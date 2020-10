“เจ้าชายมาตีน” โพสต์ไว้อาลัยพี่ชาย "เจ้าชายอาซิม" อดีตเจ้าชายสายปาร์ตี้ผู้แหวกกฏ

เจ้าชายอับดุล มาตีน เจ้าชายขวัญใจสาวๆ ผู้ซึ่งเป็นพระราชโอรสลำดับที่ 10 ในสมเด็จพระราชาธิบดีฮัสซานัล บลกียะห์ แห่งราชวงศ์บรูไน ได้ทรงโพสต์ลงอินสตาแกรมส่วนพระองค์ เล่าถึงความผูกพันกับพระเชษฐาพระองค์นี้ และความขี้เล่น สดใส ร่าเริง ของเจ้าชายอาซิม ที่ทำให้ทุกคนที่อยู่รอบข้างมีความสุข พร้อมทั้งกล่าวถึงสาเหตุของอาการประชวรที่ทำให้เสียชีวิตว่า ทรงเป็นหลายโรค รวมทั้งโรคภูมิแพ้ตัวเอง และโรคไบโพลาร์ ซึ่งพระองค์ได้พยายามต่อสู้เพื่อยื้อพระชนม์ชีพอย่างสุดกำลังแล้ว

เจ้าชายอาซิม ทรงเป็นพระโอรสองค์ที่ 2 ของสุลต่านบรูไน ที่ทรงอยู่ในลำดับสืบสันตติวงศ์อันดับ 4 สิ้นพระชนม์จากภาวะอวัยวะล้มเหลวหลายระบบ ในวัยเพียง 38 พรรษา ทรงได้ชื่อว่าเป็น “เจ้าชายสายปาร์ตี้” ด้วยทรงเป็นโอรสของผู้ครองนครที่ร่ำรวยที่สุดอันดับต้นๆ ของโลก ทำให้พระองค์มักจะจัดปาร์ตี้ที่สุดอลังการให้แขกเหรื่อได้เซอร์ไพรส์กันเสมอ

อย่างเช่น ในปาร์ตี้เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 25 พรรษา ในของรางวัลที่ประทานแก่แขกที่มาร่วมงาน มีทั้งทัวร์ซาฟารีที่เคนยา สมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุด บัตรกำนัลทำฟันฟรี รวมทั้ง ภาพเขียนสีน้ำมันของจิตรกรดัง ฯลฯ

เป็นที่รู้กันว่า เจ้าชายอาซิม ทรงสนิทสนมกับบรรดา “เอ-ลิสต์” ในฮอลลีวู้ด ไม่ว่าจะเป็นไมเคิลและเจเน็ต แจ๊กสัน นาโอมิ แคมป์เบล โจน คอลลินส์ พาเมล่า แอนเดอร์สัน มารายห์ แครีย์ แล้วก็เอลิซาเบท เฮอร์ลีย์ พระองค์ยังทรงอาศัยสัมพันธ์ส่วนตัว พาไมเคิล แจ๊กสัน มาแสดงสดถึงหน้าพระพักตร์องค์สุลต่าน ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 50 พรรษา เมื่อปี 1996

เจ้าชายอาซิม ทรงได้รับการศึกษาชั้นต้นจากโรงเรียนนานาชาติในบรูไน ก่อนที่จะบินมาทรงศึกษาต่อที่สถาบันราฟเฟิลส์ สิงคโปร์ และมหาวิทยาลัยบรูค ในออกซ์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร รวมทั้งเข้าศึกษาในโรงเรียนวิชาทหารแซนด์เฮิร์สต์ของอังกฤษ แม้ว่าจะขอดร็อปเรียนเมื่อเข้าสู่การฝึกภาคสนาม

หลังศึกษาจบ ทรงยึดอาชีพนักสร้างหนังในฮอลลีวู้ด ภายใต้พระนาม อาซิม โบลกียะห์ มีผลงานอย่าง You’re Not You นำแสดงโดย ฮิลารี สแวงค์ และ The Happy Prince ที่มีเอมีลี่ วัตสันกับโคลิน เฟิร์ท นำแสดง

พระองค์ทรงสนับสนุนชุมชน LGBTQ โดยแม้ว่าจะไม่เคยทรงเปิดเผยรสนิยมทางเพศส่วนพระองค์ ทว่า ทรงประกาศสนับสนุนกลุ่มเพศทางเลือกอย่างเปิดเผย ในงานปาร์ตี้ของพระองค์ มีรายชื่อแขกอย่าง เคทลิน เจนเนอร์ สตรีข้ามเพศคนดัง ซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับกฎหมายของบรูไนที่ยึดหลักศาสนาอิสลาม สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มรักร่วมเพศนั้นเป็นเรื่องผิดกฎหมาย และมีโทษถึงขั้นประหารชีวิตทีเดียว