รฟท.หารือ ธนาคารโลก หนุนแผนพัฒนาปรับเปลี่ยน"รถจักร-ขบวนรถ"

การรถไฟฯ ให้การต้อนรับคณะทำงานธนาคารโลก ร่วมหารือสนับสนุนแนวทางแผนการปรับปรุงและเปลี่ยนหัวรถจักรและขบวนรถ (Rolling Stock Renewal)
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2569 นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ให้การต้อนรับคณะทำงานธนาคารโลก (World Bank) ในโอกาสเข้าพบหารือเกี่ยวกับแนวทางแผนการปรับปรุงและเปลี่ยนหัวรถจักรและขบวนรถ (Rolling Stock Renewal) ณ ห้องประชุมคณะกรรมการรถไฟ ตึกบัญชาการ การรถไฟแห่งประเทศไทย
การหารือครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพิจารณาแนวทางที่กลุ่มธนาคารโลก (World Bank Group: WBG) จะสามารถสนับสนุนการรถไฟแห่งประเทศไทยในการพัฒนาโครงการปรับปรุงและเปลี่ยนหัวรถจักรและขบวนรถอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการวางแผนการลงทุนและบริหารจัดการรถจักรและขบวนรถในระยะยาว