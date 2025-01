Review : Xiaomi Mix Flip จอพับของดี ปรับราคาใหม่ 29,990.

หลังจากใช้งานต่อเนื่องมากว่า 1 เดือน สิ่งที่ประทับใจหลักๆ ของ Xiaomi MIX Flip คือการเป็นสมาร์ทโฟนจอพับที่ตอบโจทย์ในการพกพามากๆ เพราะสามารถใส่กระเป๋าถือ กระเป๋ากางเกงติดตัวไปได้ทุกที่ ความกว้างอยู่ที่ 74.02 มม. เมื่อพับแล้วหนา 15.99 มม. น้ำหนัก 192 กรัมตัวเครื่องเมื่อกางออกจะมีความหนาอยู่ที่ 7.6 - 7.8 มม. ซึ่งนับว่าบางมากๆ เมื่อเทียบกับขนาดของแบตเตอรีที่ให้มา 4,780 mAh ซึ่งทำให้รองรับการใช้งานได้ตลอดวันสบายๆ แม้มีการใช้งานหนักอย่างต่อเนื่องก็ตามจอแสดงผลภายนอกที่ให้มาขนาด 4.01 นิ้ว ไม่ใช่แค่เอาไว้ดูข้อมูลการแจ้งเตือนเพียงอย่างเดียว แต่ยังสามารถเลือกเปิดใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆ แบบเร็วๆ ได้ อย่างเช่นตอนที่ต้องการดูตารางนัดหมาย ข้อความแชท ดูแผนที่ หรือไม่แต่การใช้งานโซเชียลมีเดียแบบเร็วๆยังไม่นับรวมกับลูกเล่นของ Always On Display ที่สามารถปรับแต่งลวดลายพื้นหลังในการแสดงผลได้น่ารักมากๆ หรือสายที่ชื่นชอบการถ่ายภาพ ยังประยุกต์ใช้จอแสดงผลด้านนอกนี้ในการถ่ายภาพเซลฟี่ หรือการวางมือถือในลักษณะของขาตั้งกล้องเพื่อถ่ายวิดีโอก็ยังได้นอกจากนี้ เพื่อช่วยลดการกางหน้าจอออกบ่อยๆ เวลามีสายเข้า Xiaomi MIX Flip ยังเปิดให้สามารถกดรับสายได้จากจอนอก ที่ทำงานร่วมกับลำโพง และไมโครโฟนที่อยู่ด้านนอก จึงไม่จำเป็นต้องกางหน้าจอออกมาเพื่อรับสายในทุกๆ ครั้งสำหรับหน้าจอแสดงผลภายในที่เป็นหน้าจอหลักใน MIX Flip ก็ยังใส่เทคโนโลยีมาให้สุด ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอขนาด 6.86 นิ้ว ที่เป็นมิตรกับดวงตา ด้วย C8+ Xiaomi 1.5K CrystalRes ให้ความสว่างสูงสุดที่ 3000 nits อัตราการแสดงผลที่ 1-120 Hz มีการลดการปล่อยแสงสีฟ้าลงด้วยแกนพับหน้าจอถูกออกแบบมาในลักษณะของแกนพับ 2 จุด ทำให้มีน้ำหนักเบา และมีการสกรีนคำว่า Leica ติดอยู่ด้วย ในการทดสอบสามารถพับได้ถึง 500,000 ครั้งโดยไม่เสียรูปแบบ ตัวเครื่องใช้เฟรมอะลูมิเนียมที่มีความแข็งแรง รว่มกับหน้าจอกระจก Xiaomi Shield Glass ด้านนอกภายในตัวเครื่องของ MIX Flip มากับชิปเซ็ตที่เป็นแฟลกชิปของปีที่แล้วอย่าง Snapdragon 8 Gen 3 ซึ่งมีความแรงเพียงพอที่จะรองรับทุกการใช้งานอยู่แล้ว เสริมด้วย RAM 12 GB และพื้นที่เก็บข้อมูล UFS 4.0 512 GB ดังนั้นสเปกของจอพับรุ่นนี้ ไม่แพ้รุ่นแฟลกชิปอย่างแน่นอนแบตเตอรีที่ให้มา 4,780 mAh ยังรองรับการชาร์จเร็วที่ 67W แต่ไม่รองรับการชาร์จไร้สาย และภายในกล่องไม่ได้มีแถมอะเดปเตอร์ชาร์จมาให้ด้วย มีเพียงสาย USB เข็มจิ้มซิม และเคสป้องกันมาให้เท่านั้นแม้ว่า Xiaomi MIX Flip จะมากับกล้องเลนส์หลักเพียงแค่ 2 ระยะ คือเลนส์ 23 มม. ความละเอียด 50 ล้านพิกเซล และเลนซ์ซูม 47 มม. ความละเอียด 50 ล้านพิกเซล แต่สิ่งที่ได้เพิ่มเข้ามาคือสไตล์การถ่ายภาพแบบ Leica ที่มีให้เลือกทั้ง Leica Authentic Look และ Leica Vibrant Lookดังนั้นจากกล้องหลัก จึงยังสามารถปรับเลือกเป็นเลนส์แบบ 35มม. เลนส์โบโก้หมุนวน 50 มม. เลนส์พอร์ตเทรด 75 มม. ไปจนถึงเลนส์โฟกัสแสงนวลที่ 90 มม. ทำให้ได้สไตล์การถ่ายภาพที่หลากหลายนอกจากนี้ ยังสามารถบันทึกวิดีโอได้ที่ความละเอียดสูงสุด 8K24fps ซึ่งจริงๆ แล้วถ่ายแค่ 4K60fps ก็เพียงพอแล้ว และยังปรับใช้ได้กับทั้ง 2 ระยะเลนส์ด้วย ดังนั้นจึงครบเครื่องทั้งการถ่ายภาพนิ่ง และวิดีโอในเครื่องรุ่นนี้สำหรับกล้องเซลฟี่จะอยู่ที่ 32 ล้านพิกเซล ใครที่ชอบวางมือถือไว้บนโต๊ะ แล้วถ่ายเซลฟี่น่าจะชื่นชอบกับกล้องนี้ และยังสามารถประยุกต์ใช้เวลาที่ต้องวิดีโอคอลล์ก็สามารถตั้งในโหมด Flip เพื่อใช้ประชุมได้สะดวกด้วยไม่ใช่แค่เรื่องของจอพับและกล้องเท่านั้นที่ทำให้ Xiaomi MIX Flip โดดเด่น แต่ตัวเครื่องยังรองรับการใช้งาน Google Gemini ในหลากหลายสถานการณ์ ซึ่งรวมถึงการใช้ Circle to Search ในการค้นหาข้อมูล ซึ่งแต่เดิมเป็นฟีเจอร์ที่เอ็กซ์คลูซีฟให้ Samsung ในช่วงแรก แต่เมื่อพ้นช่วงเวลาที่กำหนดมาสมาร์ทโฟน Android รุ่นอื่นๆ ที่รองรับก็ใช้งานได้แน่นอนว่า AI ใน Xiaomi ยังรวมถึงการลบวัตถุ สร้างคลิปวิดีโอสั้นจากรูป การเป็นล่ามแปลภาษา สรุปข้อมูลใน Notes ไปจนถึงการพูดคุยกับ Gemini ที่ล่าสุด Google ปล่อยอัปเดตให้สามารถพูดคุยกับ Gemini Live เป็นภาษาไทยได้เรียบร้อยแล้วXiaomi MIX Flip ที่ปรับราคาใหม่ลงมาเหลือ 29,990 บาท กลายเป็นตัวเลือกสมาร์ทโฟนจอพับอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจ เพราะได้ทั้งจอแสดงผลภายนอกขนาดใหญ่ ที่สามารถใช้งานได้จริง กางหน้าจอออกมาเป็นมือถือจอใหญ่ 6.86 นิ้ว และยังได้กล้อง 2 ระยะ ทั้งเลนส์มุมปกติ ที่รองรับการถ่ายมาโคร 9 ซม. และเลนส์ซูม ที่ใช้ถ่าย Portrait Telephoto ระยะ 75 มม. ได้สวยงาม