มท. - MEA ร่วมกับ 3 จังหวัด ลงนาม MOU การบริหารจัดการอัคคีภัยและสาธารณภัย

ว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติร่วมงานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือ “การบริหารจัดการอัคคีภัยและสาธารณภัยอื่น ๆ ในเขตพื้นที่จำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง” โดยมี นายดิชวัฒน์ จันทร์อี่ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธาน พร้อมด้วยนายสุริยชัย รวิวรรณ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร นางสาวปาณิสรา กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และนายนิกูล ธนวรเมธ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมลงนามข้อตกลง ณ ห้อง Auditorium MEA สำนักงานใหญ่ คลองเตย เพื่อบูรณาการระบบสั่งการและประสานงานระงับการจ่ายไฟฟ้ากรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด ตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย
การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนเชิงรุกตามนโยบาย “มหาดไทย ทำ ทัน ที Action 5 PLUS” ในมิติด้านความปลอดภัย ความมั่นคง และการป้องกันจัดการภัยพิบัติเพื่อพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน โดยสืบเนื่องมาจากการที่ MEA และหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องตลอดช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการภัยพิบัติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชน จึงนำมาสู่การลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันทั้ง 4 หน่วยงาน เพื่อวางกรอบความร่วมมือแบบไร้รอยต่อในเขตพื้นที่จำหน่ายไฟฟ้าทั้ง 3 จังหวัด
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเดินหน้านโยบาย “มหาดไทย ทำ ทัน ที Action 5 PLUS” อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการบูรณาการทำงานระหว่าง MEA กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ในวันนี้ ถือเป็นหัวใจสำคัญของการป้องกันและจัดการสาธารณภัยอย่างทันท่วงที โดยการกำหนดแนวทางปฏิบัติการร่วมกันเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย ซึ่งจะช่วยให้กระบวนการตัดกระแสไฟฟ้าในพื้นที่เกิดเหตุเป็นไปอย่างแม่นยำและรวดเร็ว เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยสามารถเข้าปฏิบัติการฉีดน้ำระงับเหตุได้อย่างปลอดภัยทันที ลดความสูญเสียทั้งต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชนในเขตเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้ว่าการ MEA กล่าวเพิ่มเติมว่า MEA พร้อมขานรับและขับเคลื่อนนโยบาย Action 5 PLUS สู่การปฏิบัติจริง โดยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร MEA มีกลไกการประสานงานตัดกระแสไฟฟ้าร่วมกับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. ผ่านสายด่วน 199 และศูนย์วิทยุพระรามอย่างเป็นระบบอยู่แล้ว แต่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี และสมุทรปราการ ภารกิจด้านการดับเพลิงจะกระจายอยู่ตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในแต่ละพื้นที่ การจัดทำ MOU ครั้งนี้จึงเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายการสื่อสารและการควบคุมระบบไฟฟ้าของ MEA เข้ากับศูนย์สั่งการกู้ภัยของทั้ง 3 จังหวัดแบบบูรณาการ นอกจากนี้ MEA ยังได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีระบบควบคุมไฟฟ้าอัจฉริยะ (SCADA/EMS/DMS) แผนผังอาคาร และสื่อจำลองขั้นตอนการระงับจ่ายกระแสไฟฟ้าฉุกเฉิน มาสนับสนุนการวางแผนเผชิญเหตุของเจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานสูงสุด ตามหลัก “รู้เร็ว ช่วยเหลือไว เสียหายน้อย” และคืนความปลอดภัยสู่ชุมชนได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน