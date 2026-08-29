รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป สานต่อพันธกิจเพื่อสังคม มอบเงินสนับสนุน 100,000 บาท แก่โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา

รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป เดินหน้าสานต่อพันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่ดำเนินมาเป็นประจำทุกปี คือการเข้าเยี่ยมและสนับสนุน โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา เพื่อร่วมส่งเสริมคุณภาพชีวิต พร้อมมอบกำลังใจให้แก่เด็กๆ และบุคลากรของโรงเรียน
กิจกรรมครั้งนี้นำโดย คุณพงา วรรธนะกุล กรรมการผู้จัดการ และคุณวิทนาถ วรรธนะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พร้อมด้วยทีมเชฟของรอยัล คลิฟ ที่ร่วมกันรังสรรค์อาหารกลางวันมื้อพิเศษเพื่อเลี้ยงเด็กๆ และบุคลากรของโรงเรียน นอกจากนี้ ยังได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียน และร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กๆ ภายใต้การดูแล
ภายในงาน รอยัล คลิฟ ได้เชิญนักแสดงชื่อดังของประเทศไทย คุณปุณยาพร พูลพิพัฒน์ (เบนซ์) มาร่วมสร้างเซอร์ไพรส์และส่งต่อความสุขให้กับเด็กๆ นอกจากนี้ กลุ่มแฟนคลับของคุณเบนซ์ยังได้สร้างเซอร์ไพรส์อีกต่อ ด้วยการเตรียมบิงซูเกาหลีและขนมหวานหลากหลายเมนูมาแบ่งปันแก่ทุกคน เติมเต็มบรรยากาศแห่งความสุข รอยยิ้ม และความอบอุ่นตลอดทั้งงาน
รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป ขอขอบคุณคณะครู บุคลากร และเด็กๆ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา สำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่น รวมถึงการแสดงบทเพลงอันไพเราะที่มอบให้แก่คณะผู้บริหารและทีมงาน ความมุ่งมั่น ความเข้มแข็ง และทัศนคติที่เปี่ยมด้วยพลังบวกของเด็กๆ แม้ต้องเผชิญกับข้อจำกัดในการใช้ชีวิต นับเป็นแรงบันดาลใจอันทรงคุณค่า และสะท้อนให้เห็นถึงพลังของความหวัง ความพยายาม และการไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
ตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมา รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าให้แก่สังคม โดยเชื่อมั่นว่าการแบ่งปัน แม้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆ ก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ พร้อมเดินหน้าสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน
รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ปประกอบไปด้วย 4 โรงแรมระดับ 5 ดาวบนพื้นที่ส่วนตัวท่ามกลางธรรมชาติกว่า 100 ไร่ พร้อมวิวทะเลสีครามอันงดงามของอ่าวไทยแบบพาโนรามา ที่จะทำให้ประสบการณ์ของท่านน่าจดจำ และพิเศษสุด จองโดยตรงกับรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป รับประกันราคาที่ดีที่สุด คุ้มค่ากับแพ็คเกจ และโปรโมชั่นพิเศษมากมาย www.royalcliff.com หรือติดต่อแผนกสำรองห้องพัก (+66) 38 250 421 ต่อ 2732 หรือ [email protected]
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.royalcliff.com/th/main/green-program-csr/ หรือติดตามได้ทางเฟซบุ๊ก www.facebook.com/royalcliff