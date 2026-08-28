CardX จับมือ Visa ส่ง “กินเบิ้ลกันมั้ย” ซื้อ 1 ฟรี 1 ที่ 10 ร้านดัง รับเทรนด์ Affordable Luxury เผยยอดใช้จ่ายหมวดร้านอาหารโต 17% ต่อยอดความสำเร็จ “กินข้าวกันมั้ย” ขยาย Dining Lifestyle Ecosystem ผ่านสิทธิประโยชน์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การกิน
กรุงเทพฯ, 27 สิงหาคม 2569 – เมื่อ “การกินดี” ยังคงเป็นหนึ่งในความสุขที่ผู้บริโภคไม่อยากลดทอนแม้ต้องใช้จ่ายอย่างรอบคอบ CardX ผู้ให้บริการบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลภายใต้กลุ่มเอสซีบีเอกซ์ (SCBX) ร่วมกับ Visa เปิดตัวแคมเปญ “กินเบิ้ลกันมั้ย” มอบสิทธิพิเศษ ซื้อ 1 ฟรี 1 สำหรับเมนูยอดนิยมจาก 10 ร้านอาหารและคาเฟ่ชื่อดัง สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต CardX Visa และ SCB WEALTH by CardX Visa ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2569 – 30 พฤศจิกายน 2569 ต่อยอดความสำเร็จจากแคมเปญ “กินข้าวกันมั้ย” ที่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้า พร้อมเดินหน้าพัฒนา Dining Lifestyle Ecosystem ผ่านสิทธิประโยชน์ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตจริง ช่วยให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์การรับประทานอาหารที่คุ้มค่ามากยิ่งขึ้นในทุกมื้อ
แคมเปญนี้พัฒนาขึ้นจาก Customer Insight ของ CardX ที่พบว่า หมวดร้านอาหาร (Restaurant) ยังเป็นหมวดใช้จ่ายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของลูกค้า โดยมีจำนวนการใช้จ่ายผ่านบัตรสูงเป็นอันดับ 2 เมื่อเทียบกับทุกหมวด และมีสัดส่วนการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจาก 16% ในปี 2568 เป็น 17% ในไตรมาสแรกของปี 2569 สะท้อนว่า “มื้ออาหาร” ยังคงเป็นประสบการณ์ที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญ แม้อยู่ในช่วงที่ต้องบริหารค่าใช้จ่ายอย่างรอบคอบ
ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่กำลังขยับสู่แนวคิด "เลือกคุ้ม แต่ไม่ลดคุณภาพชีวิต" โดยลดการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น แต่ยังให้คุณค่ากับประสบการณ์ที่สร้างความสุขร่วมกับครอบครัว เพื่อน และคนใกล้ชิด ส่งผลให้เทรนด์ Affordable Luxury หรือการเข้าถึงประสบการณ์ที่มีคุณภาพในราคาที่คุ้มค่า กลายเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญของตลาดร้านอาหารในปัจจุบัน และเป็นที่มาของการต่อยอดสิทธิประโยชน์ด้าน Dining ของ CardX ให้เชื่อมโยงกับไลฟ์สไตล์การใช้จ่ายจริงของลูกค้ามากยิ่งขึ้น
นายปัญญา เวชบรรยงรัตน์ Chief Business and Channel Officer บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด กล่าวว่า "CardX มองว่าการรับประทานอาหารไม่ใช่เป็นเพียงการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน แต่เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขที่ผู้คนได้ใช้ร่วมกับครอบครัว เพื่อน และคนพิเศษ แม้ในช่วงที่ผู้บริโภคบริหารค่าใช้จ่ายอย่างระมัดระวังมากขึ้น แต่ประสบการณ์ที่มีคุณค่าและความสุขในทุกมื้อยังคงเป็นสิ่งที่หลายคนให้ความสำคัญ เพียงแต่ต้องการความคุ้มค่าชัดเจนยิ่งกว่าเดิม ความสำเร็จของแคมเปญ ‘กินข้าวกันมั้ย’ ทำให้เราเห็นโอกาสในการต่อยอดสิทธิประโยชน์ด้านร้านอาหารที่ใช้งานได้จริงและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นที่มาของแคมเปญ ‘กินเบิ้ลกันมั้ย’ ที่ CardX ร่วมกับ Visa และพันธมิตรร้านอาหารชั้นนำ เพื่อมอบสิทธิ์ซื้อ 1 ฟรี 1 ในร้านยอดนิยม เพื่อตอบโจทย์ทั้งการรับประทานอาหารกับคนพิเศษและการใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า สะท้อนแนวทางของ CardX ในการใช้ Customer Insight ออกแบบสิทธิประโยชน์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงของลูกค้า พร้อมเดินหน้าสร้าง Dining Lifestyle Ecosystem ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น"
นางสาวนพร อิงคตานุวัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาด วีซ่า ประเทศไทย กล่าวว่า "Visa มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทุกประสบการณ์ที่มีความหมายในชีวิตของผู้ถือบัตร ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง การพักผ่อน หรือการแบ่งปันมื้ออาหารกับคนสำคัญ เรารู้สึกยินดีที่ได้ร่วมมือกับ CardX เปิดตัวแคมเปญ ‘กินเบิ้ลกันมั้ย’ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้บริโภคได้ออกไปสัมผัสประสบการณ์ด้านอาหารที่หลากหลาย พร้อมรับความคุ้มค่าที่ช่วยเติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์ ความร่วมมือครั้งนี้ตอกย้ำความตั้งใจของ Visa ในการส่งมอบสิทธิประโยชน์ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตยุคใหม่ ผ่านการชำระเงินที่สะดวก ปลอดภัย และช่วยให้ทุกมื้ออาหารกลายเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำมากยิ่งขึ้น"
ภายใต้แคมเปญ “กินเบิ้ลกันมั้ย” ผู้ถือบัตรเครดิต CardX Visa และ SCB WEALTH by CardX Visa รับสิทธิ์ ซื้อ 1 ฟรี 1 สำหรับเมนูที่ร่วมรายการจากร้านอาหารและคาเฟ่ชื่อดังรวม 10 แบรนด์ ได้แก่ After You, BEARHOUSE, Coffee Beans by Dao, Four Seasons, Kanori, Mozza by Cocotte, Ohkajhu, Solsot, ThongSmith และ Yakiniku Like ครอบคลุมทั้งร้านอาหาร คาเฟ่ ของหวาน และอาหารนานาชาติ เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การรับประทานอาหาร โดยยังคงได้รับสิทธิประโยชน์และคะแนนสะสมจากบัตรเครดิตตามเงื่อนไขปกติ
สำหรับเมนูที่ร่วมรายการ ซื้อ 1 ฟรี 1 ได้แก่
After You – ชิบูย่าฮันนี่โทสต์ (Baby Size)
BEARHOUSE – ชานมมูนโมจิ
Coffee Beans by Dao – เค้กมะพร้าวอ่อน
Four Seasons Chinese Restaurant – เป็ดย่างโฟร์ซีซั่น
Kanori – แฮนด์โรล Salmon Bomb
Mozza by Cocotte – พิซซ่า Bufalina
โอ้กะจู๋ – เซ็ทสลัดโรล
Solsot – เซ็ตข้าวอบสเต็กหมู
ทองสมิทธ์ – ก๋วยเตี๋ยวน้ำตกหมูสด
Yakiniku Like – หมูคารูบิ หรือ เนื้อคารูบิ
(สิทธิ์มีจำนวนจำกัดในแต่ละเดือนและตลอดรายการส่งเสริมการขาย ตามเงื่อนไขที่กำหนด)
CardX เดินหน้าขยายความร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำในกลุ่ม Dining, Shopping และ Lifestyle อย่างต่อเนื่อง เพื่อต่อยอด Customer Insight สู่สิทธิประโยชน์ที่ตอบโจทย์ชีวิตจริงของลูกค้า พร้อมยกระดับบทบาทของบัตรเครดิตให้เป็นมากกว่าเครื่องมือการชำระเงิน แต่เป็น Financial Lifestyle Partner ที่ช่วยให้ทุกการใช้จ่ายสร้างประสบการณ์ที่คุ้มค่าและมีความหมายในทุกช่วงเวลาของการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้น