รีวิว Xiaomi 15T Pro มือถือกล้อง Leica ถ่ายภาพได้ลึก Optical 5x ของแท้

Xiaomi 15T Pro มือถือสเปคเรือธงด้านการถ่ายภาพระดับมืออาชีพของ Leica มาพร้อมกล้องเทเลโฟโต้ 5x ตัวแรกในซีรีส์ T ที่สามารถซูมแบบไม่สูญเสียรายละเอียดได้ถึง 10 เท่า และ AI UltraZoom สูงสุด 100 เท่า ส่วนกล้องหลักก็ไม่ธรรมดา ด้วยเซ็นเซอร์ Light Fusion 900 และเลนส์ Leica Summilux ทำให้ถ่ายภาพได้คมชัดทั้งในที่แสงจ้าและที่แสงน้อย สำหรับสายวิดีโอก็จัดเต็มไม่แพ้กัน เพราะรองรับการบันทึกวิดีโอ 8K ที่ 30fps และ 4K ที่ 120fps รวมถึงการบันทึกแบบ 10-bit Log ที่ให้ไฟล์แบบ "flat" เพื่อความยืดหยุ่นในการตัดต่อระดับโปร
นอกจากเรื่องกล้องแล้วตัวเครื่องยังมาพร้อมสเปกระดับท็อป ด้วยหน่วยประมวลผล MediaTek Dimensity 9400+ หน้าจอขนาด 6.83 นิ้ว สัดส่วนทำมาดีเข้ามือ รองรับรีเฟรชเรต 144Hz และความสว่างสูงสุดถึง 3200nits พร้อมแบตเตอรี่ความจุ 5500mAh ที่รองรับ 90W HyperCharge ที่สำคัญคือทำงานบนระบบ Xiaomi HyperOS 3 ที่มีการผสานการทำงานร่วมกับ Google Gemini พร้อมดีไซน์ที่ทนทานด้วยมาตรฐาน IP68 ที่สามารถกันน้ำได้ลึกถึง 3 เมตรเป็นเวลา 30 นาที ทั้งหมดนี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ครบเครื่องในทุกๆด้าน
