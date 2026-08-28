Arincare เปิดตัว "Arincare Telepharmacy" ระบบเภสัชกรรมทางไกลถูกกฎหมายเพื่อร้านยาไทยทุกขนาด

บริษัท อรินแคร์ จำกัด (Arincare) ผู้พัฒนาระบบบริหารจัดการร้านขายยา ที่ร้านยาทั่วประเทศ ไว้วางใจกว่า 6,000 ร้าน ประกาศเปิดตัวซอฟต์แวร์ "Arincare Telepharmacy" ระบบเภสัชกรรม ทางไกลที่ช่วยให้ร้านขายยา ตั้งแต่ร้านเดี่ยวในชุมชนไปจนถึงเชนขนาดใหญ่ สามารถให้บริการ เภสัชกรรมทางไกลได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยใช้งานแบบ stand-alone หรือร่วมกับ โปรแกรมอื่นก็ได้ ภายใต้แนวคิด "ร้านยากับคนไข้ ใกล้กันยิ่งกว่าเดิม"
Arincare Telepharmacy ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตามประกาศเรื่องรายชื่อโปรแกรมประยุกต์สำหรับการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (telepharmacy) ฉบับที่ 2 ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2569 ซึ่งตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล กำหนดให้ร้านขายยา และเภสัชกรต้องดำเนินการผ่านระบบที่ได้รับการรับรองเท่านั้น ร้านยาและเภสัชกรที่ใช้ Arincare จึงให้บริการ ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
คนไข้อยู่ในความดูแลของร้านขายยา เป็นลูกค้าต่อเนื่อง
ที่ผ่านมา บริการเภสัชกรรมทางไกลส่วนใหญ่อยู่บนแพลตฟอร์มหรือระบบของเชนขนาดใหญ่ ซึ่งความสัมพันธ์ และข้อมูลของคนไข้มักไม่ได้อยู่กับร้านที่ให้บริการ ทำให้ร้านยาชุมชน ซึ่งเป็นด่านสุขภาพใกล้บ้านที่คนไทยไว้วางใจ เข้าถึงเทคโนโลยีนี้ได้ยาก
Arincare Telepharmacy ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหานี้ โดยเชื่อมกับ LINE Official Account หรือ Mobile App ของร้านเอง (หากร้านมี) ทำให้ร้านมีช่องทางติดต่อกลับเพื่อติดตามอาการ (follow-up) ได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง ระบบยังเก็บประวัติการปรึกษาและการให้บริการอย่างครบถ้วน เพื่อให้คนไข้กลับมาใช้บริการและเป็นลูกค้าของร้านได้ต่อเนื่อง การดูแลรักษาจึงอยู่กับร้าน ไม่หลุดไปที่อื่น
Arincare Telepharmacy ให้ความสำคัญกับบทบาทของเภสัชกรชุมชนและร้านขายยาไทยในการดูแลสุขภาพของประชาชน ระบบนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับการดูแลคนไข้ให้ดีขึ้นและถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ใช่เพียงช่องทางขายยาออนไลน์ แต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เภสัชกรดูแลคนไข้ได้อย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดยิ่งขึ้น
เหมาะกับร้านยาไทยทุกขนาด — ร้านเดี่ยว ชุมชน และเชน
ด้วยประสบการณ์พัฒนาระบบร้านขายยากว่า 10 ปี Arincare Telepharmacy ถูกปรับให้เข้ากับ ขั้นตอนการทำงานจริง ของร้านยาไทย ใช้งานง่ายตั้งแต่ร้านเดี่ยวที่มีเภสัชกรเพียงคนเดียว ไปจนถึงร้านที่มีทีมงานหลายคน ร้านที่ใช้ Arincare อยู่แล้วเปิดใช้ได้ทันที ร้านที่ยังไม่ได้ใช้ก็ใช้แบบ stand-alone ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนระบบเดิม และเชนหลายสาขา สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องลงทุนพัฒนาระบบเอง พร้อมปรับแต่ง (custom) เป็นแบรนด์ของตนได้
นอกจากนี้ ทีมงาน Arincare ยังช่วยจัดเตรียมและตรวจสอบเอกสาร พร้อมทั้งให้คำปรึกษาเรื่องขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้ ร้านขายยาและเภสัชกรขอแก้ไขใบอนุญาตและลงทะเบียน telepharmacy กับ อย. ได้สะดวกยิ่งขึ้น ลดความยุ่งยาก ในการเริ่มต้น
สนับสนุนให้เกิด "ค่าบริการเภสัชกรรม" (Pharmacist Fee)
Arincare สนับสนุนให้เกิด "ค่าบริการเภสัชกรรม" (Pharmacist Fee) ที่สะท้อนคุณค่าของวิชาชีพอย่างเป็นธรรม โดยระบบไม่เก็บส่วนแบ่ง (GP) จากการให้บริการ ผู้บริโภคติดต่อและรับการดูแลจากร้านและเภสัชกรโดยตรง การที่ระบบไม่มี GP จึงไม่ผลักภาระต้นทุนไปยังร้านขายยาและคนไข้ ซึ่งจะทำให้ค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายด้านยาของประชาชนสูงขึ้น โดยไม่จำเป็น แนวทางนี้ช่วยให้เภสัชกรได้รับผลตอบแทน ที่เหมาะสมจากการให้คำปรึกษาและการดูแล ขณะที่ผู้บริโภค ได้รับบริการอย่างมืออาชีพในราคาที่เป็นธรรม ซึ่ง Arincare เชื่อว่าเป็นรากฐานสำคัญของระบบสุขภาพชุมชนที่ยั่งยืน
มาตรฐานสากลและความปลอดภัยของข้อมูลเป็นหัวใจ
Arincare พัฒนาระบบด้วยทีมที่เชี่ยวชาญร้านยามากว่า 10 ปี และเป็นซอฟต์แวร์ร้านขายยาอันดับ 1 ของไทย ที่มีผู้ใช้งานต่อเนื่องมากที่สุด โดยเป็นผู้ให้บริการเพียงรายเดียวในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานสากล ISO/IEC 29110 พร้อมรางวัลระดับนานาชาติอย่าง Asia-Pacific ICT Alliances Award (APICTA) และเป็นเจ้าของอนุสิทธิบัตรระบบ Integrated Telepharmacy และใบสั่งยาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Prescription) ในประเทศไทย
ในยุคที่มีการใช้ AI ช่วยสร้างซอฟต์แวร์ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ความเสถียร บริการหลังการขาย และความปลอดภัย ของข้อมูลคนไข้คือสิ่งที่ต้องพิสูจน์ได้จริง Arincare จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์มาตรฐานระดับโลก และด้วยมาตรฐาน ที่เดิมมีเพียงร้านเชนขนาดใหญ่เท่านั้นที่เข้าถึงได้ Arincare จึงเปิดให้ร้านขายยาทุกขนาดใช้มาตรฐานเดียวกันนี้ได้ทันที
แพลตฟอร์มกลางที่เป็นอิสระ ร้านยามั่นใจได้
Arincare เป็นแพลตฟอร์มกลางที่เป็นอิสระ ไม่ได้อยู่ภายใต้หน่วยงาน สมาคม หรือกลุ่มผลประโยชน์ใด ร้านขายยาที่ใช้ระบบ จึงมั่นใจได้ทั้งในด้านความปลอดภัยของข้อมูลและความเป็นกลางทางการค้า ข้อมูลของร้าน และของคนไข้ ได้รับการดูแลอย่างโปร่งใส Arincare ยังเปิดรับความร่วมมือกับบริษัทยา ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ และแพลตฟอร์มต่าง ๆ เพื่อขยายการเข้าถึงบริการสุขภาพ โดยยังคงให้ความสัมพันธ์กับคนไข้อยู่กับร้านยา
"เราลงทุนอย่างจริงจังในคุณภาพของซอฟต์แวร์และโครงสร้างพื้นฐานระดับโลก เพราะเราเชื่อว่าร้านยาชุมชน คือรากฐาน ของระบบสาธารณสุขชุมชน และควรเป็นธุรกิจที่แข็งแกร่ง ยืนและเติบโตได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องพึ่งพา แพลตฟอร์มหรือใคร ที่ผ่านมา telepharmacy ที่ได้มาตรฐานมักเป็นของร้านเชนใหญ่ แต่ Arincare Telepharmacy สร้างขึ้นเพื่อให้ร้านยาไทยทุกขนาดเข้าถึงเทคโนโลยีระดับเดียวกันได้อย่างถูกกฎหมาย และทำให้ความสัมพันธ์ ระหว่างเภสัชกรกับคนไข้ใกล้กันยิ่งกว่าเดิม"
ธีระ กนกกาญจนรัตน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท อรินแคร์ จำกัด
เกี่ยวกับ Arincare
บริษัท อรินแคร์ จำกัด เป็นผู้พัฒนาระบบบริหารจัดการร้านขายยาครบวงจร (Digital Pharmacy Solution) ที่สร้างขึ้นโดยกลุ่มเภสัชกรเจ้าของร้าน ครอบคลุมตั้งแต่ระบบขายหน้าร้าน (POS) การบริหารสต๊อก รายงานตามมาตรฐานร้านยา ไปจนถึงระบบเภสัชกรรมทางไกล (Arincare Telepharmacy) ปัจจุบันมีร้านขายยาทั่วประเทศใช้งานกว่า 6,000 ร้าน [ข้อมูลเพิ่มเติม: www.arincare.com/telepharmacy]