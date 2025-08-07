Review : Xiaomi 4K Monitor A27Ui จอสุดคุ้มเพื่อคนทำงาน

เสียวหมี่ (Xiaomi) เข้ามาสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับตลาดจอมอนิเตอร์สำหรับคอมพิวเตอร์ ด้วย Xiaomi 4K Monitor A27Ui จอขนาด 27 นิ้ว ที่ให้ความละเอียด 4K พร้อมรองรับการเชื่อมต่อสายเส้นเดียวผ่าน USB-C ที่จ่ายไฟได้ 90W ในราคาน่าสนใจที่ 8,990 บาท
ในกลุ่มตลาดจอมอนิเตอร์ความละเอียด 4K ปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะมีอยู่ในหลักหมื่นบาท การที่ Xiaomi ตั้งใจทำตลาดในราคานี้ ถือว่าเข้ามากวาดตลาได้อย่างน่าสนใจ แม้ว่าจะมีข้อจำกัดในการแสดงผลที่ยังเป็นแบบ 60 Hz อยู่ก็ตาม
ความน่าสนใจหลักของ Xiaomi 4K Monitor A27Ui คือมากับหน้าจอ 4K UHD (3840 x 2160) ขนาด 27 นิ้ว เป็นจอแบบ IPS การันตีสีสันที่แม่นยำ และมุมมองที่กว้าง รองรับขอบเขตสี 95% DCI-P3 และ 100% sRGB เหมาะสำหรับงานกราฟิกและแต่งภาพ
มาบนดีไซน์ที่เรียบง่าย มีความมินิมอล เข้ากับโต๊ะคอมพิวเตอร์ทุกสไตล์ ด้วยขอบจอที่บางที่ 3 ด้าน ทำให้สามารถวางจอเรียงต่อกันได้ ในกรณีที่ต้องการใช้งานหลายหน้าจอพร้อมกัน รวมถึงสามารถปรับใช้งานในแนวตั้งได้ด้วย
อีกจุดเด่นที่สำคัญไม่แพ้กันคือเรื่องของพอร์ตเชื่อมต่อ ที่ให้มาครบถ้วนไม่ว่าจะเป็น DisplayPort สำหรับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์รุ่นเก่า มีช่อง USB-A 2.0 ไว้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมอย่างเมาส์ หรือคีย์บอร์ด มีพอร์ต HDMI ให้ 2 ช่อง ในกรณีที่เชื่อมต่อใช้งานหลายอุปกรณ์พร้อมกัน รวมถึงมีพอร์ตเสียงมาให้ด้วย
ไฮไลท์ก็คือพอร์ตเชื่อมต่อ USB-C ที่ให้มาแบบอเนกประสงค์ ที่สามารถจ่ายไฟให้โน้ตบุ๊กได้ถึง 90W และทำการต่อจอนอกใช้งานได้เพียงสายเส้นเดียว ใครที่ใช้งาน MacBook หรือโน้ตบุ๊ก ที่สามารถเชื่อมต่อกับ USB-C ที่เป็นมาตรฐานในปัจจุบัน สามารถต่อใช้งานได้ทันที
ภายในกล่องของ Xiaomi 4K Monitor A27Ui นอกจากตัวจอมอนิเตอร์ และขาตั้งที่สามารถปรับระดับสูงต่ำ หันซ้ายขวา ได้แล้ว ยังมีสาย HDMI และสาย USB-C มาให้ด้วย พร้อมกับอะเดปเตอร์ไฟ ดังนั้นซื้อมาแล้วไม่ต้องหาซื้อสายเพิ่มเติมเพื่อใช้งานเลย
ใครที่เหมาะกับ Xiaomi 4K Monitor A27Ui
การเป็นมอนิเตอร์ขนาดหน้าจอ 27 นิ้ว ความละเอียดระดับ 4K ทำให้มีจุดเด่นที่ชัดเจนอยู่แล้ว ใครที่กำลังมองหาหน้าจอมาเพื่อเชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊ก หรือ miniPC เพื่อใช้ในการทำงาน น่าจะเป็นมอนิเตอร์ที่ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะสายคอนเทนต์ที่ต้องมีการแต่งรูปภาพ ทำกราฟิก ไปจนถึงสายตัดต่อวิดีโอที่อยากได้พื้นที่ในการทำงานเพิ่ม
อย่างไรก็ตาม ด้วยการที่เป็นจอเน้นทำงานมากกว่า ดังนั้นอาจจะไม่เหมาะกับสายเกม ที่ต้องการภาพที่ลื่นไหล เพราะตัวหน้าจอรองรับ Refresh Rate ที่ 60 Hz เท่านั้น ทำให้เน้นเรื่องคุณภาพหน้าจอที่แสดงผลได้ชัดเจน ในราคาที่เข้าถึงได้มากกว่า
รวมถึงการที่มอนิเตอร์ ไม่ได้มีลำโพงมาให้ด้วย ใครที่ใช้งานอาจจะต้องเชื่อมต่อกับลำโพงภายนอกเพื่อเพิ่มอรรถรสในการใช้งาน กรณีที่ใช้เพื่อความบันเทิงอย่างการรับชมสตรีมมิ่ง โดยที่ตัวจอมีพอร์ต 3.5 มม. สำหรับต่อเสียงออกมาให้ด้วย
สรุป
Xiaomi 4K Monitor A27Uiนับเป็นตัวเลือกที่ "คุ้มค่า" สำหรับใครก็ตามที่มองหาจอ 4K สำหรับทำงานหรือสร้างสรรค์คอนเทนต์ในงบไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ไม่นับรวมกับส่วนลดเพิ่มเติมจากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ที่ช่วยลดราคาให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นอีก