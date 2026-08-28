น้ำไม่รั่วแล้ว อุโมงค์สีม่วง"วงเวียนใหญ่" รฟม.เปิดจราจร ถ.ประชาธิปก ฝั่งขาออก 1 เลน เริ่มเสาร์นี้

รฟม. แจ้งเปิดการจราจรถนนประชาธิปก ฝั่งขาออก 1 ช่องเลน ช่วงแยกบ้านแขกมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่เพิ่มเติม เริ่ม 29 ส.ค. นี้ ตั้งแต่ 05.00 น. เผยน้ำหยุดรั่วเข้าอุโมงค์แล้ว โครงสร้างปลอดภัย ไม่พบทรุดตัวเพิ่ม
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยความคืบหน้ากรณีเหตุน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้า บริเวณแยกวงเวียนใหญ่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 4 ช่วงสะพานพุทธ - ดาวคะนอง เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา ล่าสุดสถานการณ์ภาพรวมเป็นไปในทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเตรียมทดลองเปิดการจราจรบนถนนประชาธิปก ฝั่งขาออก 1 ช่องจราจร จากแยกบ้านแขกมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่เพิ่มเติม เริ่มวันแรก
ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประเมินสภาพการจราจร ก่อนพิจารณาเปิดการจราจรเพิ่มเติมต่อไป
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและกำชับให้หน่วยงานเร่งแก้ไขสถานการณ์ด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และให้ความสำคัญกับความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนเป็นอันดับแรก ก่อนดำเนินการคืนพื้นที่หรือเปิดการจราจรในบริเวณดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมา กระทรวงคมนาคม รฟม. และผู้รับจ้าง ได้บูรณาการกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประเมินสถานการณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดการจราจรและกำหนดแนวทางบรรเทาผลกระทบของประชาชนอย่างรอบด้าน โดยร่วมกับผู้ตรวจสอบอิสระด้านวิศวกรรมโยธา ในการตรวจประเมินความแข็งแรงและความปลอดภัยด้านโครงสร้างต่าง ๆ ทั้งในส่วนของผิวจราจรและอาคารใกล้เคียงรัศมีเฝ้าระวัง 30 เมตร พบว่าไม่มีการทรุดตัวหรือเอียงตัวเพิ่มเติม และมีความปลอดภัยเพียงพอต่อการสัญจร
ดังนั้น ทุกหน่วยงานจึงมีความเห็นร่วมกันว่าจะทดลองเปิดการจราจรเพิ่มเติมในบริเวณดังกล่าว โดยหากสภาพการจราจรมีความคล่องตัว จึงจะพิจารณาเปิดการจราจรเพิ่มเติมต่อไป
นายสิริพงษ์ อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า วันที่ 28 ส.ค. 69 ได้รับ รายงานการประชุมติดตามสถานการณ์กรณีน้ำเข้าอุโมงค์ บริเวณวงเวียนใหญ่ ณ สำนักงานเขตธนบุรี พบว่า สถานการณ์น้ำในอุโมงค์ ปัจจุบันหยุดการรั่วไหลของน้ำเข้าสู่อุโมงค์ได้แล้ว ปริมาณน้ำคงที่และไม่มีน้ำใหม่ไหลเข้ามาเพิ่ม โดยช่วง 2–3 วันที่ผ่านมาระดับน้ำลดลงประมาณ 1 ซม.
โดยอยู่ระหว่างทำงานเสริมเสถียรภาพดิน โดยดำเนินงานอัดฉีดซีเมนต์เกราต์ (Cement-based Grout) ภายนอกอุโมงค์เพื่อเสริมความแข็งแรงของชั้นดินให้มั่นใจก่อนเริ่มขั้นตอนการลดระดับน้ำ
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการแก้ไขเหตุน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้า ทางบริษัทผู้รับจ้างยังคงเร่งดำเนินงานปรับปรุงคุณภาพดิน อย่างต่อเนื่อง และไม่พบการรั่วซึมของน้ำเพิ่มเติม ทั้งนี้ คาดว่าจะดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินแล้วเสร็จตามแผนภายในช่วงเดือนตุลาคม 2569
สำหรับผลการตรวจวัดและเสถียรภาพอาคารโดยรอบ รัศมี 30 เมตร ไม่มีอาคารทรุดตัวหรือเคลื่อนตัวผิดปกติรอยร้าว ส่วนใหญ่เป็นรอยร้าวเดิมตามผนังและรอยต่ออาคาร และ ไม่พบการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
ส่วนการเอียงตัว ข้อมูลตรวจวัดต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค. 69 ถึงปัจจุบัน ค่าการเอียงตัวคงที่ อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย และการทรุดตัวแนวดิ่ง (Settlement): ค่าเฉลี่ยการทรุดตัวคงที่อยู่ที่ 1–3 มม. ไม่พบการทรุดตัวเพิ่มเติม
สรุปโครงสร้างอาคารหลักมีความมั่นคงปลอดภัย ประชาชนสามารถเข้าใช้งานอาคารได้ตามปกติ โดยผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการซ่อมแซมความเสียหายทางกายภาพตามมาตรฐานวิศวกรรมต่อไป และยังคงติดตั้งเครื่องมือมอนิเตอร์อาคารด้านหลัง (อาคาร TMB เก่า) อย่างต่อเนื่อง