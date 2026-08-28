“Uranus Clinic” ฉลองใหญ่ปีที่ 7 คว้าซุปตาร์ "เอมมี่-จุง-ดัง" ร่วมสร้างปรากฏการณ์ความงามระดับพรีเมียม ในงาน “Grand Opening with New Presenter Uranus Clinic”

Uranus Clinic ศูนย์บริการความงามครบวงจรระดับพรีเมียม ฉลองความสำเร็จปีที่ 7 เดินหน้ารุกตลาดบิวตี้อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเปิดตัว New Presenter สุดยิ่งใหญ่ คว้า 3 คนบันเทิงสุดฮอต เอมมี่-มรกต, จุง-อาเชน และ ดัง-ณัฎฐ์ฐชัย
ร่วมสร้างปรากฏการณ์ความงามระดับพรีเมียม ในงาน Grand Opening with New Presenter Uranus Clinic ที่ สาขาเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 20-26 สิงหาคม 2569 โดยเนรมิตพื้นที่ศูนย์การค้าให้กลายเป็นอาณาจักรแห่งบิวตี้ ไลฟ์สไตล์ และความบันเทิงแบบครบวงจร
ภายในงานพบกับประสบการณ์ใหม่ที่ไม่ได้มีเพียงเรื่องความงาม แต่เติมเต็มทุกช่วงเวลาด้วยความสุข ไลฟ์สไตล์ และความบันเทิงในแบบ Uranus Clinic สร้างโมเมนต์สุด Exclusive พร้อมโชว์พิเศษ มินิคอนเสิร์ต และกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมกองทัพนักแสดงชื่อดัง อาทิ ซี-เดชชาติ, คีน-สุวิจักขณ์, เงิน-อนุภาษ และ โอ๊ต-ธาราธร มาร่วมสร้างสีสันและความบันเทิง โดยไฮไลต์สำคัญอยู่ในวันที่ 25 สิงหาคม พบกับการเปิด New Presenter ตัวแทนแห่งความมั่นใจ เอมมี่-มรกต
“The Elegant Confidence” ความมั่นใจที่สง่างาม จุง-อาเชน “The Spotlight Icon” โดดเด่น ชัดเจน น่าจดจำ และ ดัง-ณัฎฐ์ฐชัย
“The Attraction” เสน่ห์ที่ดึงดูดทุกสายตา ตอกย้ำวิสัยทัศน์แบรนด์ในฐานะแบรนด์ความงามที่หนึ่งในใจ ภายใต้แนวคิด own your glow. own the spotlight. “เป็นตัวเองในแบบที่ใช่ แล้วให้โลกหยุดมอง” ที่จะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการก้าวสู่บทใหม่
ของแบรนด์ เปิดตัวความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรความงามอย่างเป็นทางการร่วมสร้างปรากฏการณ์ความงามระดับพรีเมียม
คุณฤชาภร คร้ามบุญลือ Chief Operating Officer (COO) ผู้บริหาร Uranus Clinic เผยถึงทิศทางความสำเร็จและแนวทางการดำเนินงานในครั้งนี้ว่า “ตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา Uranus Clinic ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง เรามองว่านิยามของความงามได้ก้าวข้ามมาตรฐานเดิม ๆ ไปแล้ว ความสวยงามที่แท้จริงไม่ควรมองหาต้นแบบหรือการเลียนแบบใคร เลยสะท้อนผ่านแนวคิด own your glow. own the spotlight. “เป็นตัวเองในแบบที่ใช่ แล้วให้โลกหยุดมอง” Uranus Clinic จึงออกแบบนวัตกรรมบิวตี้และสกินแคร์ที่ช่วยดึงออร่าเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคลให้ออกมาปล่งประกายที่สุด เพื่อให้ทุกคนมีความมั่นใจ กล้าที่จะโดดเด่นในสปอตไลต์ของตัวเอง และเต็มไปด้วยความสุขในทุก ๆ วัน
“ตลอดเดือนที่ผ่านมาเราได้ร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราวของการดูแลตัวเอง ผ่านความมั่นใจและมุมมองที่แตกต่างของทั้ง
3 New Presenter เอมมี่-มรกต “The Elegant Confidence” ความมั่นใจที่สง่างาม จุง-อาเชน “The Spotlight Icon” โดดเด่น ชัดเจน น่าจดจำ และ ดัง-ณัฎฐ์ฐชัย “The Attraction” เสน่ห์ที่ดึงดูดทุกสายตา เพราะความเปล่งประกายที่แท้จริง ไม่ใช่การเป็นเหมือนใคร แต่คือการเป็นตัวเองอย่างมั่นใจ เพราะแต่ละคนมีสไตล์ มีตัวตน และมีความมั่นใจในแบบของตัวเอง ที่ Uranus Clinic เราเชื่อว่า ไม่มีนิยามเดียวของการดูดี มีเพียงการเลือกดูแลตัวเองในแบบที่ใช่สำหรับคุณ
“เราไม่ได้มองว่าความงามคือการพยายามเปลี่ยนตัวเองให้เหมือนใคร แต่การเติบโตอย่างมั่นคงตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาสอนให้เรารู้ว่า เสน่ห์ที่แท้จริงเกิดจากการเปล่งประกายความสดใสในแบบที่เป็นคุณอย่างมั่นใจที่สุด เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นอาณาจักรความงามชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจมาอย่างยาวนานกว่า 6 ปี เราพร้อมมุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานการดูแลผิวพรรณและรูปร่างแบบครบวงจร ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีความงามที่ล้ำสมัย โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ไม่ว่าคุณจะมีเป้าหมายการดูแลตัวเองในรูปแบบไหน Uranus Clinic พร้อมให้บริการ มาร่วมค้นพบเปล่งประกายในแบบของคุณเอง ไปด้วยกันที่ Uranus Clinic ทุกสาขาค่ะ"