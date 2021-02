"รมย์รวินท์ คลินิก" รับ 3 รางวัลจาก เมิร์ซ เอสเธติกส์ ไทยแลนด์

รมย์รวินท์ คลินิก (romrawin Clinic) กวาด 3 รางวัล จาก Merz Aesthetics Thailand (เมิร์ซ เอสเธติกส์ ไทยแลนด์) ผู้นำนวัตกรรมความงามระดับโลก ได้แก่ 2020 The Gold Award for Merz Pure Toxin, 2020 The Platunum Award for Merz Filler และ 2020 Rising Star, The Thailand Fastest Growth for Merz Portfolio การันตีความเชื่อมั่นที่มีผู้ใช้บริการด้านการลดริ้วรอยและปรับรูปหน้าสูงสุด



***

ญนน์ โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากเซ็นทรัล รีเทล มอบเงินสนับสนุนการศึกษา 608,495 บาท แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ภายใต้แคมเปญ “Happiness Forward ความสุขส่งต่อได้…ไม่สิ้นสุด” โดยมี ประสงค์ สุบรรณพงษ์ ผอ.ร.ร.สอนคนตาบอดกรุงเทพ เป็นผู้รับมอบ



***

วณีรัตน์ ปล้องใหม่ ผจก.แผนกต้อนรับ โรงแรมเคป พันวา ภูเก็ต และสุพรรณี ศักดิ์แก้ว ผจก.แผนกแม่บ้าน โรงแรมเคป พันวา ภูเก็ต ให้การต้อนรับ กีรติ เทพธัญญ์ นักแสดงและพิธีกรมากความสามารถ เนื่องในโอกาสให้เกียรติเข้าพัก ณ โรงแรมเคป พันวา ภูเก็ต



***

ซิซซ์เล่อร์ เปิดตัวเมนูเสริมสิริมงคล Happy Chinese New Year มาพร้อม 3 เมนู ประกอบด้วย แพนเซตต้ากะเพรา (หมูกรอบสไตล์อิตาเลียน) เสิร์ฟพร้อมสปาเกตตีคาโบนารา สเต๊กหมูแกงกะหรี่ และสเต๊กเนื้อนิวยอร์ก หรือ สเต๊กเนื้อริบอาย เสิร์ฟพร้อมซอสซัลซ่า สตรอเบอร์รีจากโครงการหลวง ทานคู่กับสลัดบาร์ ที่ร้านซิซซ์เล่อร์ ทุกสาขา วันนี้-28 ก.พ. 64