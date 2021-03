The Art Of Escape เสพงานศิลป์ในสไตล์ที่แตกต่าง

ชวนชมนิทรรศการ

สัมผัสประสบการณ์ งานศิลป์ที่โชว์ความแตกต่างของการสื่อสารเรื่องราวผ่านรูปแบบงานศิลปะในแต่ละศาสตร์ ที่ถูกถ่ายทอดออกมาผ่านผลงานภาพถ่าย ภาพวาด รวมไปถึงผลงานด้านอินทีเรียร์ดีไซน์ ผลงานด้านอาคิเทกเจอร์ น่าค้นหาของธรรมชาติ ชุมชน ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมท้องถิ่น อบอวลไปด้วยวิถีชีวิตชาวประมง รายล้อมด้วยทะเล เกลียวคลื่น ชายหาด สายลม และร่มไม้

ดิฐวัฒน์ อิสสระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด กล่าวถึงนิทรรศการ The Art Of Escape ว่า ART เป็นศิลปะ ที่สะท้อนออกมาในมุมมองหลากหลายรูปแบบ โดยถูกถ่ายทอดออกมาผ่านผลงานภาพถ่าย ภาพวาด รวมไปถึงผลงานด้านอินทีเรียร์ดีไซน์ ผลงานด้านอาคิเทกเจอร์ เหล่านี้ถือเป็นงานศิลปะที่สร้างความสวยงามที่แตกต่างกันออกไป แต่ทุกผลงานความเป็น ART ศิลปินมักจะมีจุดเริ่มต้นมาจากแรงบันดาลใจที่เป็นตัวช่วยสร้างสรรค์ผลงานออกมาที่มีความเป็นเอกลักษณ์ถ่ายทอดความเป็นตัวตนของศิลปินในแงมุมต่างๆ ที่เขาเหล่านั้นได้พบเจอมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่พบเจอ การเดินทาง สถานที่ ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างผลงานศิลปะออกมา ผ่านความเป็นตัวตนของพวกเขา

สำหรับนิทรรศการ The Art Of Escape นิทรรศการที่โชว์ความแตกต่างของการสื่อสารเรื่องราวผ่านรูปแบบงานศิลปะในแต่ละศาสตร์ ผ่านศิลปิน 3 ท่าน ที่มีเอกลักษณ์ และความโดดเด่นเฉพาะตัวอย่าง ‘เตว-จารุวัฒน์ น้อมรับพร’ ศิลปินวาดภาพประกอบอิสระ ‘เป็ด-ชญานี ชมแสงจันทร์’ กราฟิกดีไซเนอร์และช่างภาพฟรีแลนซ์ ผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวธรรมชาติ และ ‘เอก-สุเทพ พาทสุธีสุทธิ’ อินทีเรียร์ดีไซน์ ที่สร้างแนวคิดการตกแต่งสถานที่อยู่อาศัยผ่านแง่มุมของการนำศิลปะ เข้ามาผสมผสานกับการออกแบบ ที่จะมาร่วมจัดแสดงภาพถ่ายบนฝาผนังให้ได้ชมกัน

โดย ‘เตว-จารุวัฒน์ น้อมรับพร’ ศิลปินวาดภาพประกอบอิสระ กล่าวถึงผลงานที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ว่า ได้รับแรงบันดาลใจจากการได้ไปพักผ่อนที่เขาตะเกียบ แล้วแสดงออกมาผ่านภาพวาดสีน้ำมัน ที่สัมผัสได้ถึงบรรยากาศของความผ่อนคลาย การพักผ่อน และความเงียบสงบ

ด้าน ‘เป็ด-ชญานี ชมแสงจันทร์’ กราฟิกดีไซเนอร์และช่างภาพฟรีแลนซ์ ผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวธรรมชาติ บันทึกเรื่องราวชีวิตผ่านเลนส์และภาพถ่ายสวยๆ โดยใช้ประสบการณ์ที่ผ่านๆ มาช่วยสร้างแรงบันดาลใจ กล่าวว่า “เป็ดชอบท่องเที่ยวอยู่กับธรรมชาติอยู่แล้ว อยู่กับน้ำกับดินกับทราย ชอบถ่ายรายระเอียดเกี่ยวกับธรรมชาติต่างๆ น้ำ ต้นไม้ ทราย ท้องฟ้า” ให้อารมณ์ที่หลากหลาย เรียบง่าย อ่อนหวาน เซ็กซี่ จึงเป็นคอนเซ็ปต์ของภาพต่างๆ ที่ต้องการจะสื่ออกมาเพื่อให้ทุกท่านได้อยู่กับธรรมชาติไปพร้อมๆ กับผลงานที่นำมาจัดแสดง

ขณะที่ ‘เอก-สุเทพ พาทสุธีสุทธิ’ อินทีเรียร์ดีไซน์ ที่สร้างแนวคิดการตกแต่งสถานที่อยู่อาศัยผ่านแง่มุมของการนำศิลปะ เข้ามาผสมผสานกับการออกแบบกล่าวว่า งานอินทีเรียร์ดีไซน์ก็เป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปะ ที่ต้องการถ่ายทอดผลงานการอินทีเรียร์ดีไซน์ให้มีบรรยากาศที่ต่อเนื่องกลมกลืนกับบรรยากาศของแดด ลม จากภายนอก วัสดุผิวต่างๆ จะสะท้อนบุคลิกความเคลื่อนไหวของธรรมชาติ สีแทนอ่อนๆ ของหาดทราย สีหยกของน้ำทะเล และขาวปะการังของฟองคลื่น ผิวสัมผัสของผนังมีความไม่สม่ำเสมอ เมื่อถูกกับแสงที่เข้ามากระทบเหมือนกับเม็ดทรายที่ถูกแดด การใช้พื้นไม้ในแพตเทิร์นแบบก้างปลาให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว ในบางขณะก็ล้อกันกับการกระทบคลื่น งานศิลปะบนผนัง (Wall art work) เป็นสีของทรายที่สะท้อนแดดยามเย็น แสดงเส้นสายที่เป็นเหมือนกับลมที่เคลื่อนไปมาบนผิวทราย หรืออาจเป็นระลอกคลื่นเอื่อยๆ ที่กระทบกับแสงอาทิตย์”

สำหรับนิทรรศการ The Art Of Escape sponsored by SASARA Hua Hin เป็นอีกหนึ่งงานศิลป์ที่อยากจะเชิญชวนให้ชมมงานศิลปะได้เต็มอิ่มกับผลงานที่มีความหลากหลาย พร้อมนำศิลปะ เหล่านี้มาร่วมสร้างสรรค์ผ่านโครงการ ศศรา หัวหิน ลักชัวรี่ บีชฟรอนท์ เรสซิเดนซ์ ที่จะช่วยเติมเต็มความสุขให้กับทุกวันพักผ่อน จัดแสดงโดยบริษัทร่วมอิสสระ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 16-28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น. (ปิดวันจันทร์) ณ ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) ปทุมวัน