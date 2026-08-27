แสงไฟที่ไม่เคยดับ กับ 48 ปีแห่งการเดินทางของ ‘พลังงานชีวิต’

ในวันที่เหนื่อยล้า คุณเคยตั้งคำถามกับตัวเองไหมว่า อะไรคือ “พลังงาน” ที่ขับเคลื่อนให้คุณยังคงลุกขึ้นสู้ในเช้าวันใหม่? และ อะไรคือ “แสงไฟ” ที่คอยส่องสว่างในวันที่มืดมนที่สุด?
ชีวิตของคนเราเปรียบเสมือนการเดินทางไกลที่ต้องพบเจอกับสภาพอากาศอันหลากหลาย บางวันฟ้าเปิดสดใสมีแดดทอแสงอบอุ่น แต่บางวันกลับต้องเผชิญกับสายฝนโปรยปรายและเมฆหมอกมืดมน จนทำให้เราหมดเรี่ยวแรงที่จะก้าวเดินต่อ
เช่นเดียวกับเรื่องราวของชายวัย 48 ปีคนหนึ่งซึ่งอยู่ในบทเพลง “เจิดจรัส ชัชวาล” ที่สะท้อนภาพชีวิตของพวกเราหลายคนได้อย่างน่าทึ่ง เมื่อเขาเดินทางมาถึงจุดที่เป็น “ทางแยกสำคัญของชีวิต” ช่วงเวลาที่ภาระหน้าที่ ความคาดหวัง และความเหนื่อยล้าถาโถมเข้ามาพร้อมกัน เขาได้หยุดหมุนตามโลกชั่วขณะ ถอยกลับมาหนึ่งก้าว เพื่อทบทวนย้อนมองเส้นทางที่ผ่านมา และตั้งคำถามถึงแสงสว่างปลายทาง
และในความเงียบนั้นเอง เขาได้ค้นพบคำตอบอันยิ่งใหญ่ว่า แสงไฟที่เขาพยายามไขว่คว้าและตามหามาตลอด ไม่ได้ซ่อนอยู่ในสถานที่อันไกลโพ้น แต่อยู่ใกล้ตัวในรูปแบบของ “รอยยิ้ม ความเชื่อมั่น และคนเคียงข้าง” ที่คอยเติมพลังให้เขากลับมาลุกขึ้นยืนได้อีกครั้ง
ทั้งนี้ ตัวเลข 48 ไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์แทนอายุของชายคนดังกล่าวเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวแทนแห่งการเดินทางยาวนานกว่า 48 ปีของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท. องค์กรพลังงานของไทยที่เติบโตเคียงคู่กับสังคมไทยมาอย่างมั่นคง จากบทบาทในการวางรากฐานความมั่นคงทางพลังงาน ให้ประเทศมีพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สู่วันนี้ที่ความหมายของ “พลังงาน” ได้ขยายขอบเขตไปลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิม
ปตท. เชื่อว่า ทุกพลังงานมีความหมาย ไม่ใช่แค่พลังงานสำหรับเครื่องยนต์ แต่คือ “พลังงานหัวใจ” ที่ช่วยส่งต่อกำลังใจให้คนไทยก้าวผ่านทุกวิกฤต ไม่ว่าจะเป็นมรสุมชีวิต วิกฤตเศรษฐกิจ หรือความเปลี่ยนแปลงของโลก
ในวาระครบรอบ 48 ปี ปตท. จึงเลือกที่จะสื่อสารกับคนไทยผ่านมุมมองที่ลึกซึ้งขึ้น ด้วยการนำบทเพลง “เจิดจรัส” ของ ยัง โอม มาถ่ายทอดผ่าน มิวสิควิดีโอชุด “เจิดจรัส ชัชวาล” สะท้อนคุณค่าของคำว่า ‘พลังงาน’ ซึ่งมีความหมายมากกว่าเชื้อเพลิง แต่คือ ‘พลังใจ’ ที่คอยส่องสว่างในวันที่มืดมน
เจิดจรัส ชัชวาล... สู่วันพรุ่งนี้ที่ยั่งยืน
คำตอบของชีวิตอาจไม่ได้สำคัญแค่จุดหมายปลายทาง แต่อยู่ที่ว่าระหว่างทาง เราได้ซึมซับและส่งต่อพลังงานดี ๆ ให้กันและกันมากแค่ไหน เช่นเดียวกับบทเพลงเจิดจรัส ของ ยัง โอม ใน Version “เจิดจรัส ชัชวาล” (Re-Envisioned) ที่สื่อสารเจตนารมณ์ในการเป็น ‘แสงนำทาง’ มุ่งสร้างความแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
เพลง “เจิดจรัส ชัชวาล” ในวาระ 48 ปี ปตท.นี้ ไม่ใช่เพียงวาระครบรอบทั่วไป แต่เป็นการตั้งคำถามชวนให้เรากลับมาคิดว่า “อะไรคือแสงไฟนำทางชีวิตของคุณ?
คำตอบอาจแตกต่างกันไปในแต่ละคน บางคนขับเคลื่อนด้วย ‘ความฝัน’ บางคนขับเคลื่อนด้วย ‘หน้าที่’ หรือ ‘ครอบครัว’ และหลายครั้งก็คือ ‘ตัวเราเอง’ ที่กลับมาเชื่อมั่นในตัวเองอีกครั้ง สารนี้ตอกย้ำแนวคิดของ ปตท. ที่ว่า “ทุกพลังงานมีความหมาย” และ ปตท. พร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นพลังเคียงข้างคนไทยให้ก้าวผ่านทุกสถานการณ์
บทเพลง “เจิดจรัส ชัชวาล” จึงเปรียบเสมือนพันธสัญญาและกำลังใจจาก ปตท. ถึงคนไทยทุกคนว่า ไม่ว่าพรุ่งนี้จะต้องเผชิญกับมรสุมหรือความเปลี่ยนแปลงใด ๆ แสงไฟแห่งความหวังและพลังงานขับเคลื่อนจะยังคงส่องสว่างโชติช่วงชัชวาล เพื่อพาเราก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืนร่วมกันตลอดไป