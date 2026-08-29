วันที่สองเปิดฟรี M82 ทางลง”บ้านแพ้ว”ติดยาวเป็นกิโล แผ่นเมทัลชีตกเกลื่อน เตือนวิ่งไม่เกิน 80 กม./ชม.

วันที่สองเปิดฟรี M82!แห่ใช้พร้อมกัน มอเตอร์เวย์ M82 ทางลง”ด่านบ้านแพ้ว”ติดยาวเป็นกิโล แถมวิ่งเร็วเกิน สิ่งของปลิวหล่น หนักสุดแผ่นเมทัลชีตกเกลื่อน ทางหลวงส่งเจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์ ย้ำคุมเร็วไม่เกิน 80 กม/ชม.
รายงานข่าวแจ้งว่า หลังจากกรมทางหลวง (ทล.) ได้เปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 82 (M82) เพิ่มเติมช่วงเอกชัย–บ้านแพ้ว ระยะทาง 16.4 กิโลเมตร ส่งผลให้ประชาชนสามารถใช้ทางยกระดับบนถนนพระราม 2 ได้ต่อเนื่องตั้งแต่ต่างระดับบางขุนเทียน ผ่านเอกชัย ถึงบ้านแพ้ว รวมระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร ฟรีทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค. 2569 ที่ผ่านมา โดยการติดตามการใช้เส้นทาง ในวันเสาร์ที่ 29 ส.ค.2569 ซึ่งเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์แรกหลังเปิดวิ่งฟรีตลอดเส้นทาง พบว่ามีรถเข้าใช้เส้นทางอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะทิศทางขาออกฝั่งลงใต้ และพบว่า ช่วงหลังเวลา 10.00 น.ไปจนถึง 12.00 น. มีรถติดสะสมบริเวณทางลงด่านบ้านแพ้ว ยาวต่อเนื่องไปบน M82 ระยะทาง 1-2 กิโลเมตร บางช่วง รถติดสะสมต่อเนื่องไปเกือบ 5 กิโลเมตร
ซึ่งจากการสอบถามข้อมูลไปยังกรมทางหลวง พบว่า ปริมาณจราจรบนโครงข่าย M82 สามารถสัญจรได้ไม่ติดขัด ส่วนจุดที่เป็นปัญหาคือทางลงด่านบ้านแพ้ว ซึ่งเป็นทางลงสุดท้ายของโครงการ ช่วงทางลงถนนมีขนาด 1 ช่องจราจร เมื่อรถมีปริมาณมากในเวลาเดียวกัน ทำให้จุดดังกล่าวเป็นคอขวด แต่สามารถระบายรถได้ต่อเนื่องเนื่องจาก ถนนพระราม2 ด้านล่างการจราจรไม่มีปัญหา
อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบ พบว่า ปริมาณรถติดสะสมทางลง ด่านบ้านแพ้วฝั่งขาออกลงใต้ คลี่คลายหลังช่วงบ่าย ซึ่งประเมินว่า ประชาชนส่วนใหญ่เลือกออกเดินทาง ช่วง 10.00 น.-12.00 น. ขณะที่ช่วง 07.00 น.-09.00 น. และหลัง 13.00 น.ไปจนค่ำ มีรถสัญจรบางตา ไม่มีจุดติดขัด
นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) กล่าวว่า ในช่วงทดลองใช้ฟรี กรมทางหลวงจะติดตามและเก็บข้อมูลทั้งปริมาณการจราจร และปัญหาอุปสรรค เพื่อนำไปปรับปรุง ส่วนกรณีทางลงด่านบ้านแพ้ว ฝั่งลงใต้ ที่มีรถติดสะสมในบางช่วงเวลา พบว่ามีสาเหตุจากที่มีปริมาณรถจำนวนมากมาใช้เส้นทางพร้อมกัน ซึ่งในอนาคตก่อนเปิดใช้เต็มรูปแบบ สามารถปรับการจราจรให้ลงได้เป็น 2 ช่องจราจรได้ เพราะความกว้างของถนนมีเพียงพอ
นอกจากนี้ เนื่องจากเป็นช่วงเปิดทดลองใช้ฟรี จึงกำหนดความเร็วรถยนต์ 4 ล้อ ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนรถบรรทุกและรถโดยสาร ไม่เกิน 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่พบว่า รถส่วนใหญ่มากกว่า 70% ใช้ความเร็วเกินกว่าที่กำหนด และรถบรรทุกสิ่งของกระบะท้าย ไม่มีการยึดเหนี่ยว หรือปิดคลุมสิ่งของ ทำให้มีของตกหล่นบน M82 มีความเสี่ยงให้รถที่แล่นนตามเกิดอุบัติเหตุได้
นอกจากนี้ ขอความร่วมมือ ผู้ใช้เส้นทาง กรณีมีการบรรทุกสิ่งของ ขอให้ปิกปิด คลุมให้มิดชิด เพื่อไม่ให้ปลิวตกหล่น ซึ่งพบว่าหลังเปิดวิ่งต่อเนื่อง 25 กม. พบมีสิ่งของปลิวตกหล่นบนเส้นทางหลายกรณี
ทั้งนี้ ข้อมูลจากแขวงทางหลวงสมุทรสาคร โดยหมวดทางหลวงมหาชัย พบสิ่งของตกหล่น (แผ่นเมทัลชีท) บน M82 ช่วงกม.28+900 ขาเข้า เจ้าหน้าที่จึงได้เร่งดำเนินการจัดเก็บเคลียร์พื้นที่ทันที
อย่างไรก็ตาม จากที่ Manager Online ตรวจสอบ ข้อมูลในวันที่ 29 ส.ค.2569 พบว่า มีเหตุสิ่งของตกหล่นจากรถที่ใช้ M82 ถึง 4 เคสและข้อมูลจากสายด่วน 1586 กรมทางหลวง พบแจ้งเหตุ มีรถเสีย 1 เคสรถน้ำมันหมด 1 เคส