วิ่งฟรีมอเตอร์เวย์ M6 สุดสัปดาห์แรก ยอดใช้กว่า 6 หมื่นคัน ไร้อุบัติเหตุ “พิพัฒน์” ชูโครงข่ายหลักเชื่อมกรุงเทพฯ–อีสาน

ยอดรถใช้ เปิดมอเตอร์เวย์ M6 เพิ่มเติม”บางปะอิน–ปากช่อง” กว่า 6 หมื่นคัน “พิพัฒน์” ชู M6 โครงข่ายหลักเชื่อมกรุงเทพฯ–อีสาน สุดสัปดาห์แรก แบ่งเบาจราจรพหลโยธินและมิตรภาพ ผลน่าพอใจ“อุบัติเหตุเป็นศูนย์”ศุกร์ 28 ส.ค.- อาทิตย์ 30 ส.ค. นี้ เปิดไปใช้อีก
วันที่ 27 สิงหาคม 2569 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงผลการเปิดทดลองให้บริการ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 (M6) สายบางปะอิน–นครราชสีมา เพิ่มเติมช่วงบางปะอิน–ปากช่อง ระยะทางประมาณ 110 กิโลเมตร ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2569 ว่า ภาพรวม 3 วันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนใช้เส้นทางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เวลาเดินทาง จากต้นทาง อ.บางปะอิน ถึง ปลายทางที่ ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ประมาณ 2 ชั่วโมง ช่วยร่นระยะเวลาได้ถึงเกือบ 1 - 2 ชั่วโมง และที่สำคัญ ยังไม่มีรายงานอุบัติเหตุจากการใช้เส้นทาง M6 ในช่วงเปิดทดลองดังกล่าว
จากข้อมูลการจราจร พบว่า วันศุกร์ที่ 21 – วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 69 มีปริมาณรถผ่านทางเข้า-ออกของระบบรวมมากกว่า 60,000 คัน แบ่งเบาการเดินทางบนเส้นพหลโยธินและมิตรภาพได้ประมาณ 20 - 30 % สะท้อนให้เห็นถึงการตอบรับของประชาชนต่อการเปิดเส้นทางเพิ่มเติมในช่วงบางปะอิน–ปากช่อง โดยกระทรวงคมนาคมจะติดตามข้อมูลการจราจรอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินผลของเส้นทางใหม่ต่อการกระจายปริมาณรถในโครงข่ายถนนสายหลัก
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า เป้าหมายของ M6 คือการเพิ่มทางเลือกของการเดินทาง และสร้างโครงข่ายที่สามารถเชื่อมต่อกับถนนสายสำคัญเดิม เพื่อให้ประชาชนเลือกเส้นทางได้เหมาะสมกับจุดหมาย ลดการกระจุกตัวของรถบนเส้นทางใดเส้นทางหนึ่ง และเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่ายทางหลวงโดยรวม
โดยช่วงบางปะอิน–ปากช่องที่เปิดเพิ่มเติมในครั้งนี้ ทำให้ประชาชนจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสามารถเดินทางขึ้น M6 และกระจายออกสู่พื้นที่ต่าง ๆ ผ่านจุดเชื่อมต่อสำคัญตลอดแนวเส้นทาง ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ วังน้อย หินกอง สระบุรี แก่งคอย มวกเหล็ก และปากช่อง ก่อนเชื่อมต่อกับช่วงปากช่อง–นครราชสีมาที่เปิดทดลองใช้อยู่เดิม และกระจายการเดินทางต่อไปยังจังหวัดต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขณะเดียวกัน จุดเชื่อมต่อบริเวณสระบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงยังเพิ่มทางเลือกสำหรับผู้เดินทางที่ต้องการเชื่อมเข้าสู่โครงข่ายถนนสายหลักเพื่อมุ่งหน้าสู่ภาคเหนือ อาทิ ลพบุรี เพชรบูรณ์ เป็นต้น ขณะที่ด่านปากช่องช่วยรองรับการเดินทางเข้าสู่พื้นที่ท่องเที่ยวปากช่อง–อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และเมื่อเชื่อมต่อกับช่วงที่เปิดใช้งานอยู่เดิม ผู้เดินทางสามารถใช้จุดเชื่อมต่อสีคิ้ว ขามทะเลสอ และนครราชสีมา เพื่อกระจายการเดินทางต่อไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ของภาคอีสานได้สะดวกยิ่งขึ้น
สำหรับการเปิดทดลองใช้เส้นทาง M6 เพิ่มเติม ช่วงบางปะอิน–ปากช่อง ทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ จะเปิดในทุกวันศุกร์ เวลา 12.00 น. (เที่ยงวัน) ถึง วันอาทิตย์ เวลา 24.00น. (เที่ยงคืน) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมผ่านทาง จากนั้นจะปิดเส้นทางเพื่อเร่งดำเนินงานส่วนที่เหลือตามแผน โดยสัปดาห์นี้จะเปิดทดลองให้บริการอีกครั้งตั้งแต่เวลา 12.00 น. วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม ต่อเนื่องถึงเวลา 24.00 น. วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2569
ทั้งนี้ ในช่วงทดลองให้บริการ กรมทางหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะติดตามปริมาณการจราจรและความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทาง โดยกระทรวงคมนาคมขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามป้ายและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ รวมถึงใช้ความเร็วตามที่กำหนด เพื่อให้การเดินทางบน M6 เป็นไปอย่างสะดวกและปลอดภัย