รีวิว REDMI Note 17 Pro Max 5G แกร่งเต็ม MAX แบตเตอรี่ 10,000 mAh

แกร่งเต็ม MAX กับ REDMI Note 17 Pro Max 5G จัดเต็มความทนทานและแบตเตอรี่ระดับเรือธงในราคาคุ้มค่า เด่นเรื่องแบตเตอรี่ซิลิคอน-คาร์บอน ความจุ 10,000mAh ใช้งานยาวนาน 3 วันสบายๆ มาพร้อมชาร์จไว 100W HyperCharge ชาร์จเต็ม 100% ใน 80 นาที ชาร์จย้อนกลับ 27W การันตีแบตเตอรี่ระดับ 5 ดาวจาก TÜV SÜD เป็นรุ่นแรก
การออกแบบหน้าจอใช้กระจก Corning Gorilla Glass Victus 2 นอกจากนี้ตัวเครื่องยังทนต่อการตกกระแทกจากความสูงถึง 3 เมตร การันตีโดย SGS กันน้ำลึก 2 เมตร นานสูงสุด 72 ชั่วโมง พร้อมมาตรฐานกันน้ำฝุ่นสูงสุด IP66/IP68/IP69/IP69K ทนทานแม้กระทั่งน้ำฉีดแรงดันสูงและน้ำร้อน
ด้านการใช้งานจัดเต็มด้วยหน้าจอ 6.83 นิ้ว 1.5K POLED ถนอมสายตา ชิปเซ็ต Snapdragon 6 Gen 5 โดยทำงานบน Xiaomi HyperOS ที่รองรับ Xiaomi HyperAI ใช้งานได้ลื่นไหล ขณะที่กล้องให้มา Dual Camera เลนส์หลักความละเอียด 50MP และเลนส์ Ultrawide 8MP ส่วนความละเอียดกล้องหน้า 32MP ทั้งกล้องหน้าและหลังถ่าย VDO 4K 30fps ได้ทั้งคู่
ปิดท้ายด้วยการคุ้มครองอันดับ 1 มอบสิทธิ์เปลี่ยนแบตเตอรี่ฟรีนาน 5 ปี, ประกันหน้าจอ 3 ปี, ประกันฝาหลัง 2 ปี และประกันความเสียหายจากของเหลว 2 ปี เรียกได้ว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่แกร่ง คุ้ม ครบจบในเครื่องเดียวอย่างแท้จริง
REDMI Note 17 Pro Max 5G มาใน 2 สี ได้แก่ Cloud Blush และ Black พร้อมให้ลูกค้าสั่งจองล่วงหน้าระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม - 4 กันยายน 2569 โดยรุ่นความจุ 8GB + 256GB วางจำหน่ายในราคา 17,999 บาทและรุ่นความจุ 8GB + 512GB วางจำหน่ายในราคา 19,999 บาท ที่ Xiaomi Store และร้านตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการทั่วประเทศ
ในรุ่นความจุ 8GB + 256GB เลือกรับส่วนลดสินค้า 2,000 บาท หรือเลือกรับเป็นการอัปเกรดความจุ 512GB ฟรี และเมื่อซื้อ REDMI Note 17 Pro Max 5G รุ่นความจุ 8GB + 512GB รับฟรีส่วนลด 2,000 บาท และยังรับฟรี REDMI Watch 6 Active มูลค่า 1,990 บาท
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