ทช.ปิดจ๊อบ ถนน นม.5069”นครราชสีมา”ปรับปรุงยกระดับผิวจราจร หนุนเศรษฐกิจท่องเที่ยว”วังน้ำเขียว”

กรมทางหลวงชนบท เพิ่มประสิทธิภาพถนนสาย นม.5069 จ.นครราชสีมาเสร็จแล้ว หนุนเศรษฐกิจการท่องเที่ยววังน้ำเขียว เสริมขนส่งภาคการเกษตร อำนวยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางให้ประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า กรมทางหลวงชนบท ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย นม.5069 แยก ทช.นม.3060 - บ้านท่าวังไทร อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เสร็จสมบูรณ์ พร้อมเปิดให้ประชาชนสัญจรเรียบร้อยแล้ว
โดยเป็นการยกระดับมาตรฐานชั้นทาง มีผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร ไป - กลับ โดยปรับปรุงเรขาคณิตของทาง แล้วจึงดำเนินการปูผิวด้วยวิธี Hot Mix In-Plant Recycling ความหนา 5 เซนติเมตร ผิวทางกว้าง 9 เมตร ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ติดตั้งเส้นชะลอความเร็วทั้ง 2 ทิศทาง และติดตั้งป้ายจราจร และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยบริเวณจุดเสี่ยง ทางร่วม ทางแยก และทางโค้ง ซึ่งมีระยะทางรวม 16.400 กิโลเมตร ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 163 ล้านบาท
สำหรับถนนทางหลวงชนบทสาย นม.5069 ถือเป็นเส้นทางสำคัญที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพการสัญจรให้สามารถรองรับปริมาณการเดินทางที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ทั้งจากประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะการเปิดประตูสู่แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังอย่าง อำเภอวังน้ำเขียว โดยสามารถเดินทางเชื่อมต่อไปยังจุดชมวิว สถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ เส้นทางดังกล่าวยังช่วยเชื่อมโยงชุมชนเข้ากับพื้นที่เศรษฐกิจ ควบคู่กับการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อาทิ มันสำปะหลัง ข้าวโพด อ้อย รวมถึงพืชผัก ผลไม้เมืองหนาวอย่าง พุทรา องุ่น น้อยหน่า ให้ขนส่งจากแหล่งผลิตสู่ตลาดได้อย่างคล่องตัว ช่วยร่นระยะเวลา ลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ พร้อมส่งเสริมการค้า กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมทั้งสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมได้อย่างเต็มรูปแบบ
ทช.ได้ดำเนินการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทตามนโยบายของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่มุ่งเสริมศักยภาพระบบการเดินทางให้มีความสะดวก ปลอดภัย สามารถเชื่อมต่อเส้นทาง เพื่อรองรับการขนส่งสินค้า กระตุ้นเศรษฐกิจ ควบคู่กับการวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการเติบโตของประเทศได้อย่างต่อเนื่อง