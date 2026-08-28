สาวก J-POP ปักหมุด! OFFICIAL HIGE DANDISM เตรียมจัดงาน ‘OFFICIAL HIGE DANDISM 2026 ASIA POP-UP’ 28 ส.ค. – 6 ก.ย. นี้ ที่ EMSPHERE

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย 26 สิงหาคม 2569 — ข่าวดีชวนกรี๊ดสำหรับสาวก J-POP ชาวไทย เมื่อ OFFICIALl HIGE DANDISM (HIGEDAN) วงป็อปร็อกชื่อดังระดับแถวหน้าจากประเทศญี่ปุ่น เจ้าของเพลงฮิตยอดวิวถล่มทลายอย่าง Pretender, Cry Baby (เพลงประกอบอนิเมะ Tokyo Revengers) และ Mixed Nuts (เพลงประกอบอนิเมะ SPY x FAMILY) ประกาศปักหมุดป๊อปอัปสโตร์อย่างเป็นทางการครั้งแรกในไทยกับงาน ‘OFFICIAL HIGE DANDISM 2026 ASIA POP-UP in BANGKOK’ ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 6 กันยายน 2026 ณ POP UP SPACE 2 ชั้น 2 ศูนย์การค้า EMSPHERE
การเปิดป๊อปอัปสโตร์ที่กรุงเทพฯ ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการฉลองเอเชียทัวร์ 2026 ของวง โดยกรุงเทพฯ ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 4 หมุดหมายสำคัญในเอเชียต่อจาก โซล, สิงคโปร์ และไทเป ซึ่งจัดขึ้นโดย YG PLUS และดำเนินการจัดงานในประเทศไทยโดย KPOPMERCH THAILAND ภายใต้คอนเซปต์ ‘Experience the World of HIGEDAN’ ที่เปลี่ยนพื้นที่ป๊อปอัปให้เป็นมากกว่าแค่จุดจำหน่ายสินค้า แต่เป็นคอมมูนิตี้ที่เชื่อมโยงบรรยากาศและความทรงจำจากเวทีคอนเสิร์ตใหญ่มาไว้ใจกลางกรุงเทพฯ
ไฮไลต์ไอเทมกว่า 20 รายการ และ ‘Bangkok Edition’ ที่มีจำหน่ายเฉพาะในไทยเท่านั้น
ภายในงาน แฟนๆ จะได้พบกับกองทัพ Official Merchandise มากกว่า 20 ไอเทม ครอบคลุมทั้งแฟชั่น ไลฟ์สไตล์ และของสะสม นำทัพโดยไอเทมไฮไลต์ประจำเมือง City Exclusive Merchandise ประจำกรุงเทพฯ ได้แก่
● City Edition T-Shirt (Bangkok): เสื้อยืดสตรีทแวร์ดีไซน์ลิมิเต็ดเฉพาะกรุงเทพฯ (ราคา 1,690 บาท)
● City Edition LED Magnet (Bangkok): แม็กเนตไฟ LED ดีไซน์โมเดิร์นเอกลักษณ์เฉพาะกรุงเทพฯ (ราคา 600 บาท)
● City Edition Poster (Bangkok): โปสเตอร์ภาพบันทึกความทรงจำการแสดงสด (ราคา 450 บาท)
● City Exclusive Keyholder (Bangkok): พวงกุญแจดีไซน์วินเทจรุ่นลิมิเต็ด (ราคา 320 บาท)
นอกจากนี้ ยังมีไอเทมไลฟ์สไตล์ดีไซน์เก๋ อาทิ เสื้อยืดลายเพลงโปรดของแฟนๆอย่าง Pretender T-Shirt, หมวก Ball Cap, ร่มพับ Folding Umbrella, กระเป๋า Shoulder Bag สีส้มอิฐอันเป็นเอกลักษณ์, ผ้า Bandana, เซตที่รองแก้วไวนิล LP Coaster รวมถึงพวงกุญแจสุ่ม Random CD Keyring และ Key Cap Keyring ดีไซน์สุดชิค
และสำหรับแฟนคลับตัวจริง งานนี้ยังได้รวบรวมผลงานอัลบั้มและบันทึกการแสดงสด ‘OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025’ ทั้งในรูปแบบ LIVE Blu-ray, DVD และ LIVE CD รวมถึงผลงานเพลงที่ผ่านมาของวงมาให้แฟนๆ ได้เก็บสะสมความประทับใจกลับบ้านแบบจุใจ
สิทธิพิเศษและกิจกรรม Special Event เอาใจแฟนชาวไทย
เพื่อมอบความเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับผู้ที่มาร่วมงาน ผู้จัดได้เตรียมโปรโมชันพิเศษและกิจกรรมแจกของรางวัลสุดพิเศษตลอดทั้ง 10 วันของการจัดงาน:
● Event 1 (MD Purchase Special Benefit): ช้อปสินค้า Merchandise ภายในงานครบทุก ๆ 1,500 บาท รับฟรีโฟโต้การ์ดเพลย์ลิสต์ (Playlist Photocard) ลิขสิทธิ์แท้แบบสุ่ม 1 ใบ (จากทั้งหมด 5 แบบ)
● Event 2 (Album Purchase Special Benefit): ซื้อสินค้าประเภทอัลบั้มหรือแผ่น Blu-ray ครบทุก ๆ 1,500 บาท รับฟรีโปสเตอร์ลิมิเต็ดแบบสุ่ม 1 ใบ (จากทั้งหมด 2 แบบ)
● Event 3 (Live at Stadium Special Benefit): ซื้อผลงานบันทึกการแสดงสด ‘OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025’ (ทั้งรูปแบบ LIVE Blu-ray & LIVE CD) รับฟรีสติกเกอร์ลิมิเต็ดทุกออเดอร์
● Special Event (ลุ้นรับกระเป๋าพร้อมลายเซ็นจริง): แฟนๆ ที่มาร่วมงานสามารถร่วมสนุกง่ายๆ เพียงถ่ายภาพหรือวิดีโอบรรยากาศภายในงาน POP-UP แล้วโพสต์ลงบนช่องทาง X พร้อมติดแฮชแท็ก #OFFICIALHIGEDANDISM #HIGEDAN #ฮิเกะดัน#OFFICIALHIGEDANDISM_POPUP_IN_BANGKOK #KPOPMERCHPOPUP และกดติดตามพร้อมแท็กบัญชี @KPOPMERCH_POPUP ลุ้นเป็น 1 ใน 3 ผู้โชคดีที่จะได้รับ SHOULDER BAG พร้อมลายเซ็นจริงจากสมาชิกวง Official HIGE DANdism
‘OFFICIAL HIGE DANDISM 2026 ASIA POP-UP in BANGKOK’ พร้อมเปิดประตูต้อนรับแฟนๆชาวไทยและสาวก J-POP ให้มาร่วมสัมผัสความประทับใจครั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม – 6 กันยายน 2026 เปิดทำการทุกวัน เวลา 10.00 – 22.00 น. ณ บริเวณ POP UP SPACE 2 ชั้น 2 ศูนย์การค้า EMSPHERE
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและอัปเดตกิจกรรมได้ทาง X: @KPOPMERCH_POPUP
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