin Hau Temple) ในเหยาหม่าเต่ย พร้อมด้วยอาคารที่อยู่ติดกันบนถนนเซี่ยงไฮ้ เป็นอนุสรณ์สถานในปี 2020 ห้องใต้หลังคาได้ผ่านการอัปเกรดและแปลงโฉมให้เป็น The School แห่งเหยาหม่าเต่ย ปัจจุบันห้องต่างๆ ได้เปลี่ยนเป็นร้านหนังสือแบบบริการตนเอง ซึ่งมีหนังสือและสินค้าทางวัฒนธรรมที่ผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ห้องต่างๆ แห่งนี้ยังเคยเป็นโรงเรียนเอกชนมาก่อน ก่อนที่จะได้เปลี่ยนเป็นพื้นที่ที่มีต้นไทรขนาดเล็กตั้งอยู่ตรงกลาง พร้อมจุดถ่ายภาพมากมาย เช่น รถเข็นก๋วยเตี๋ยวเพื่อจำลองบรรยากาศภายนอกวัดที่ยังคงอยู่ในความทรงจำ

โรงงานพัดลม Cheung Shing คือหนึ่งในผู้ผลิตพัดลมไม้จันทน์หอมเพียงไม่กี่รายในฮ่องกงที่ยังคงเปิดดำเนินการอยู่ อีกทั้งร้านนี้ยังเป็นผู้ผลิตเครื่องหอม โดยนายลอว์และภรรยาทายาทรุ่นที่สองกลับมาที่ฮ่องกงเพื่อรับช่วงต่อธุรกิจ และได้เล็งเห็นว่า ลูกค้าที่ใช้ชีวิตอยู่ในตัวเมืองมีความชื่นชอบในการใช้ธูปหอมกันมากขึ้น จึงได้เริ่มหันมาจำหน่ายธูปไฟฟ้าและกระถางธูปเพื่อดึงดูดลูกค้ากลุ่มวัยรุ่น

นายเดน เฉิง ผู้อำนวยการบริหารการท่องเที่ยวฮ่องกง กล่าวปิดท้ายว่า “การท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์เป็นเทรนด์ที่กำลังได้รับความนิยม เราจึงตัดสินใจเปิดตัวกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวครั้งนี้ก่อนที่จะมีการเปิดพรมแดนอย่างเป็นทางการ เนื่องจากเราต้องการให้ผู้คนในท้องถิ่นได้ลองสัมผัสประสบการณ์ต่างๆ ก่อนเป็นกลุ่มแรก พร้อมพาพวกเขาไปค้นพบอัญมณีอันล้ำค่าที่ซ่อนอยู่ในชุมชนของพวกเขาเอง นอกจากนี้ยังเป็นการบ่มเพาะให้พวกเขารู้สึกภูมิใจและซาบซึ้งไปกับวัฒนธรรมที่มีอยู่ และเนรมิตบรรยากาศสุนทรีย์ของชีวิตและศิลปะที่ผสานกันอย่างแยกไม่ออกให้ย่านน่าเที่ยวแห่งนี้

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชาวฮ่องกงจะร่วมถ่ายทอดประสบการณ์เช่นนี้กับเพื่อนๆ และครอบครัวที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในฮ่องกง เพื่อเปิดโอกาสให้โลกได้ยลโฉมการท่องเที่ยวทางศิลปะ และปลุกความสนใจนักเดินทาง สร้างแรงผลักดันให้ฮ่องกงเป็นจุดหมายปลายทางที่ต้องมาเยือน เรายังสนับสนุนให้ผู้ประกอบการด้านการนำเที่ยว จัดทัวร์ท่องเที่ยวเชิงลึกสำหรับชาวฮ่องกงเพื่อช่วยให้ทุกคนสามารถวางแผนล่วงหน้า เพื่อรองรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศทันทีเมื่อมีการผ่อนคลายการจำกัดการเดินทางระหว่างพรมแดน”