โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ไหว้ครู–ประดับเข็มนักเรียน เดินหน้าผลิตบุคลากรระบบราง

โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ จัดพิธีไหว้ครู–ประดับเข็มเครื่องหมาย ประจำปีการศึกษา 2569 จำนวน 135 คน พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอีก 149 นาย มุ่งสร้างบุคลากรระบบรางคุณภาพ รองรับการเติบโตของการรถไฟฯ
วันที่ 27 สิงหาคม 2569 โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ สถาบันฝึกอบรมระบบราง การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2569 พร้อมพิธีประดับเข็มเครื่องหมายโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ (ล้อปีกมหาพิชัยมงกุฎครอบ) ให้แก่นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ ชั้นปีที่ 1 และพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2568 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของวิชาชีพ ตลอดจนเตรียมความพร้อมสู่การเป็นบุคลากรด้านระบบรางที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม โดยมีนายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการรถไฟฯ คณะครูและอาจารย์สถาบันฝึกอบรมระบบราง และนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ เข้าร่วมพิธี ณ สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง)
สำหรับพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2569 จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนวิศวกรรมรถไฟทั้ง 2 ชั้นปี ได้แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ ผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ขณะที่พิธีประดับเข็มเครื่องหมายโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ (ล้อปีกมหาพิชัยมงกุฎครอบ) เป็นพิธีสำคัญสำหรับนักเรียนชั้นปีที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งการก้าวเข้าสู่การเป็นนักเรียนวิศวกรรมรถไฟอย่างสมบูรณ์ และเป็นเกียรติอันภาคภูมิใจของผู้ได้รับการประดับเครื่องหมายดังกล่าวบนหน้าอกด้านซ้ายของเครื่องแบบนักเรียน
ทั้งนี้ นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ ประจำปีการศึกษา 2569 ชั้นปีที่ 1 มีจำนวนทั้งสิ้น 135 คน เข้ารับการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านระบบราง ครอบคลุมทั้งประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ได้แก่ สาขาวิชาช่างเครื่องกล สาขาวิชาช่างเทคนิคไฟฟ้ารถจักรและล้อเลื่อน สาขาวิชาช่างอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม และสาขาวิชาช่างโยธา รวมถึงประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการเดินรถ เพื่อพัฒนากำลังคนรุ่นใหม่ให้มีทั้งความรู้ ทักษะวิชาชีพ และความพร้อมในการปฏิบัติงาน รองรับการพัฒนาและการเติบโตของกิจการรถไฟและระบบรางของประเทศในอนาคต
จากนั้น เป็นพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2568 เพื่อแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 149 นาย เพื่อพร้อมก้าวเข้าสู่การทำงานในสายวิชาชีพด้านระบบราง โดยถือเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการสนับสนุนภารกิจของการรถไฟแห่งประเทศไทย และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบรางของประเทศ
นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟถือเป็นสถาบันสำคัญในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านระบบรางของการรถไฟแห่งประเทศไทยมาอย่างยาวนาน โดยมุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพควบคู่กับการมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ คุณธรรม และจิตสำนึกในการให้บริการประชาชน ซึ่งเป็นคุณลักษณะสำคัญของบุคลากรการรถไฟฯ
“ขอให้นักเรียนทุกคนตระหนักว่า เครื่องหมายที่ประดับอยู่บนหน้าอกไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์ของการเป็นนักเรียนวิศวกรรมรถไฟเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความภาคภูมิใจ ความรับผิดชอบ และความมุ่งมั่นในการทำหน้าที่เพื่อองค์กรและประชาชน ขณะที่ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน ขอให้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และยึดมั่นในมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อร่วมกันพัฒนาการรถไฟแห่งประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนระบบรางของประเทศต่อไป”
ผู้ว่าการรถไฟฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การรถไฟฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและทิศทางการพัฒนาระบบราง ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการยกระดับการให้บริการ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชน ตลอดจนรองรับภารกิจและการเติบโตของการรถไฟฯ ในอนาคต