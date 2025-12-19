Review : HUAWEI MatePad 12 X 2026 เด่นด้วยจอ PaperMatte ใช้งานได้เหมือน PC

ในตลาดแท็บเล็ตที่เน้นประสิทธิภาพสูง รองรับการทำงาน และใช้งานที่หลากหลาย HUAWEI นับว่าเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง กับสินค้าในไลน์อัปอย่าง MatePad ที่อัปเดตให้รองรับการทำงานใกล้เคียงกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมากขึ้น
HUAWEI MatePad 12 X (2026) รอบนี้ อัปเกรดใหญ่ในหลายเรื่อง ทั้งหน้าจอ PaperMatte ที่รองรับปากกา HUAWEI M-Pencil Pro ที่นอกจากรองรับการทำงานอย่างสร้างสรรค์แล้ว ยังให้ประสบการณ์บันเทิงแบบเต็มที่จากลำโพงที่ให้เสียงชัดเจน
ความเบา ที่แฝงด้วยความแรง
ทันทีที่หยิบ HUAWEI MatePad 12 X ออกมาจากกล่อง สิ่งแรกที่สัมผัสได้คือ "ความเบา" ที่น่าตกใจ ด้วยน้ำหนักเพียง 555 กรัม และความบางแค่ 5.9 มม. ทำให้ความรู้สึกเวลาถือใช้งานนั้นคล่องตัวมาก ไม่ว่าจะใส่กระเป๋า หรือถือเดินไปร้านกาแฟ ก็ไม่รู้สึกว่าเป็นภาระ
ขณะเดียวกันสิ่งที่ทำให้รุ่นนี้โดดเด่นจริงๆ คือดีไซน์ฝาหลัง อย่าง สีเขียว Greenery รุ่นนี้ ที่มาพร้อมเทคนิคการเคลือบผิวแบบ Shimmery Pearlescent ให้ความรู้สึกระยิบระยับเหมือนไข่มุกเมื่อกระทบแสงไฟ เป็นความเรียบหรูที่ดูแพงและมีสไตล์สุดๆ
ไฮไลท์สำคัญของรุ่นนี้คือหน้าจอ Ultra-Clear PaperMatte Display ขนาด 12 นิ้ว เพราะรุ่นนี้ โดดเด่นในเรื่องการลดแสงสะท้อน ด้วยเทคโนโลยี Nanoscale Etching มาเคลือบหน้าจอช่วยลดแสงสะท้อนได้ดีเยี่ยม ทำให้ภาพยังคงคมชัดแม้อยู่ใต้แสงแดดจ้า
เมื่อจับคู่กับปากกา HUAWEI M-Pencil Pro กับหน้าจอ PaperMatte ทำให้ความรู้สึกตอนเขียนลงไปมันไม่ใช่กระจกลื่นๆ อีกต่อไป แต่มีความ "ฝืด" นิดๆ ให้ฟีลลิ่งเหมือนกำลังจรดปลายดินสอลงบนกระดาษจริงๆ
เปลี่ยนที่ไหนก็ได้ ให้เป็นออฟฟิศระดับ PC
สิ่งที่ทำให้ HUAWEI MatePad 12 X แตกต่างจากแท็บเล็ตทั่วไปคือ “การทำงานระดับพีซี" ด้วยการทำงานร่วมกับแอปฯ WPS Office 3.0 ที่เป็นเวอร์ชันใกล้เคียงกับใช้งานบน PC ทำให้หน้าตาอินเตอร์เฟสที่ได้เหมือนใช้งานบนคอมพิวเตอร์
ทำให้เราสามารถใช้งานโปรแกรม Office ทั้ง Word, Excel และ PowerPoint ได้จากบนแท็บเล็ตเครื่องนี้ โดยเฉพาะการทำ Pivot Table ใน Excel, แก้ไขงาน Presentation ขั้นสูง หรือจะเปิดเอกสารสองไฟล์พร้อมกันแบบ Side-by-side ก็ทำได้ลื่นไหล
ยิ่งเมื่อประกอบร่างกับ Smart Magnetic Keyboard ที่ระยะกดปุ่มลึก 1.5 มม. ที่รองรับการเชื่อมต่อแบบ Nearlink ช่วยให้ลดความหน่วง ทำให้ฟีลลิ่งการพิมพ์งานบน MatePad 12 X ไม่แตกต่างจากแล็ปท็อปเครื่องนึงเลย
สร้างสรรค์ด้วย GoPaint และ M-Pencil Pro
สำหรับสายครีเอทีฟ แอป GoPaint ที่หัวเว่ยพัฒนาขึ้นมาเอง นับว่าเข้ามาตอบโจทย์ในการเป็นผืนผ้าใบให้วาด และระบายสีได้เป็นอย่างดี เพราะแอปวาดภาพระดับโปรนี้ ให้เครื่องมือครบครันมาก ไม่ว่าจะเป็นหัวแปรงสมจริง หรือฟีเจอร์เลเยอร์ที่ซับซ้อน
เมื่อใช้งานคู่กับ HUAWEI M-Pencil Pro กับปากการองรับแรงกดได้ถึง 16,384 ระดับ ทำให้ลงน้ำหนักเส้นหนักเบาได้ดั่งใจ ที่เจ๋งคือฟีเจอร์ อย่างการที่เราสามารถ “บีบ” ปากกาเพื่อเรียกเมนูลัด หรือ "หมุน” เพื่อเปลี่ยนหัวแปรง มันทำให้การทำงานต่อเนื่องไม่มีสะดุด
ที่สำคัญคือเชื่อมต่อใช้งานได้ง่าย เพียงแค่แปะเข้าไปที่ข้างเครื่องก็จะเชื่อมต่อบลูทูธให้ทันที และทำหน้าที่ในการชาร์จปากกาไปพร้อมกันด้วย จุดที่น่าเสียดายคือในรุ่นนี้ คีย์บอร์ด Smart Magnetic ที่ให้มา ไม่ได้มีช่องเก็บปากกามาให้ด้วย
แบตใหญ่ รับความบันเทิงครบครัน
แบตเตอรี่ให้มาใน HUAWEI MatePad 12 X (2026) ให้มาใหญ่ถึง 10,100 mAh จากการทดสอบใช้งานจริง ทั้งดูหนัง ทำงาน และวาดรูป แบตเตอรี่อึดหายห่วง ใช้งานได้ยาวนานถึง 14 ชั่วโมงสำหรับการดูวิดีโอ และถ้าแบตฯ หมด ก็ไม่ต้องรอนานเพราะรองรับชาร์จไว 66W SuperCharge ชาร์จแป๊บเดียวก็พร้อมลุยต่อ
ขณะที่ในการใช้งานเพื่อความบันเทิง MatePad 12 X รองรับทั้งการใช้งานโซเชียลมีเดีย การใช้งานแอปฯ สตรีมมิ่งต่างๆ ที่สามารถโหลดได้ผ่านทั้ง AppGallery หรือจะเลือกติดตั้งผ่าน Gbox ที่เป็นการจำลอง Google Play Service มาให้ใช้งานกันได้
ทำให้ MatePad 12 X รุ่นนี้ สามารถใช้งานได้ทั้ง YouTube เพื่อรับชมวิดีโอได้ หรือแม้แต่ Netflix ก็ทำงานได้ลื่นไหล เมื่อใช้งานร่วมกับลำโพงในตัวเครื่องที่ให้มา ให้เสียงที่ดัง มีมิติ รองรับความบันเทิงได้อย่างน่าสนใจ
สรุป
HUAWEI MatePad 12 X (2026) ไม่ใช่แค่แท็บเล็ตสำหรับการเสพคอนเทนต์ แต่เป็น "Creative Productivity Hub" ที่พกพาไปได้ทุกที่ ดีไซน์ที่สวยสะดุดตา หน้าจอ PaperMatte ที่ตอบโจทย์ทั้งการอ่านและการเขียน ผสานกับฟีเจอร์ระดับ PC ทำให้มันเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับคนรุ่นใหม่
สำหรับผู้ที่สนใจ HUAWEI MatePad 12 X (2026) เมื่อสั่งซื้อระหว่าง 25 ธันวาคม 2568 - 4 มกราคม 2569 รับ HUAWEI Smart Keyboard มูลค่า 6,990 บาท HUAWEI M-Pencil Pro มูลค่า 5,490 บาท 66W SuperCharge Power Adapter มูลค่า 1,690 บาท และ HUAWEI Bluetooth Mouse มูลค่า 1,490 บาท มูลค่ารวมถึง 15,660 บาท โดยรับฟรี
พร้อมการติดตั้งแอปพลิเคชันฟรีได้แก่ PC-level WPS Office 3.0 มูลค่า 3,990 บาท HUAWEI Notes มูลค่า 1,990 และ GoPaint มูลค่า 1,990 บาท ตามด้วยความคุ้มอีกต่อ รับส่วนลดเก่าแลกใหม่ 2,000 บาท เพิ่มเติมจากราคาประเมินเครื่องเก่าที่นำมาแลก