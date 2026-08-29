พช.ชวนเที่ยวงาน "สัมผัสเสน่ห์ไทย เที่ยวไปกับชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี" 16–18 ก.ย.นี้ ที่เดอะ สตรีท รัชดา

เตรียมพบกับงาน “สัมผัสเสน่ห์ไทย เที่ยวไปกับชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี” ระหว่างวันที่ 16–18 กันยายน 2569 เวลา 11.00–22.00 น. ณ ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา (The Street Ratchada) งานที่รวบรวมเสน่ห์ของชุมชนท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ OTOP จากทั่วประเทศมาไว้ในที่เดียว ซึ่งจัดงานโดย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้สัมผัสอัตลักษณ์ ภูมิปัญญา และของดีจากชุมชน พร้อมสนุกกับกิจกรรมและความบันเทิงตลอดทั้ง 3 วัน
ภายในงานพบกับผู้ประกอบการ OTOP ท่องเที่ยวชุมชนนวัตวิถีกว่า 130 ราย พร้อมผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ของใช้ เครื่องแต่งกาย ของตกแต่ง และสินค้าอีกมากมาย รวมถึงสินค้าราคาพิเศษในช่วง “นาทีทอง” นอกจากนี้ ผู้ร่วมงานยังสามารถสัมผัสบรรยากาศของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีเสมือนจริง เรียนรู้บริการด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) เพื่อสร้างโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ
เพิ่มสีสันด้วยกิจกรรม Workshop ภูมิปัญญาไทย จัดขึ้นทุกวัน วันละ 2 รอบ เวลา 13.00 น. และ 15.00 น. พร้อมกิจกรรมจากนักขายออนไลน์ Live สด ให้ผู้เข้าร่วมงานได้เลือกช้อปสินค้า โปรโมชั่นพิเศษ และติดตามบรรยากาศภายในงานอย่างใกล้ชิด
อีกหนึ่งไฮไลต์ที่พลาดไม่ได้ คือ Special Show Mini Concert ชมฟรีทุกวัน เวลา 19.00–20.00 น. โดยวันที่ 16 กันยายน พบกับ ไรอัล กาจบัณฑิต วันที่ 17 กันยายน พบกับ โอบ นิธิ และวันที่ 18 กันยายน พบกับ นิว คันทรี่ เติมเต็มบรรยากาศแห่งความสุขและความสนุกตลอดทั้ง 3 วัน
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม “ยิ่งช้อป ยิ่งมีสิทธิ์ลุ้น” พร้อมของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 150,000 บาท เพียง Check in ภายในงานก็มีสิทธิ์รับคูปองช้อปฟรี 100 บาท จำนวนวันละ 50 ท่าน และเมื่อซื้อสินค้าภายในงานครบ 300 บาท รับคูปองชิงโชคลุ้นรางวัลมูลค่า 1,000 บาท วันละ 20 รางวัล ก่อนปิดท้ายในวันสุดท้ายด้วยการจับรางวัลใหญ่ มูลค่า 100,000 บาท
มาร่วมเปิดประสบการณ์ กิน เที่ยว ช้อป พร้อมสัมผัสเสน่ห์วิถีชุมชน ในงาน “สัมผัสเสน่ห์ไทย เที่ยวไปกับชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี” วันที่ 16–18 ก.ย.69 เวลา 11.00–22.00 น. ณ ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา (The Street Ratchada) จัดโดย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย