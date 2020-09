ล่องเรือดินเนอร์สุดหรู ราคาดี ชมทัศนียภาพ “เจ้าพระยา” โรแมนติกมากเวอร์

ได้เวลาจูงคุณแฟน พาครอบครัว มาร่วมสัมผัสความโรแมนติกของสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมดินเนอร์หรู เมื่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ดึงเรือล่องแม่น้ำ เรือเช่าเหมาลำท่องเที่ยวและเรือดินเนอร์ครูซสุดลักชัวรี จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด

โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะกระตุ้นในการเดินทางทำกิจกรรมทางการท่องเที่ยวภายในพื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางเรือ รับประทานอาหารพร้อมชมทัศนียภาพสวยงามบริเวณสองฟากฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาอันเป็นการช่วยฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และช่วยเหลือผู้ประกอบการทางเรือให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง ภายหลังสถานการณ์คลายล็อกดาวน์วิกฤตโควิด-19 ตามแผนโครงการส่งเสริมการการขายด้านตลาดในประเทศ #คิดแล้วไปให้ถึง โดยมี

ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มาเป็นประธานในพิธีเปิดตัวทริปนำร่อง

โครงการ “River Legacy” ต้องการเชิญชวนคนไทยที่มีกำลังทรัพย์ออกมาใช้จ่าย โดยเฉพาะ “เจ้าพระยา” เป็นหนึ่งในแม่น้ำที่มีความสวยงามไหลผ่านย่านประวัติศาสตร์ การได้นั่งเรือจิบเครื่องดื่ม รับลมเย็นๆ รับประทานอาหารเลิศรสพร้อมชมวิวพระอาทิตย์ที่กำลังตกดินอยู่ตรงเบื้องหน้า เป็นอีกหนึ่งในความสุขและประสบการณ์ที่หาได้ยาก ส่วนเส้นทางการล่องเรือให้ได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพนั้นจะล่องพาดผ่านจุดสำคัญๆ ไปจนถึงย่านธุรกิจแสงสีเสียง ถือเป็นแม่น้ำประวัติศาสตร์แห่งมหานครกรุงเทพมหานคร เช่น สะพานพระราม 8, วัดระฆังโฆสิตาราม, พระบรมมหาราชวัง, วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์), วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร, ป้อมวิไชยประสิทธิ์, วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร, สะพานพระพุทธยอดฟ้าฯ, River City Bangkok, Icon Siam, สะพานตากสิน และเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์

ด้านเรือล่องแม่น้ำ เรือเช่าเหมาลำท่องเที่ยว และเรือดินเนอร์ครูซสุดลักชัวรี ที่เข้าร่วมโครงการ River Legacy ได้แก่

1. เรือ : Saffron Cruise By Banyan Tree โปรโมชันชุดดินเนอร์อาหารไทย 3 คอร์ส ราคา 1,500 บาท ต่อ 1 ท่าน พิเศษ รับเครื่องดื่มม็อกเทล 1 แก้ว โทร.0-2679-1000 ต่อแผนกรับจองอาหารwww.facebook/BanyanTreeHotels





2. เรือ : Grand Pearl Cruise สำรองที่นั่งได้ที่ 09-0404-9271, 0-2861-0255 #629 Email : sales@grandpearlcruise.com

3. เรือ : เรือสองฝั่งคลอง Song Fang Klong Cruise สำรองที่นั่งได้ที่ 08-5555-4422, 08-1893-5552 ,Line : @khinlomchomsaphan.com ,Email :sale@khinlomchomsaphan.com

4. เรือ : Supatra Sala Thai Boat สำรองที่นั่งติดต่อ โทร.09-9449-6690 www.cruiseko.com

5. เรือ : Royal Princess Cruise สำรองที่นั่งติดต่อ โทร.09-9449-6690 www.cruiseko.com

6. เรือ : Meridian Alangka Cruise สำรองที่นั่งติดต่อ โทร.09-9449-6690 www.cruiseko.com

7. เรือ : Wonderful Pearl สำรองที่นั่งติดต่อ โทร.09-9449-6690 www.cruiseko.com

8. เรือ : เรือดาวมารีน ยอตช์ (Dao Marine Yatch)

9. เรือ : เรือคุณแม่

10. เรือ : เรือบ้านขนิษฐาครูซ (Baan Kanittha Cruise)

ส่วนทริปนำร่องของ โครงการ “River Legacy : Review Saffron Cruise By Banyan Tree” ณ เรือแซฟฟรอน ครูซ ของทางโรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ บรรดาแขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้สัมผัสประสบการณ์ การรับประทานอาหารค่ำสุดลักชัวรีที่สุดแสนประทับใจ ตั้งแต่ครั้งแรกที่ก้าวขึ้นไปยังเรือขนาดใหญ่ซึ่งมีความยาวของตัวเรือถึง 38 เมตร และโดดเด่นไปด้วยเฟอร์นิเจอร์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่หรูหรา อาทิ ดาดฟ้าเปิดโล่ง บาร์ และสกายบริดจ์ ดื่มด่ำบรรยากาศของเส้นขอบฟ้าอันงดงาม พร้อมรับลมเย็นๆ ที่พัดผ่านท่ามกลางแม่น้ำ ซึ่งบรรดาแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานต่างสนุกสนาน มีความสุขกับการถ่ายภาพ ติดแฮชแท็ก #Riverlegacy #Saffroncruisebybanyantree ดื่มดำกับบรรยากาศริมสองฝั่งแม่เจ้าพระยา อิ่มอร่อยกับอาหารรสเลิศไปตามๆ กัน

ด้าน เชฟเรณู หอมสมบัติ Executive Chef ณ เรือแซฟฟรอน ครูซ ของทางโรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ ได้จัดเตรียมอาหารที่คัดสรรมาเป็นพิเศษเสิร์ฟเป็นคอร์ส นำส่วนผสมของสมุนไพรไทยต่างๆ มาปรุงในเมนูอาหารทุกจานเพื่อสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายเหมาะกับช่วงโควิด-19 นี้เป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นเมนูแสร้งว่าหอยเชลล์มะม่วงเบาน้ำส้มซ่า น้ำส้มซ่าเป็นส่วนผสมของน้ำยำสัดส่วนครึ่งหนึ่งของเมนู (Appetizer : Pan-frying Sea Scallop, Southern Mango, Green Bitter Orange Chili lime Dressing) ส่วนของซุปต้มแซ่บเนื้อหมูโคโรบุตะใบกะเพราแดง พิเศษต้มน้ำซุปนาน 6 ชม. (Soup :Traditional Spicy Clear Soup,Korobuta Pork Chili, Thai Hotbasil ) แกงกะทิปลาอินทรีย์ จันทบุรีกับใบยี่หร่า (Main : Grilled Chanthaburi Mackerel in Creamy Curry Sauce) กุ้งขาวคั่วพริกเกลือ, กระเทียมโทนเชียงใหม่ (Wok- Fried White Prawn,with Chili,Chiang Mai Garlic ) และ ส้มฉุนลิ้นจี่, ไอศกรีมเมี่ยงคำ (Dessert : Lychee, Young Ginger in Sweet and Sour Syrup, Grilled Shallots Served with Coconut Ice Cream, Roasted Coconut, Peanut, Brown Sugar Syrup) เป็นต้น เมื่อทุกท่านได้สัมผัสถึงรสชาติอาหารอันน่าภิรมย์ละมุนลิ้น พร้อมชมทัศนียภาพสองฟากฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาในยามค่ำคืนสุดแสนโรแมนติก นับว่าเป็นประสบการณ์ที่สุดแสนโรแมนติกที่หาชมยาก

ขอเชิญชวนผู้สนใจออกมาท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมาฟื้นตัวในเร็ววัน และสามารถเลือกแพกเกจล่องเรือยามพลบค่ำและเพลิดเพลิดไปกับอาหารชั้นเลิศ ราคาดีอย่างนี้ จองด่วน!