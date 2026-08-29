โพก้าซังพาตะลุยโลกแห่งอนิเมะ! ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ในงาน "THE MALL LIFESTORE MANGA MULTIVERSE"

เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ร่วมกับ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย พร้อมด้วยพันธมิตรประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ และ องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO) ชวนโพก้าซัง เปิดประสบการณ์ท่องโลก มังงะ อนิเมะ และวัฒนธรรมญี่ปุ่น ในงาน "THE MALL LIFESTORE MANGA MULTIVERSE" (เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ มังงะ มัลติเวิร์ส) มหกรรมความสนุกแบบญี่ปุ่นครบทุกมิติ ภายใต้บรรยากาศจำลองย่านอากิฮาบาระมาไว้ใจในศูนย์การค้า เต็มอิ่มกับกิจกรรม Idol Girl Group, Cosplay, Card Game และ Creator Alle & Workshop พร้อมความอร่อยจากเมนูต้นตำรับสไตล์อิซากายะ ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม 2569 – 3 กันยายน 2569 ณ M GRAND HALL ชั้น G เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ และโรดโชว์ไปที่สาขา บางแค ในวันที่ 24-30 กันยายน 2569 ณ M GRAND HALL ชั้น G เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค
งานนี้ โพก้าซัง มาเป็นไกด์พิเศษ พาท่องโลก "Akihabara Pop Culture Hub" มหกรรมความสนุกแบบญี่ปุ่นครบทุกมิติ โดยเนรมิตพื้นที่เอ็ม แกรนด์ ฮอลล์ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ให้กลายเป็นเมืองจำลองย่าน อากิฮาบาระ (Akihabara) สวรรค์ของสายมังงะและอนิเมะตัวจริง ที่ใครไปโตเกียวก็ต้องแวะ เพราะที่นี่คือศูนย์รวมร้านการ์ตูน ฟิกเกอร์ลิมิเต็ด เกม และวัฒนธรรมป๊อปญี่ปุ่นที่เข้มข้นที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เป็นแหล่งกำเนิดเทรนด์ที่แฟนคลับทั่วโลกต่างจับตาและเป็นจุดหมายในฝันที่สาวกอนิเมะทุกคนอยากไปเยือนสักครั้งในชีวิต โดยงานนี้ นายอากาซากะ ฮิโรกิ ผู้อำนวยการสำนักข่าวสารญี่ปุ่น มาเป็นประธานเปิดงาน
สำหรับ 5 ไฮไลต์สำคัญ ที่สาวกมังงะ พลาดไม่ได้ มีดังนี้
- AKIHABARA LANDMARK: จำลองบรรยากาศย่านอากิฮาบาระ (Akihabara) แหล่งช้อปปิ้งอนิเมะและของสะสมชื่อดังของญี่ปุ่น ให้กลายเป็น Hero Landmark และ Photo Destination ให้แฟน ๆ ได้สัมผัสบรรยากาศเสมือนเดินทางเข้าสู่โลก Japanese Pop Culture
- IDOL & COSPLAY STAGE: พบการแสดงจาก Idol Girl Group กว่า 29 วง พร้อม Meet & Greet ตื่นตาตื่นใจกับการประกวด Cosplay ชิงเงินรางวัลกว่า 30,000 บาท
- CARD GAME ARENA: เอาใจสายการ์ดเกมกับการแข่งขัน ONE PIECE Card Game พร้อมกิจกรรมสอนเล่นสำหรับผู้เริ่มต้น โดยจัดขึ้นในวันที่ 30 สิงหาคม 2569 เวลา 11.00–15.00 น. ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท
- CREATE – ARTIST ALLEY & WORKSHOP: พบกับศิลปินนักวาดการ์ตูนที่มีผลงานระดับนานาชาติ พร้อม DIY Beaded Keychain Workshop ออกแบบพวงกุญแจลูกปัดบีดส์จากไอเดียของตัวเอง
- TASTE & SHOP – MANGA MARKET: ช้อปสินค้าและของสะสมในโซน Manga Market และ J-Hobby อิ่ม อร่อยกับอาหารรสชาติต้นตำรับญี่ปุ่นสไตล์อิซากายะ
พิเศษสำหรับสมาชิก M CARD ช้อปภายในศูนย์ฯ ครบ 300 บาท สนุกกับกิจกรรม DIY Beaded Keychain Workshop, ช้อปภายในศูนยฯ ครบ 500 บาท รับผลงานศิลปิน และเข้าร่วมการแข่งขัน ONE PIECE Card Game ตามเงื่อนไขที่กำหนด สมาชิกไทยประกันชีวิต เพียงร่วมกิจกรรมที่บูธไทยประกันชีวิตภายในงาน รับสิทธิ์เข้าร่วม DIY Beaded Keychain Workshop , รับคูปองแทนเงินสด 100 บาท สำหรับใช้ซื้อเมนูอาหารภายในงาน ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป ปิดท้ายสมาชิกไทยน้ำทิพย์ รับสิทธิ์ DIY Beaded Keychain Workshop เพียงซื้อสินค้าในเครือไทยน้ำทิพย์ที่ Gourmet Market ครบ 100 บาท และซื้อสินค้า หรือเข้าร่วม Workshop ภายในงาน MANGA MULTIVERSE รับทันที Coke 325 ml
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ครั้งสำคัญของเหล่าสาวก Manga, Anime, Cosplay, Idol, Card Game, J-Hobby ตลอดจนผู้ที่สนใจวัฒนธรรมญี่ปุ่น มาร่วมเปิดประตูงาน THE MALL LIFESTORE MANGA MULTIVERSE ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม 2569 – 3 กันยายน 2569 ณ M GRAND HALL ชั้น G เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ และในวันที่ 24-30 กันยายน 2569 ณ M GRAND HALL ชั้น G เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค