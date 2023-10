Review : HUAWEI Watch GT 4 เน้นแฟชันขึ้น ครบเครื่องฟีเจอร์สุขภาพ

ทำให้จุดเด่นสำคัญของ HUAWEI Watch GT 4 ในรอบนี้ คือการพัฒนาสมาร์ทวอทช์ที่รองรับการใช้งานทั้งผู้ใช้ Android และ iOS ที่สามารถติดตั้งแอปฯ HUAWEI Health เข้าถึงความสามารถของนาฬิกาอัจฉริยะที่มีฟีเจอร์สุขภาพแบบครบถ้วนในค่าตัวเริ่มต้นที่ 6,990 บาท เท่านั้นสมาร์ทวอทช์ดีไซน์สวยงาม ตัวเรือน 46 มม. หน้าจอ AMOLED 1.43 นิ้วมีฟีเจอร์สุขภาพครบถ้วนทั้งการวัดการนอน อัตราการเต้นของหัวใจ ออกซิเจนในเลือดระบบตรวจจับการออกกำลังกาย และโหมดกีฬาที่หลากหลายเมื่อเปิดใช้งานหน้าจอแบบ Always On จะใช้พลังงานมากขึ้น ทำให้ระยะเวลาใช้งานลดลงตัวเลือกสายนาฬิกา ควรมีขายแยกให้เลือกเปลี่ยนใช้งานได้ตัวเรือนค่อนข้างใหญ่ ทำให้การใส่นอนไม่สบายนักหนึ่งในความน่าสนใจหลักของ HUAWEI Watch GT 4 คือการตั้งราคาจำหน่ายได้น่าสนใจ เมื่อเทียบกับความสามารถของนาฬิกาที่ให้มา เพราะราคาเริ่มต้นที่ 6,990 บาทเท่ากัน ในรุ่น 41 มม. และรุ่น 46 มม. ของสายพลาสติก (Fluoroelastomer) ที่วางจำหน่ายแบบออนไลน์ก่อนขยับราคาขึ้นไปในตัวเรือนที่มากับสายหนัง สายถัก (7,990.-) และสายสแตนเลสที่ (12,990.-) เท่ากับเปิดทางเลือกให้ผู้ใช้งานได้ตัดสินใจว่า ต้องการตัวเรือนสีไหน คู่กับสายนาฬิกาแบบใดมาใช้งานตั้งแต่แรก ไม่นับรวมของแถม และส่วนลดเพิ่มเติมในช่วงโปรโมชันการออกแบบตัวเรือของ HUAWEI Watch GT 4 รุ่น 46 มม. ยังคงความโดดเด่นของดีไซน์ที่มีความหรูหรา พรีเมียม จากรูปทรง 8 เหลี่ยม ที่ให้ความรู้สึกคงทน แข็งแรง ประกอบกับสายที่ให้มาเป็นยางที่มีความยืดหยุ่นสูง สีดำ สามารถสวมใส่ใช้งานได้กับทุกสถานการณ์หน้าจอที่ให้มาเป็น AMOLED ขนาด 1.43 นิ้ว ความละเอียด 466 x 466 พิกเซล 326 ppi ซึ่งตัวหน้าจอรองรับการแสดงผลแบบติดตลอดเวลา (Always On Display) เพียงแต่ว่าค่ามาตรฐานของตัวเครื่องจะปิดการแสดงผลมา เพื่อให้อายุการใช้งานของนาฬิกาสามารถใช้ได้ต่อเนื่องสูงสุดที่ 2 สัปดาห์ดังนั้น ในการใช้งานถ้าเป็นคนที่พร้อมจะถอดนาฬิกาชาร์จในทุกๆ วัน เชื่อว่าการเปิดหน้าจอแบบ Always On ไว้จะช่วยให้การใช้งาน HUAWEI Watch GT 4 มีประโยชน์มากขึ้น เพราะสามารถดูนาฬิกา หรือการแจ้งเตือนแบบเร็วๆ เพียงแค่เหลือบมอง ไม่ต้องคอยยกแขนขึ้นมาหรือในกรณีที่ไม่ชอบให้หน้าจอติดตลอดเวลา Watch GT 4 มีความสามารถที่หน้าจอจะติดแบบอัตโนมัติทันทีที่ผู้ใช้งานยกแขนขึ้นมา (Raise to wake) ทำให้ไม่พลาดข้อมูลการแจ้งเตือนสำคัญๆ อย่างแน่นอนในส่วนของแบตเตอรี ในรุ่น 46 มม. ให้แบตเตอรีขนาด 524 mAh สามารถใช้การชาร์จไร้สายที่ให้มาในกล่อง หรือแท่นชาร์จไร้สายมาตรฐาน Qi ได้เช่นกัน ช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานมากขึ้นการเชื่อมต่อตัวเครื่องรองรับบลูทูธ 5.2 โดยที่สามารถเชื่อมต่อกับหูฟังไร้สายได้โดยตรง ทำให้สามารถเก็บเพลงไว้ที่สมาร์ทวอทช์ จากพื้นที่เก็บข้อมูล 4 GB เพื่อฟังขณะออกกำลังกาย โดยไม่ต้องพกสมาร์ทโฟนติดตัวไปก็ได้เช่นกัน ตัวเครื่องยังกันน้ำกันฝุ่นระดับ 5ATM สามารถใส่ว่ายน้ำได้ด้วยอีกประโยชน์ที่น่าสนใจของแอปฯ HUAWEI Health ที่พัฒนาขึ้นมาให้ใช้งานบน Android และ iOS ทำให้สมาร์ทวอทช์ของ HUAWEI สามารถใช้งานร่วมกับทั้งมือถือแอนดรอยด์ และไอโฟน ที่ซิงค์ข้อมูลสุขภาพได้แบบครบถ้วน และในปีนี้ยังได้มีการอัปเกรดเรื่องของแผนการออกกำลังกายในแอปฯ เป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้ผู้ใช้งานด้วยในขณะที่ฟังก์ชันทางด้านสุขภาพของ HUAWEI Watch GT 4 นั้น มีการนำเทคโนโลยี TruSeen 5.5+ มาใช้งาน ทำให้นาฬิกานอกจากมีฟีเจอร์พื้นฐานในการวัดก้าวเดิน วัดการออกกำลัง วัดการนอนแบบละเอียดขึ้นแล้วในรุ่นนี้ ยังให้มาทั้งการวัดอัตราการเต้นของหัวใจ ค่าออกซิเจนในเลือด วัดความเครียด และอุณหภูมิผิวหนัง ซึ่งค่าต่างๆ เหล่านี้จะถูกมอนิเตอร์เก็บไว้เป็นข้อมูลสุขภาพของผู้ใช้งานโดยอัตโนมัติ ที่สามารถคอยติดตามค่าย้อนหลังได้ด้วยพร้อมกันนี้ ยังปรับปรุงความแม่นยำของโหมดออกกำลัง ที่คอยใช้เซ็นเตอร์ตรวจจับต่างๆ มาคำนวนเป็นค่ามาตรฐาน ทำให้ผู้ใช้เข้าใจข้อมูลที่เก็บได้จากการออกกำลังกายด้วย รวมถึงการเพิ่มโหมดพิเศษเข้ามาอย่างอีสปอร์ต และอีกกว่า 100 โหมดในการออกกำลังกายส่วนฟีเจอร์พื้นฐานของสมาร์ทวอทช์ อย่างการรับการแจ้งเตือน ที่สามาถอ่านภาษาไทยได้ สามารถใช้รับสายโทรศัพท์ได้ รวมถึงการตอบกลับข้อความด่วนๆ ในกรณีที่ไม่สามารถหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาตอบ ก็สามารถทำได้ผ่าน HUAWEI Watch GT 4 เรือนนี้อย่างไรก็ตาม ในแง่ของการใช้งานแบตเตอรี แม้ว่าค่าเบื้องต้นที่ให้มาจะสามารถใช้ได้ต่อเนื่อง 14 วัน แต่ในการใช้งานจริง ถ้ามีการวัดการออกกำลังกายเป็นประจำ เปิดหน้าจอติดตลอดเวลา ระยะเวลาใช้งานที่ได้ก็จะลดน้อยลงมา อาจจะเหลือประมาณ 2-3 วัน ชาร์จทีจะเซฟที่สุดถ้าใครกำลังมองหาสมาร์ทวอทช์ที่มีดีไซน์สวมงามเหมือนนาฬิกาทั่วไป ในตัวเรือนทรงกลม มีฟีเจอร์เก็บข้อมูลทางด้านสุขภาพครบ ในราคาที่เข้าถึงได้ เชื่อว่า HUAWEI Watch GT 4 จะเป็นหนึ่งในสมาร์ทวอทช์ที่ตอบโจทย์ได้ไม่ยาก จากราคาเปิดตัวเริ่มต้นที่ 6,990 บาทผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อล่วงหน้าได้ผ่านShopee: https://bit.ly/3t627tg Lazada: https://bit.ly/48BrGD1