รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป คว้ารางวัล Ultimate Thailand Green Tourism Showcase 2026 ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านโรงแรมสีเขียวของชลบุรี

รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป สร้างความภาคภูมิใจอีกครั้งด้วยการคว้ารางวัล Ultimate Thailand Green Tourism Showcase 2026 ในสาขา Creative & Innovation จากกรมการท่องเที่ยว ในฐานะ สุดยอดโรงแรมสีเขียวต้นแบบของจังหวัดชลบุรี โดยได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 โรงแรมของจังหวัดชลบุรี ที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พร้อมแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวสีเขียวอย่างเป็นรูปธรรม
ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยมี คุณพงา วรรธนะกุล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้บุกเบิกและผลักดันแนวคิดด้านความยั่งยืนมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงแรม ด้วยความเชื่อว่าความสำเร็จของธุรกิจต้องเติบโตไปพร้อมกับการรักษาสิ่งแวดล้อม การสร้างคุณค่าให้กับชุมชน และการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
แนวคิดดังกล่าวได้ถูกต่อยอดสู่โครงการ Green Multiples @ Royal Cliff ซึ่งรวบรวมนวัตกรรมและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมในทุกมิติ อาทิ ระบบบำบัดน้ำเสีย การผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหาร การแปรรูปขยะอินทรีย์เป็นปุ๋ยอินทรีย์ และการส่งเสริม Green Meeting เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ รอยัล คลิฟ ยังมุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความยั่งยืน โดยปลูกฝังแนวคิดดังกล่าวให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน แขกผู้เข้าพัก และพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนอนาคตที่ยั่งยืน ดังนั้น ความยั่งยืนจึงไม่ใช่เพียงนโยบายขององค์กร แต่เป็นส่วนหนึ่งของ DNA ของรอยัล คลิฟอย่างแท้จริง
ในปัจจุบัน นักท่องเที่ยวและผู้จัดงานประชุมจากทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับโรงแรมที่ดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความยั่งยืนจึงไม่ใช่เพียงแนวโน้มของอุตสาหกรรม แต่เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยยกระดับประสบการณ์ของผู้เข้าพัก สร้างคุณค่าให้แก่ชุมชน และเสริมศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจในระยะยาว รอยัล คลิฟ จึงเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบประสบการณ์การพักผ่อนและการจัดประชุมระดับโลก ควบคู่กับการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
รางวัล Ultimate Thailand Green Tourism Showcase 2026 จัดขึ้นโดยกรมการท่องเที่ยว เพื่อเชิดชูผู้ประกอบการที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยผู้ได้รับรางวัลในแต่ละสาขาล้วนได้รับการพิจารณาจากความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ความคิดสร้างสรรค์ การสร้างคุณค่าร่วมกับชุมชน และการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย เพื่อร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ปประกอบไปด้วย 4 โรงแรมระดับ 5 ดาวบนพื้นที่ส่วนตัวท่ามกลางธรรมชาติกว่า 100 ไร่ พร้อมวิวทะเลสีครามอันงดงามของอ่าวไทยแบบพาโนรามา ที่จะทำให้ประสบการณ์ของท่านน่าจดจำ และพิเศษสุด จองโดยตรงกับรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป รับประกันราคาที่ดีที่สุด คุ้มค่ากับแพ็คเกจ และโปรโมชั่นพิเศษมากมาย www.royalcliff.com หรือติดต่อแผนกสำรองห้องพัก (+66) 38 250 421 ต่อ 2732 หรือ [email protected]
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.royalcliff.com/th/main/green-program-csr/ หรือติดตามได้ทางเฟซบุ๊ก www.facebook.com/royalcliff