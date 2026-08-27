สทน.ผนึก กฟผ.-พันธมิตร ตั้งศูนย์ “HOTNET” สร้างองค์ความรู้พัฒนานิวเคลียร์ไทย

สทน. จับมือกฟผ. และหน่วยงานภาครัฐ และพันธมิตร MOU จัดตั้งศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์ “HOTNET” สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์ของไทย เตรียมพร้อมบุคลากร แลกเปลี่ยนองค์ความรู้
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และหน่วยงานจากภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคอุตสาหกรรมรวม 13 หน่วยงาน ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) จัดตั้ง “ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์” (Hub of Talents for Nuclear Energy Technology: HOTNET) โดยมีนายศิริวัฒน์ เจ็ดสี รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน กฟผ. เป็นผู้แทน กฟผ. ร่วมลงนาม ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการ สทน. ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2569
การจัดตั้งศูนย์ HOTNET เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศไทย โดยนำองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์ มาบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพบุคลากร และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าว รวมถึงสร้างความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ ตลอดจนสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่วมของสังคมต่อเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์อย่างโปร่งใสและถูกต้องตามหลักวิชาการ อันจะนำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์ของไทย ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในระดับโลก อีกทั้งเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และประเทศอย่างยั่งยืน
ภายในงานยังมีพิธีมอบรางวัลการแข่งขันวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ระหว่างประเทศ (International Nuclear Science Olympiad: INSO2026) และการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานผู้สนับสนุนโครงการ โดยนายรุธิระ ประเสริฐศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมโรงไฟฟ้า กฟผ. เป็นผู้แทน กฟผ. รับมอบ
ที่ผ่านมา กฟผ. ให้การสนับสนุนโครงการนิวเคลียร์โอลิมปิกอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่ง สทน. ได้คัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพ จำนวน 4 คน เข้าร่วมโครงการ พร้อมจัดค่ายอบรมเตรียมความพร้อมด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ ก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน INSO2026 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2–9 สิงหาคม 2569 ณ เมืองเจดดาห์ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ซึ่งผลการแข่งขันปีนี้ ผู้แทนประเทศไทยทุกคน คว้าเหรียญรางวัลได้สำเร็จ ได้แก่ 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง