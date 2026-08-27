มูลนิธิศุภชัย–บุษดี เจียรวนนท์ ปั้นฝันเยาวชน มอบทุนประถมฯ-ป.ตรีต่อเนื่องปีที่ 6

เพราะการศึกษาไม่เพียงสร้างความรู้ แต่ยังเป็น “โอกาส” ที่สามารถเปลี่ยนเส้นทางชีวิตและเปิดประตูสู่อนาคต... มูลนิธิศุภชัย–บุษดี เจียรวนนท์ เดินหน้าสานต่อพันธกิจ “ปั้นฝัน” ให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพอย่างเท่าเทียม ผ่าน “โครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีการศึกษา 2569” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยในโอกาสนี้ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วย นางบุษดี เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ และครอบครัว มอบทุนแก่นักเรียน นักศึกษาในความดูแล ครอบคลุมตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา จนถึงมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ทุนสำหรับผู้เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และ ทุนสนับสนุนผู้มีศักยภาพโดดเด่นหรือทักษะเฉพาะทาง สะท้อนความมุ่งมั่นที่ไม่ได้หยุดเพียงการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย หากยังเดินเคียงข้างคนรุ่นใหม่ในการต่อยอดศักยภาพ เสริมทักษะ เติมประสบการณ์ที่หลากหลาย เพื่อให้ทุกความตั้งใจเติบโตสู่ความสำเร็จและสร้างอนาคตด้วยความสามารถของตนเอง พร้อมกันนี้ มูลนิธิฯ ยังส่งต่อเครื่องมือดิจิทัลเพื่อยกระดับการเรียนรู้ ด้วย True SMARTBOOK GEN2 พร้อมซิมอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจาก TrueBusiness แก่นักเรียนทุนปัจจุบัน เพื่อเปิดโลกแห่งองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้กว้างยิ่งขึ้น รวมถึงมอบ iPad Air แก่ น.ส.นภัทร แซ่หยาง หรือ “น้องปังหุ้ย” นักเรียนทุนคนแรกที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงส่งสู่บทต่อไปของชีวิต โดยมีคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ผู้ปกครอง ตลอดจนคณาจารย์ร่วมแสดงความยินดี ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค
นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิศุภชัย–บุษดี เจียรวนนท์ กล่าวว่า “สิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตคือ ‘ความรัก’ เพราะเป็นรากแก้วที่หล่อเลี้ยงทั้งครอบครัว องค์กร และสังคมให้เติบโตอย่างมั่นคง ขณะที่การศึกษาไม่ควรมีเป้าหมายเพียงเพื่อให้ได้ปริญญา แต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อค้นหาศักยภาพ ความถนัด และสิ่งที่เรารัก แล้วนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น ระหว่างทางย่อมมีวันที่ไม่เป็นไปตามความหวัง แต่หากมอง ‘ปัญหาเป็นครู’ ใช้ความเพียรควบคู่กับสติ ทุกอุปสรรคจะกลายเป็นบทเรียนที่ช่วยให้เราเติบโต แข็งแกร่ง และก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมีทิศทาง คุณค่าของชีวิตไม่ได้วัดจากสิ่งที่เราได้รับเพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่สิ่งที่เราสามารถ ‘ให้’ และส่งต่อแก่ผู้อื่น ทั้งโอกาส แรงบันดาลใจ และความเชื่อที่ดี เพราะความดีจากคนหนึ่งสามารถขยายไปสู่ครอบครัว ชุมชน และสังคมได้ จึงอยากฝากให้น้อง ๆ รักษาความดี ไม่หยุดพัฒนาตนเอง ค้นหาคุณค่าที่มีอยู่ในตัว และเมื่อได้รับโอกาสแล้ว อย่าลืมส่งต่อสิ่งนั้นให้คนรอบข้าง เพื่อเติบโตไปพร้อมกันและสร้างสังคมที่ดีอย่างยั่งยืน”
นางบุษดี เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการมูลนิธิศุภชัย–บุษดี เจียรวนนท์ กล่าวว่า “หัวใจสำคัญของมูลนิธิคือคำว่า ‘ให้’ เพราะเราเชื่อว่าการหยิบยื่นโอกาสทางการศึกษาสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ไกลกว่าชีวิตของคนคนหนึ่ง เมื่อเด็กได้ค้นพบศักยภาพ กล้าฝัน และมุ่งไปให้สุดในสิ่งที่ตนเองรัก พลังที่เกิดขึ้นในวันนี้ย่อมขยายผลสู่ครอบครัว ชุมชน และสังคมในวันข้างหน้า เปรียบเสมือนการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ให้หยั่งรากอย่างแข็งแรง ก่อนแตกกิ่งก้านและส่งต่อคุณค่าแก่ผู้อื่น ท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วจากเทคโนโลยี AI อาชีพรูปแบบใหม่ ตลอดจนความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม เราจึงอยากให้น้อง ๆ เปิดกว้าง ไม่จำกัดอนาคตไว้เพียงกรอบอาชีพเดิม แต่พร้อมแสวงหาความรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และค้นหาสิ่งที่รักควบคู่กับความถนัด เพราะองค์ความรู้ในวันนี้อาจต่อยอดไปสู่บทบาทใหม่ที่สร้างประโยชน์แก่ผู้คนได้มากกว่าเดิม สิ่งที่มูลนิธิมุ่งหวังจึงไม่ใช่เพียงความสำเร็จของน้อง ๆ แต่คือการเห็นทุกคนก้าวต่อไปพร้อมหัวใจของการ ‘ส่งต่อ’ นำความรู้ ความสามารถ และพลังที่ได้รับไปสร้างคุณค่าให้สังคมต่อไป”
ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ยังมุ่งพัฒนานักเรียนทุนอย่างรอบด้านใน 3 มิติสำคัญ ได้แก่ 1. การต่อยอดศักยภาพผ่านโปรแกรมฝึกอบรม ค่ายผู้นำ ค่ายหุ่นยนต์ และ เวทีแข่งขันตามความสนใจเฉพาะบุคคล 2. การเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพด้วยคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อค้นหาความถนัดและเชื่อมโยงสู่การฝึกงานกับองค์กรชั้นนำ 3. การเปิดโลกทัศน์ผ่านประสบการณ์นอกห้องเรียน โดยนำนักเรียนทุนศึกษาดูงาน ณ โลตัส บางนา, The Forestias, Happitat at The Forestias และ Cloud 11 ให้ได้สัมผัสแนวคิด เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากโลกจริง เติมแรงบันดาลใจ ต่อยอดมุมมอง และเตรียมความพร้อมสำหรับเส้นทางการศึกษาและอาชีพในอนาคต
ตลอด 6 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิศุภชัย–บุษดี เจียรวนนท์ ยังคงเดินหน้าจากแนวคิด “มอบทุน” สู่ “มอบอนาคต” ด้วยความเชื่อว่า เมื่อเยาวชนได้รับโอกาสที่เหมาะสมในเวลาที่ใช่ ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวพวกเขาย่อมสามารถเติบโตได้อย่างไร้ข้อจำกัด และหนึ่งโอกาสทางการศึกษาในวันนี้ กลายเป็นพลังสำคัญที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้ครอบครัว ชุมชน และสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน