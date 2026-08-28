ลงใต้สะดวก!เปิดวิ่งฟรีมอเตอร์เวย์ M82 ตลอดสาย”บางขุนเทียน ยาวถึง บ้านแพ้ว” 25 กม. ตลอด 24 ชม.

“พิพัฒน์” เปิดมอเตอร์เวย์ M82 วิ่งฟรีตลอดสาย ตั้งแต่บางขุนเทียน–บ้านแพ้ว 25 กม. ตลอด 24 ชั่วโมง เชื่อมกรุงเทพฯ สู่ภาคใต้ กำชับดูแลจราจรและความปลอดภัย เร่งงานทางขึ้น-ลง ส่วนที่เหลือให้เสร็จตามแผน ช่วงทดสอบจำกัดความเร็วรถยนต์ 4 ล้อไม่เกิน 80 กม./ชม. รถบรรทุกและรถโดยสารไม่เกิน 65 กม./ชม.
วันนี้ (28 สิงหาคม 2569) เวลา 09.00น นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 82 (M82) เพิ่มเติมช่วงเอกชัย–บ้านแพ้ว ระยะทาง 16.4 กิโลเมตร ส่งผลให้ประชาชนสามารถใช้ทางยกระดับบนถนนพระราม 2 ได้ต่อเนื่องตั้งแต่ต่างระดับบางขุนเทียน ผ่านเอกชัย ถึงบ้านแพ้ว รวมระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร ฟรีทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มทางเลือกการเดินทางจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสู่ภาคใต้ เสริมศักยภาพการจราจรบนถนนพระราม 2 ด้านล่าง
ประชาชนสามารถใช้ทางขึ้น–ลง M 82 ได้ 4 แห่ง ได้แก่ ด่านพันท้ายนรสิงห์ ด่านมหาชัย 1 ด่านมหาชัย 2 และด่านบ้านแพ้ว ก่อนเชื่อมต่อกับถนนพระราม 2 มุ่งหน้าสู่จังหวัดสมุทรสงคราม ทางแยกต่างระดับวังมะนาว จังหวัดราชบุรี และจังหวัดต่าง ๆ ในภาคใต้ ส่วนด่านสมุทรสาคร 1 และด่านสมุทรสาคร 2 ยังไม่เปิดให้ใช้งาน เนื่องจากอยู่ระหว่างก่อสร้าง
ในพิธีมี นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายสาโรจน์ สามารถ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายธนชัย สินธุไพร ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายอำนาจ เจริญศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และ พ.ต.อ.สุขสวัสดิ์ คูสิทธิผล รองผู้บังคับการตำรวจทางหลวง พร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงาน และสื่อมวลชนเข้าร่วม ณ ด่านบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
นายพิพัฒน์กล่าวว่า การเปิด M82 ฟรีตลอดสายบางขุนเทียน–บ้านแพ้ว เป็นการนำโครงสร้างพื้นฐานส่วนที่มีความพร้อมมาเปิดให้ประชาชนใช้ประโยชน์โดยเร็ว ตามนโยบาย Quick Win ของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม โดยช่วงบางขุนเทียน–เอกชัย ระยะทาง 8.3 กิโลเมตร เปิดทดลองให้บริการตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2568 และวันนี้เปิดเพิ่มเติมช่วงเอกชัย–บ้านแพ้วอีก 16.4 กิโลเมตร ทำให้สามารถใช้เส้นทางได้ต่อเนื่องรวมประมาณ 25 กิโลเมตร
การเปิดทดลองให้บริการตลอดสายครั้งนี้เป็นหมุดหมายสำคัญของการแก้ไขปัญหาการเดินทางบนถนนพระราม 2 ซึ่งเป็นเส้นทางหลักเชื่อมกรุงเทพมหานครสู่ภาคใต้ โดย M82 จะช่วยแยกการจราจรระยะไกลออกจากการจราจรในพื้นที่ แบ่งเบาปริมาณรถบนถนนด้านล่าง และเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะช่วงวันหยุดและเทศกาล
มอเตอร์เวย์ M82 ยังเชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์หมายเลข 9 (M9) หรือถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านใต้และด้านตะวันตก รวมถึงโครงการทางพิเศษสายพระราม 3–ดาวคะนอง–วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ทำให้เกิดโครงข่ายคมนาคมต่อเนื่องจากกรุงเทพมหานครผ่านจังหวัดสมุทรสาครสู่ภาคตะวันตกและภาคใต้ ช่วยลดเวลาและต้นทุนการเดินทางและขนส่ง พร้อมเชื่อมพื้นที่เศรษฐกิจ ฐานการผลิต ศูนย์กลางอุตสาหกรรม และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ สนับสนุนการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
นายพิพัฒน์กำชับให้กรมทางหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการเส้นทาง การจราจร บุคลากร และระบบช่วยเหลือฉุกเฉินอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะบริเวณทางขึ้น–ลงและจุดเชื่อมต่อบ้านแพ้ว รวมทั้งประชาสัมพันธ์เงื่อนไขการใช้เส้นทางและข้อจำกัดด้านความเร็วให้ชัดเจน โดยให้การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด
ด้านนายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวว่า กรมทางหลวงได้ตรวจสอบความพร้อมด้านโครงสร้างทางยกระดับ ป้ายและเครื่องหมายจราจร ตลอดจนอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย พร้อมจัดเตรียมเจ้าหน้าที่และหน่วยปฏิบัติการดูแลประชาชน โดยเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2569 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา และกรมทางหลวง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Audit: RSA) เพื่อประเมินความพร้อมก่อนเปิดทดลองให้บริการ พร้อมประสานตำรวจทางหลวง ตำรวจภูธร หน่วยกู้ภัย และหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อบริหารจราจรและช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง โดยในระหว่างการเปิดทดลองใช้เส้นทาง กรมทางหลวงจะติดตามและประเมินผลการใช้งาน ทั้งด้านความปลอดภัย การบริหารจัดการจราจร พฤติกรรมการใช้เส้นทาง และประสิทธิภาพของระบบต่าง ๆ เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ กรมทางหลวงกำหนดให้รถยนต์ 4 ล้อใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนรถบรรทุกและรถโดยสารใช้ความเร็วไม่เกิน 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และไม่อนุญาตให้คนเดินเท้า รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ทุกขนาด รถสามล้อ และรถล้อเลื่อนทุกประเภทใช้ทางยกระดับ M82 โดยยังสามารถใช้ถนนพระราม 2 ด้านล่างได้ตามปกติ
ปัจจุบันงานก่อสร้างโยธาของ M82 มีความก้าวหน้าประมาณร้อยละ 98 โดยจะดำเนินงานส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จตามแผนภายในปี 2569 ส่วนการติดตั้งระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางและระบบควบคุมจราจรคาดว่าจะเริ่มในปี 2570 และมีเป้าหมายเปิดให้บริการเต็มรูปแบบพร้อมจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในปี 2572
กระทรวงคมนาคมขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามป้าย เครื่องหมายจราจร และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด รวมทั้งไม่จอดรถบนทางยกระดับหรือบริเวณที่ไม่ได้จัดไว้ สอบถามข้อมูลหรือแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 กด 82 ตลอด 24 ชั่วโมง และติดตามข้อมูลจราจรผ่าน DOH Highway Radio ทางเว็บไซต์ highwaytraffic.go.th/radio