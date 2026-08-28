กรมการค้าฯ เร่งดัน “มังคุดใต้” เชื่อมตลาดสี่มุมเมือง สร้างดีมานด์รับผลผลิตพุ่ง

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าปรับรูปแบบการบริหารจัดการตลาดและผลไม้ไทยให้สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัล เชื่อมความร่วมมือกับตลาดสี่มุมเมือง ซึ่งพัฒนารูปแบบการค้าใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงผู้บริโภค จากเดิมที่ผู้บริโภคเดินทางเข้ามาซื้อสินค้าภายในตลาด สู่การนำเสนอสินค้าไปยังผู้บริโภคโดยตรงผ่านคอนเทนต์บนโซเชียลมีเดีย และช่องทางการสั่งซื้อออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ควบคู่กับช่องทางออฟไลน์ เพื่อสร้าง Demand และเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตรไทย โดยแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับการดำเนินงานของกรมการค้าภายในภายใต้กิจกรรม “ไทยช่วยไทยพลัส : อร่อยมั่นใจ ผลไม้ไทยคุณภาพ” ที่มุ่งปรับการบริหารจัดการผลไม้จากการเน้น “ระบายผลผลิต” ไปสู่การ “เพิ่มช่องทางตลาดและสร้าง Demand ควบคู่กัน” โดยเชื่อมโยงตลาดกลาง ผู้ค้า ผู้รวบรวม Modern Trade และช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ผลผลิตจากแหล่งผลิตสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้หลากหลายช่องทางมากขึ้น
นายฉันทพัทธ์ ปัญจมานนท์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ปัจจุบันพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การบริหารจัดการตลาดจึงต้องปรับตัวให้ทัน ไม่ใช่เพียงมีพื้นที่จำหน่ายสินค้า แต่ต้องสามารถนำเสนอสินค้าให้ผู้บริโภคเห็นและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ซึ่งตลาดสี่มุมเมืองถือเป็นตัวอย่างของการพัฒนารูปแบบการค้าที่สอดรับกับบริบทดังกล่าว เพราะตลาดสี่มุมเมืองไม่ได้จำกัดการขายอยู่เพียงหน้าตลาด แต่มีการนำสินค้าภายในตลาดมาสร้างเป็นคอนเทนต์ ทั้งการถ่ายคลิปนำเสนอสินค้าและประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดียช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริโภครู้จักสินค้าและเห็นสินค้าได้แม้ไม่ได้เดินทางมาที่ตลาด
รูปแบบดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนมุมมองของตลาดจาก “Place to Buy” สู่ “Platform to Reach Consumers” โดยใช้ทั้งพื้นที่ตลาดและเครื่องมือดิจิทัลเป็นช่องทางเชื่อมโยงสินค้าไปยังผู้บริโภค ช่วยเพิ่มโอกาสให้สินค้าเกษตร โดยเฉพาะผลไม้ตามฤดูกาล สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ซื้อได้กว้างขึ้น และสร้างความต่อเนื่องของ Demand มากกว่าการรอให้ผู้บริโภคเดินทางมาซื้อสินค้าที่ตลาดเพียงอย่างเดียว
“สำหรับกรมการค้าภายใน แนวทางดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนกิจกรรม “ไทยช่วยไทยพลัส : อร่อยมั่นใจ ผลไม้ไทยคุณภาพ” ซึ่งให้ความสำคัญกับการสร้างเส้นทางตั้งแต่ “การรับรู้ → ความสนใจ → การบริโภค → การซื้อ” โดยใช้ทั้งการสื่อสารออนไลน์และช่องทางจำหน่ายจริงเข้ามาทำงานร่วมกัน เพื่อเปลี่ยนการรับรู้ให้เกิดเป็นความต้องการซื้อและการบริโภคจริง
สำหรับสถานการณ์มังคุดภาคใต้ ปี 2569 ขณะนี้ผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง และเข้าสู่ช่วงปลายเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น โดยมีมังคุดออกสู่ตลาดแล้ว 72,112 ตัน หรือประมาณ 52% ของผลผลิตมังคุดภาคใต้ที่คาดว่าจะมีประมาณ 139,000 ตัน เพิ่มขึ้น 75% จากปีก่อน กรมการค้าภายในจึงเร่งเพิ่มช่องทางการตลาดและกระจายผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ทั้งการกระจายมังคุดกว่า 500 ตัน การเปิดลานประมูล 3 จุด ตั้งเป้ารวบรวมผลผลิตประมาณ 10,000 ตัน พร้อมเชื่อมโยงตลาดกลาง 3 แห่ง ได้แก่ ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง และตลาดผลไม้มรกต รวมถึงประสานเครือข่าย Modern Trade 6 ราย กว่า 200 สาขาทั่วประเทศ เพื่อรองรับและกระจายผลไม้ภาคใต้ไม่น้อยกว่า 10,000 ตัน
นอกจากนี้ ภายใต้กิจกรรม “ไทยช่วยไทยพลัส : อร่อยมั่นใจ ผลไม้ไทยคุณภาพ” กรมฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย Fan Meet และ Lucky Seat ร่วมกับ 6 คู่ศิลปิน โดยผู้บริโภคที่ซื้อผลไม้ไทยที่ร่วมรายการครบ 499 บาทต่อใบเสร็จ ระหว่างวันที่ 22–28 สิงหาคม 2569 ณ Big C, Lotus’s, Makro, GO Wholesale, Gourmet Market และ Tops ทุกสาขา มีสิทธิ์ร่วมลุ้น Meet & Greet กับศิลปินตามเงื่อนไขของกิจกรรม โดยมี 6 คู่ศิลปิน ได้แก่ นอร์ท–อ๊อตโต้, คอปเปอร์–ฟีฟ่า, แม้ก–ณฐ, ธีร์–เวฟ, ลาเต้–คิม และติวเตอร์–ยิม พร้อมจัดกิจกรรมในเดือนกันยายน ณ สาขาที่กำหนด ได้แก่ GO Wholesale ศรีนครินทร์, Big C รัชดาภิเษก, Lotus’s พระราม 4, 1981 SPACE A & 1981, Tops ราษฎร์พัฒนา ร่มเกล้า และ Makro สาทร ตามลำดับ
กรมการค้าภายใน ขอเชิญชวนประชาชนร่วม “กินผลไม้ไทย ซื้อผลไม้ไทย บอกต่อผลไม้ไทย” เลือกซื้อผลไม้ไทยคุณภาพในช่วงเดือนสิงหาคม–กันยายน 2569 ซื้อผลไม้ไทยในช่วงนี้นอกจากได้อร่อยกับผลไม้คุณภาพแล้ว ยังได้ร่วมสนับสนุนและส่งต่อโอกาสให้เกษตรกรไทยอย่างต่อเนื่อง.