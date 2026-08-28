จาก Hair Transplant สู่ Hair Longevity: ORN เปิดเกมใหม่ตลาดเส้นผม ขยับจาก Treatment สู่ Preventive Care

“หมอปลูกผมที่อยากเห็นคนต้องปลูกผมน้อยลง” อาจฟังดูเป็นแนวคิดที่สวนทางกับธุรกิจ แต่กลับเป็นจุดเริ่มต้นของการขยับครั้งใหม่ของ ORN จากความเชี่ยวชาญด้าน Hair Transplant สู่การสร้างแนวคิด Hair Longevity ที่มองการดูแลเส้นผมตั้งแต่ก่อนเกิดปัญหา
ล่าสุด ORN เปิดตัวแบรนด์ใหม่ ORN HAIR LONGEVITY HUB ณ EmSphere ภายใต้แนวคิด From Hair Transplant to Hair Longevity เปลี่ยนจากการรอให้ผู้บริโภคมีปัญหา “ผมร่วง–ผมบาง” แล้วจึงเข้ามารักษา ไปสู่ Preventive & Personalized Hair Care ที่วางแผนสุขภาพเส้นผมในระยะยาว
พญ.อรอุมา พันธ์อภิวัฒน์ ว.41510 ผู้ก่อตั้ง ORN กล่าวว่า ประสบการณ์ด้านการปลูกผมทำให้เห็นว่า การนำเส้นผมที่สูญเสียไปกลับคืนมาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ Hair Journey เพราะสิ่งสำคัญไม่แพ้กันคือการรักษาเส้นผมเดิมที่ยังมีอยู่
“ในฐานะหมอปลูกผม หมอกลับอยากเห็นคนต้องปลูกผมน้อยลง เราอยากให้คนเริ่มดูแลเร็วขึ้น รักษาผมเดิมไว้ได้นานขึ้น และชะลอวันที่อาจต้องปลูกผมออกไปให้ไกลที่สุด” — พญ.อรอุมา พันธ์อภิวัฒน์
10-Year Hair Blueprint — เมื่อ Hair Care เปลี่ยนจาก “แก้ปัญหาวันนี้” เป็น “วางแผนอนาคต”
หนึ่งในแนวคิดสำคัญของ ORN HAIR LONGEVITY HUB คือ 10-Year Hair Blueprint ที่เปลี่ยนคำถามจาก “ผมร่วงแล้วต้องทำอะไร?” เป็น “ถ้าอยากมีผมที่ดีในอีก 10 ปี วันนี้ควรเริ่มทำอะไร?”
แนวคิดดังกล่าวมอง Hair Journey ตั้งแต่การทำความเข้าใจสุขภาพเส้นผมและหนังศีรษะ การประเมินความเสี่ยง การป้องกัน (Prevention) การรักษาเส้นผมเดิม (Preservation) การฟื้นฟู (Restoration) ไปจนถึงการดูแลต่อเนื่องในระยะยาว (Long-term Care) รวมถึง Hair Transplant เมื่อมีความจำเป็น
ในเชิงธุรกิจ นี่คือการขยาย Customer Journey ของ ORN จาก Treatment-based relationship ที่เริ่มเมื่อเกิดปัญหา ไปสู่ความสัมพันธ์ระยะยาวตั้งแต่ก่อน Hair Loss
จาก Hair Clinic สู่ “Hair Life Partner”
ORN จึงวางเป้าหมายใหม่ของแบรนด์ในการเป็น “Hair Life Partner” ที่ดูแลเส้นผมไปตามแต่ละช่วงของชีวิต มากกว่าการเป็นสถานที่ที่ลูกค้านึกถึงเฉพาะเมื่อต้องการรักษาหรือปลูกผม
การเปิด ORN HAIR LONGEVITY HUB ที่ EmSphere ยังสะท้อนการนำ Medical Hair เข้าใกล้กับ Lifestyle และ Wellness มากขึ้น ท่ามกลางพฤติกรรมผู้บริโภคที่เริ่มให้ความสำคัญกับ Preventive Care และ Longevity
ในการเปิดตัวครั้งนี้ ORN ยังถ่ายทอดแนวคิดผ่าน Real Hair Journey ของ อ๊อฟ ปองศักดิ์, มายด์ ณภัทรศศิ เบียร์ ใบหยก และเป๊ก สัณณ์ชัย ซึ่งเคยผ่าน Hair Transplant และยังคงดูแลเส้นผมในระยะยาว พร้อมเผยภาพ Before–After ที่สะท้อนว่า Hair Transplant ไม่ใช่ Finish Line ของการดูแลเส้นผม
การเปิดตัว ORN HAIR LONGEVITY HUB จึงไม่ใช่เพียงการเพิ่มอีกหนึ่งจุดให้บริการ แต่เป็นการวางทิศทางใหม่ของแบรนด์ — จาก Hair Transplant → Hair Longevity, จาก Treatment → Preventive Care, จาก Hair Clinic → Hair Life Partner
พร้อมตั้งคำถามใหม่ให้กับตลาด Hair Care ว่า “ถ้าเราวางแผนสุขภาพในอีก 10 ปีได้ แล้วทำไมเราจะวางแผนอนาคตของเส้นผมไม่ได้?”