EECO จับมือ 6 ภาคีเครือข่าย MOU “EEC Connect” เดินหน้าเชื่อมโยงประโยชน์การลงทุนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน พร้อมชวนร่วมงาน EEC Sustainability Expo 2026 สร้างโอกาสยกระดับพื้นที่และชุมชนอีอีซี
เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2569 ดร.จุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ EECO พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจาก 6 หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายในพื้นที่ ร่วมกัน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ภายใต้ โครงการเชื่อมโยงประโยชน์การลงทุนสู่พื้นที่ชุมชนอย่างยั่งยืน (EEC Connect) ณ ห้องแปซิฟิก 1-2 โรงแรมอมารี บางแสน จังหวัดชลบุรี เพื่อบูรณาการความร่วมมือพัฒนาครอบคลุมมิติสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ พร้อมเตรียมการจัดงาน EEC Sustainability Expo 2026 กลไกสำคัญส่วนหนึ่งในการเชื่อมโยงประโยชน์การลงทุนสู่ชุมชน ผสานพลังพันธมิตร สร้างโอกาสการเติบโต พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง สร้างสิ่งแวดล้อมสมดุลและยกระดับคุณภาพชีวิต
ดร.จุฬา สุขมานพ เลขาธิการ EECO กล่าวว่า การลงนาม MOU ครั้งนี้ เป็นก้าวสำคัญขับเคลื่อนโครงการ EEC Connect เพื่อให้การลงทุนในภาคธุรกิจเชื่อมโยงสร้างโอกาสให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจสำหรับประชาชนและชุมชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รวมทั้งสะท้อนให้นักลงทุนได้รับรู้ถึงคุณค่าศักยภาพของสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาองค์ความรู้ของชุมชน สามารถส่งต่อเชื่อมโยงสู่ระบบนิเวศจากการประกอบกิจการของนักลงทุนที่เข้ามาในพื้นที่ เพื่อสร้างประโยชน์และรายได้ที่มั่นคงขึ้น สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างสมดุลและยั่งยืน
ทั้งนี้ กรอบความร่วมมือตาม MOU ดังกล่าว ครอบคลุมใน 3 มิติ ได้แก่
1.) ด้านสังคม EECO ลงนามความร่วมมือกับ ภาคีเพื่อการศึกษาไทย (TEP) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ ผ่านการส่งเสริมทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต สร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้เส้นทางการแนะแนวอาชีพและเข้าสู่ตลาดงานได้อย่างเท่าเทียม โดยเชื่อมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ภาคีเครือข่าย และภาคอุตสาหกรรม ให้สามารถร่วมกันพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่นำไปใช้ได้จริง และยกระดับคุณภาพชีวิต
2.) ด้านสิ่งแวดล้อม EECO ลงนามความร่วมมือกับ หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการขยะ ตั้งแต่ต้นทาง การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มุ่งเป้าการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบคาร์บอนต่ำ (EEC Low Carbon School) เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการขยะในพื้นที่และชุมชนเป็นต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่สามารถขยายผลไปสู่การพัฒนาพื้นที่ชุมชนต่อไป อีกทั้งยังเป็นการสร้างผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมรุ่นใหม่
3.) ด้านเศรษฐกิจ EECO ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด บริษัท สยามสินธร จำกัด และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระยอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด (ร้านรักระยอง) เพื่อเชื่อมโยงสินค้าและบริการของชุมชนสู่ช่องทางการตลาดที่หลากหลาย พร้อมสร้างโอกาสในการจำหน่ายอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนร่วมกับภาคเอกชน
และนักลงทุนทั้งในและนอกพื้นที่ EEC
โดยความร่วมมือทั้ง 3 มิติดังกล่าว มีเป้าหมายร่วมกัน คือ สร้างการมีส่วนร่วมให้ประชาชนและชุมชนเป็นส่วนหนึ่งต่อการพัฒนาพื้นที่ และได้รับประโยชน์จากการลงทุน โดยการลงนามฯ ครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการกำหนดทิศทาง บทบาท และความรับผิดชอบร่วมกันของทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม นักลงทุน สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และวิสาหกิจชุมชน ผ่านโครงการ EEC Connect ที่จะเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงประโยชน์การลงทุนสู่ชุมชน และเป็นต้นแบบความร่วมมือที่ชุมชนสามารถสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับพื้นที่ EEC ต่อไป
ภายในงาน ฯ ยังได้จัดเสวนาพิเศษหัวข้อ “EEC Connect เชื่อมโยงประโยชน์การลงทุนสู่พื้นที่ชุมชนอย่างยั่งยืน” มีผู้แทนจากภาคีเครือข่ายดังกล่าว ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางและผลการดำเนินงานทั้ง 3 มิติ คลอบคลุม การพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ การต่อยอดโรงเรียนต้นแบบคาร์บอนต่ำสู่การขยายผลในชุมชนอย่างยั่งยืน และการเชื่อมโยงโอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างชุมชนกับภาคธุรกิจ พร้อมนำเสนอทิศทางการดำเนินงานของ EEC Connect ในระยะต่อไป
พร้อมกันนี้ EECO ได้เตรียมการจัดงาน “EEC Sustainability Expo 2026” ระหว่างวันที่ 12–13 กันยายน 2569 นี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ระยอง ภายใต้แนวคิด “EEC Connect to Sustainability” เพื่อสร้างการรับรู้และนำเสนอ ผลการดำเนินงานจากการพัฒนาพื้นที่และชุมชนของ สกพอ. พร้อมเปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้ประกอบการนำเสนอสินค้า บริการ และศักยภาพของตนเอง พร้อมเชื่อมต่อกับภาคธุรกิจ ผู้บริโภค และภาคีเครือข่ายที่สามารถต่อยอดไปสู่ความร่วมมือและโอกาสทางการตลาดในอนาคต