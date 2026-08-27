MEA ฉลอง 68 ปี มอบเงินมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ต่อเนื่อง

นายพิศณุ ตันติถาวร รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เป็นผู้แทนมอบเงินสนับสนุน จำนวน 329,637 แสนบาท แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมด้วยนายคมกริช สาคริก ผู้ช่วยผู้ว่าการ และนายรังสรรค์ เศรษฐวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีนางรัชนีวรรณ อุทัยศรี รองประธานกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ชั้น 1 อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย
เงินสนับสนุนดังกล่าวเกิดจากการร่วมสมทบทุนของ MEA และพนักงาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการไฟฟ้านครหลวง ครบรอบ 68 ปี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2569 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ MEA ดำเนินการเป็นประจำทุกปี เพื่อสมทบเข้ากองทุนการไฟฟ้านครหลวง มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ซึ่งดูแลและอุปถัมภ์โรงเรียนศรีสังวาลย์ การสนับสนุนในครั้งนี้แสดงถึงความร่วมมือภายในองค์กร ในการส่งต่อโอกาสและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ ควบคู่กับการดำเนินภารกิจเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำเจตนารมณ์ ในวาระครบรอบ 68 ปี ที่ขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าให้เติบโตไปพร้อมกับสังคม