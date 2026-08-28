GGCร่วมกับ CP AXTRA ศึกษาการจัดเก็บน้ำมันพืชใช้แล้วต่อยอดสู่SAF

GGC จับมือ CP AXTRA ศึกษาการจัดเก็บน้ำมันพืชใช้แล้วสร้างมูลค่าใหม่ อาทิ SAF พลาสติกชีวภาพ และเคมีชีวภาพ หนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) หรือ CP AXTRA เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดเก็บน้ำมันพืชใช้แล้ว (Used Cooking Oil: UCO) จากสาขาของ CP AXTRA รวมถึงบริษัทในกลุ่ม และเครือข่าย เพื่อนำกลับมาปรับปรุงคุณภาพ และต่อยอด สร้างมูลค่าใหม่ สะท้อนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่พร้อมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่าน สู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ อย่างเป็นรูปธรรม
นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลกรีน เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC เปิดเผยว่า ความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกัน ของทั้งสององค์กรในการนำทรัพยากรที่ผ่านการใช้งานแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ โดย GGC จะร่วมกับ CP AXTRA ศึกษา ความเป็นไปได้ ในการรวบรวมน้ำมันพืชใช้แล้วจาก CP AXTRA รวมถึงบริษัทต่าง ๆ ในกลุ่มและเครือข่ายของ CP AXTRA เพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพ และต่อยอดเป็นวัตถุดิบ สำหรับผลิตภัณฑ์ในอนาคต รวมถึงผลิตภัณฑ์เคมีชีวภาพ และพลาสติกชีวภาพ โดยสิ่งที่ GGC ให้ความสำคัญ คือ การสร้างระบบความร่วมมือที่สามารถนำทรัพยากรกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขยายผลได้ในอนาคต ซึ่งสอดรับกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เปลี่ยน "ของเสีย" เป็น "โอกาส" ที่พร้อมขับเคลื่อนการ เปลี่ยน ผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำอย่างเป็นรูปธรรม
“ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการศึกษาและต่อยอดการใช้วัตถุดิบทางเลือก รวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากร ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ขณะเดียวกัน CP AXTRA มีเครือข่ายธุรกิจ และสาขาจำนวนมาก ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการศึกษารูปแบบ การรวบรวมและจัดเก็บน้ำมันพืชใช้แล้วให้มีประสิทธิภาพ” นายกฤษฎา กล่าว
ด้านนางศิริพร เดชสิงห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน ความยั่งยืน และสื่อสารองค์กร บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้มุ่งศึกษา การพัฒนากระบวนการจัดเก็บและรวบรวมน้ำมันพืชใช้แล้วอย่างเป็นระบบ โดยคาดว่าจะสามารถรวบรวมน้ำมันพืชใช้แล้วได้ประมาณ 50,000 ลิตรต่อปี ก่อนนำไปปรับปรุงคุณภาพ เพื่อพิจารณา ความเป็นไปได้ ในการนำไปใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิต น้ำมันอากาศยานชีวภาพ (Sustainable Aviation Fuel: SAF) พลาสติกชีวภาพ และเคมีชีวภาพ ซึ่งเป็นการนำทรัพยากร กลับมาใช้ประโยชน์ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
“ความร่วมมือกับ GGC ในครั้งนี้จึงเป็นการนำจุดแข็งของทั้งสององค์กรมาเชื่อมต่อกัน ตั้งแต่การจัดเก็บน้ำมันพืชใช้แล้วในระดับสาขา ไปจนถึงการ ปรับปรุงคุณภาพและศึกษาการนำกลับมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่สำคัญ ความร่วมมือนี้ยังสะท้อนแนวทางของ CP AXTRA ในการนำหลัก Circular Economy มาสู่การปฏิบัติจริง โดยเปลี่ยนของเหลือจากการดำเนินงานให้กลับมาเป็นวัตถุดิบที่มีคุณค่า และหากการศึกษาประสบความสำเร็จ ยังมีโอกาส ต่อยอด ไปสู่การผลิต SAF ซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงการจัดการทรัพยากร ในระดับร้านค้าเข้ากับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการบิน” นางศิริพร กล่าว