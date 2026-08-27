iFLYTEK WallEX เปิดตัวในงาน Techsauce พลิกโฉมปฏิสัมพันธ์ดิจิทัลสู่พื้นที่อัจฉริยะเต็มรูปแบบ

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคมที่ผ่านมา งาน Techsauce Global Summit 2026 ได้เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการ ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ในฐานะหนึ่งในงานประชุมสุดยอดด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางธุรกิจชั้นนำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ งานในปีนี้มีผู้ร่วมออกบูธมากกว่า 350 ราย นับเป็นการเข้าร่วมงาน Techsauce ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ของ iFLYTEK โดยบริษัทได้นำเสนอขีดความสามารถด้าน AI แบบครบวงจร (full-stack) และโซลูชันเฉพาะอุตสาหกรรม เพื่อตอกย้ำการขยายฐานธุรกิจในตลาดไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างต่อเนื่อง บูธของ iFLYTEK ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนชั้นนำหลายสิบสำนักทั้งจากประเทศไทยและภูมิภาคใกล้เคียง ที่เดินทางมาสัมผัสประสบการณ์จริง สัมภาษณ์ และรายงานข่าว
เมื่อ AI เคลื่อนตัวจากโลกดิจิทัลเข้าสู่สภาพแวดล้อมทางกายภาพมากขึ้น องค์กรธุรกิจต่าง ๆ ไม่ได้มองเพียงว่าโมเดล AI สามารถตอบคำถามได้หรือไม่อีกต่อไป แต่เริ่มคาดหวังให้ AI สามารถเข้าใจพื้นที่ เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ และมีบทบาทเชิงรุกในการให้บริการภายในสภาพแวดล้อมเหล่านั้น
ภายในงาน Techsauce iFLYTEK ได้นำเสนอ Astron, AI Translation Screen, WallEX และผลิตภัณฑ์/โซลูชันอื่น ๆ เพื่อขยายขอบเขตการประยุกต์ใช้ AI ในหลากหลายบริบทมากยิ่งขึ้น WallEX ซึ่งออกแบบมาเพื่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพโดยเฉพาะ ถูกสร้างขึ้นบนสถาปัตยกรรม Agentic Architecture อย่าง SpaceMind สำหรับพื้นที่อัจฉริยะ โดยผสานโมเดลขนาดใหญ่ (large models) และ AI Agent เข้ากับฮาร์ดแวร์เชิงพื้นที่และระบบนิเวศอุปกรณ์ที่หลากหลาย เพื่อยกระดับ AI จากการโต้ตอบเชิงดิจิทัลไปสู่การให้บริการเชิงพื้นที่อย่างชาญฉลาด
WallEX คือโซลูชัน AI Agent สำหรับพื้นที่อัจฉริยะแบบครบวงจรของ iFLYTEK สำหรับตลาดโลก และเป็นแพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์ของสถาปัตยกรรมพื้นที่อัจฉริยะ SpaceMind ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับโรงแรม ที่พักอาศัยระดับพรีเมียม และอาคารเชิงพาณิชย์ โดยมีแผงควบคุมอัจฉริยะ (intelligent control panel) เป็นศูนย์กลางการโต้ตอบหลัก ทำงานร่วมกับเซนเซอร์และระบบไฟอัจฉริยะ Nurmina เพื่อควบคุมแสงไฟ ผ้าม่าน เครื่องปรับอากาศ ระบบรักษาความปลอดภัย และอุปกรณ์อื่น ๆ แบบรวมศูนย์ WallEX รองรับทั้งการสั่งงานด้วยเสียงแบบออฟไลน์และการโต้ตอบผ่านหน้าจอสัมผัส ทำให้ผู้ใช้สามารถเปิดใช้งานฉากบรรยากาศที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าได้ทั้งหมดเพียงคำสั่งเดียว
ในฐานะฮาร์ดแวร์หลักของพื้นที่อัจฉริยะแบบดื่มด่ำ (immersive) ที่สร้างขึ้นโดย WallEX ระบบไฟอัจฉริยะ Nurmina ใช้อัลกอริทึมการจัดแสงด้วย AI ที่พัฒนาขึ้นเอง เพื่อก้าวข้ามการตั้งค่าแสงไฟแบบตายตัว ไปสู่การจัดแสงแบบเฉพาะบุคคลและปรับเปลี่ยนได้แบบไดนามิก ระบบสามารถดึงและจำลองโทนสีจากภาพถ่าย และเปิดให้ผู้ใช้ปรับแต่งบรรยากาศผ่านคำสั่งภาษาธรรมชาติได้ นอกจากนี้ Nurmina ยังปรับอุณหภูมิสี ความสว่าง และเอฟเฟกต์แสงแบบไดนามิกโดยอัตโนมัติ ตามวัตถุประสงค์ของพื้นที่และอารมณ์ของผู้ใช้ เมื่อผสานกับเอฟเฟกต์แสงหลากมิติและเสียงไวต์นอยส์ที่ได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ จึงสร้างประสบการณ์แบบดื่มด่ำให้กับโรงแรมระดับไฮเอนด์ พื้นที่เชิงพาณิชย์ส่วนกลาง และที่พักอาศัยระดับพรีเมียม
Nurmina เชื่อมต่ออย่างใกล้ชิดกับแผงควบคุมอัจฉริยะของ WallEX ด้วยเซนเซอร์ตรวจจับการมีอยู่ของบุคคล (human-presence sensors) ระบบสามารถเปิดไฟโดยอัตโนมัติเมื่อมีคนเข้ามาในพื้นที่ หรี่ไฟลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปเมื่อบุคคลนั้นออกไป และปรับแสงไฟตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมโดยรอบ สิ่งนี้สร้างวงจรการให้บริการแบบครบวงจรตั้งแต่การรับรู้เชิงพื้นที่ การจัดการอย่างชาญฉลาด ไปจนถึงการปรับบรรยากาศ ช่วยลดการพึ่งพาการควบคุมด้วยมือและรูปแบบแสงไฟตายตัว นอกจากนี้ Nurmina ยังรองรับมาตรฐานสากล เช่น Matter และ KNX และสามารถเชื่อมต่อกับระบบนิเวศอุปกรณ์อัจฉริยะชั้นนำในต่างประเทศได้ ด้วยความยืดหยุ่นในการติดตั้งและต้นทุนการปรับปรุงพื้นที่ที่ต่ำ ทำให้เหมาะสมอย่างยิ่งกับโครงการเชิงพาณิชย์และที่พักอาศัยระดับไฮเอนด์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกกลาง
ปัจจุบัน WallEX ได้ถูกนำไปใช้งานแล้วในโครงการเรือธงหลายแห่งในต่างประเทศ รวมถึงโครงการในกรุงอาบูดาบีและซาอุดีอาระเบีย ตลอดจนโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสมผสาน (mixed-use) ระดับพรีเมียมในจาเมกา โดยมอบโซลูชันพื้นที่อัจฉริยะแบบครบวงจรและพร้อมใช้งานให้แก่ลูกค้าในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการบริการทั่วโลก เมื่อ AI Agent เข้าสู่สภาพแวดล้อมทางกายภาพมากขึ้นเรื่อย ๆ WallEX กำลังก้าวขึ้นมาเป็นสะพานเชื่อมสำคัญระหว่างขีดความสามารถของโมเดลขนาดใหญ่กับอุปกรณ์เชิงพื้นที่และบริการสำหรับผู้ใช้
นอกจาก WallEX แล้ว iFLYTEK ยังได้จัดแสดง GuideX ซึ่งเป็น AI Agent ในรูปแบบดิจิทัลฮิวแมนที่ผสานฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เข้าด้วยกัน, All-in-One Solutions, Enterprise AI Agents (ได้แก่ OceanDoc, OceanPraxis, OceanNote และ OceanTranslate), Astron Agent และแพลตฟอร์มพัฒนา Workflow, รวมถึง AI Translation Screen โดยผลิตภัณฑ์เหล่านี้ครอบคลุมทั้งด้านบริการสาธารณะ ประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร การนำ AI ไปใช้งานในพื้นที่จริง การพัฒนา AI Agent และการสื่อสารหลายภาษา สะท้อนให้เห็นถึงขีดความสามารถแบบครบวงจรของ iFLYTEK ที่ครอบคลุมตั้งแต่โมเดล AI Agent ไปจนถึงแอปพลิเคชันที่ผสานฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เข้าด้วยกัน นอกจากนี้ Stars MaaS ยังมอบชุดความสามารถด้าน AI แบบครบวงจรให้แก่องค์กรและนักพัฒนาทั่วโลก ตั้งแต่การเข้าถึงโมเดล การปรับแต่งโมเดล (fine-tuning) การประเมินผล ไปจนถึงการพัฒนา Agent และการนำไปใช้งานจริง ซึ่งเป็นรากฐานทางเทคโนโลยีสำหรับการประยุกต์ใช้ AI ในสถานการณ์ที่หลากหลาย
การเข้าร่วมงาน Techsauce เป็นปีที่ 3 ติดต่อกันของ iFLYTEK สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นระยะยาวที่มีต่อตลาดไทยและการนำขีดความสามารถด้าน AI ไปใช้งานจริงในพื้นที่ iFLYTEK ได้ลงนามหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent) ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย และ Zense บริษัทด้านความบันเทิงชั้นนำในท้องถิ่น เพื่อร่วมกันดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลักในรูปแบบที่ปรับให้เหมาะกับท้องถิ่น เช่น การรู้จำเสียงพูดภาษาไทยและการประมวลผลภาษาธรรมชาติ ความร่วมมือนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนา AI ของ iFLYTEK ให้สามารถปรับตัวเข้ากับภาษา วัฒนธรรม และบริบทเฉพาะของตลาดไทยได้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จากบริการสาธารณะและการประยุกต์ใช้ในองค์กร ไปจนถึงพื้นที่อัจฉริยะ iFLYTEK ยังคงเดินหน้าขยายขอบเขตของการนำ AI ไปใช้งานจริงอย่างต่อเนื่อง แนวทางของบริษัทในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังก้าวหน้าจากการนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดต่างประเทศ ไปสู่การส่งมอบขีดความสามารถหลักและการสร้างระบบนิเวศในท้องถิ่น โดยยึดความต้องการของตลาดท้องถิ่นเป็นแนวทาง และอาศัยโมเดลขนาดใหญ่ AI Agent และโซลูชันที่ผสานฮาร์ดแวร์-ซอฟต์แวร์เป็นแรงสนับสนุน iFLYTEK จะเดินหน้าขยายความร่วมมือกับพันธมิตรทั่วภูมิภาคต่อไป พร้อมสำรวจแนวทางใหม่ ๆ ในการขยาย AI จากการโต้ตอบเชิงดิจิทัลไปสู่โลกทางกายภาพ