ปิดฉาก “TILOG – LogistiX 2026” ยิ่งใหญ่ ยอดผู้เข้าชมกว่า 7,100 คน สร้างมูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ บริษัท อาร์เอ็กซ์ ไบเทค (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศความสำเร็จของการจัดงาน “TILOG – LogistiX 2026” งานแสดงสินค้า เทคโนโลยี และบริการด้านโลจิสติกส์ครบวงจร ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19–21 สิงหาคม 2569 ณ ฮอลล์ 98 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยตลอด 3 วัน มีผู้ประกอบการ นักธุรกิจ และผู้ซื้อทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานกว่า 7,100 ราย พร้อมสร้างมูลค่าการค้ากว่า 2,000 ล้านบาท สะท้อนความสำเร็จของงานในฐานะแพลตฟอร์มสำคัญที่เชื่อมโยงเทคโนโลยี นวัตกรรม องค์ความรู้ และโอกาสทางธุรกิจด้าน โลจิสติกส์จากทั่วโลกสู่ผู้ประกอบการไทย
การจัดงานในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Empowering Global Trade with Generative Supply Chains” มุ่งตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของการค้าโลก ด้วยการนำเทคโนโลยี AI ระบบอัตโนมัติ (Automation) และโซลูชันโลจิสติกส์อัจฉริยะ มาช่วยยกระดับการบริหารจัดการซัพพลายเชน เพิ่มความแม่นยำ ลดต้นทุนและข้อผิดพลาด ตลอดจนเสริมความยืดหยุ่นให้ภาคธุรกิจสามารถรับมือกับความผันผวนทางเศรษฐกิจ ข้อจำกัดด้านแรงงาน และความไม่แน่นอนของการค้าโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ บริษัท อาร์เอ็กซ์ ไบเทค (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศความสำเร็จของการจัดงาน “TILOG – LogistiX 2026” งานแสดงสินค้า เทคโนโลยี และบริการด้านโลจิสติกส์ครบวงจร ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19–21 สิงหาคม 2569 ณ ฮอลล์ 98 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยตลอด 3 วัน มีผู้ประกอบการ นักธุรกิจ และผู้ซื้อทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานกว่า 7,100 ราย พร้อมสร้างมูลค่าการค้ากว่า 2,000 ล้านบาท สะท้อนความสำเร็จของงานในฐานะแพลตฟอร์มสำคัญที่เชื่อมโยงเทคโนโลยี นวัตกรรม องค์ความรู้ และโอกาสทางธุรกิจด้าน โลจิสติกส์จากทั่วโลกสู่ผู้ประกอบการไทย
การจัดงานในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Empowering Global Trade with Generative Supply Chains” มุ่งตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของการค้าโลก ด้วยการนำเทคโนโลยี AI ระบบอัตโนมัติ (Automation) และโซลูชันโลจิสติกส์อัจฉริยะ มาช่วยยกระดับการบริหารจัดการซัพพลายเชน เพิ่มความแม่นยำ ลดต้นทุนและข้อผิดพลาด ตลอดจนเสริมความยืดหยุ่นให้ภาคธุรกิจสามารถรับมือกับความผันผวนทางเศรษฐกิจ ข้อจำกัดด้านแรงงาน และความไม่แน่นอนของการค้าโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
งานยังเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญและผู้นำในอุตสาหกรรม ผ่านกิจกรรมสัมมนาหลากหลาย อาทิ Trade Logistics Symposium 2026 ที่นำเสนอทิศทางการค้าและ โลจิสติกส์โลก แนวทางการสร้างซัพพลายเชนที่มีความยืดหยุ่น ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านเงินทุนเพื่อรองรับการเติบโตและการขยายธุรกิจสู่ระดับสากล รวมถึง World Transport & Logistics Forum (WTLF) ที่เปิดพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ในระดับนานาชาติ
อีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญคือพิธีมอบรางวัล Excellent Logistics Management Award (ELMA) 2026 เพื่อเชิดชูผู้ประกอบการไทยที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์และส่งเสริมให้เกิดต้นแบบ การดำเนินธุรกิจที่มีมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
นอกจากการนำเสนอเทคโนโลยีและองค์ความรู้แล้ว กิจกรรม Business Matching ยังเป็นกลไกสำคัญในการเปลี่ยนการพบปะภายในงานให้เกิดเป็นโอกาสทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการเชื่อมโยงผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้ซื้อ และผู้ให้บริการโลจิสติกส์จากไทยและต่างประเทศ โดยตลอดการจัดงานสามารถสร้าง มูลค่าการค้าได้กว่า 2,000 ล้านบาท สะท้อนถึงความต้องการทางธุรกิจและศักยภาพของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทย ในการเชื่อมโยงกับเครือข่ายการค้าระหว่างประเทศ
ความสำเร็จของ “TILOG – LogistiX 2026” ไม่เพียงสะท้อนผ่านจำนวนผู้เข้าร่วมงานและมูลค่าทางธุรกิจที่เกิดขึ้นเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของผู้ประกอบการไทยในการปรับตัวเข้าสู่โลกการค้ายุคใหม่ ที่เทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารซัพพลายเชนอย่างมีประสิทธิภาพกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พร้อมเดินหน้าส่งเสริมการนำ AI และเทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ในภาคโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ควบคู่กับการอำนวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทย และเสริมบทบาทประเทศไทยให้เป็นหนึ่งในศูนย์กลางสำคัญด้านการค้าและโลจิสติกส์ของภูมิภาคอาเซียนอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน
ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและภาพบรรยากาศความสำเร็จของงานเพิ่มเติมได้ที่ www.tilog-logistix.com