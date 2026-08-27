พาณิชย์เปิดฉาก "Thailand Local SDGs Plus Expo 2026" ปั้นผู้ประกอบการ 76 จังหวัด สู่เวทีการค้ายั่งยืน ตั้งเป้ามูลค่ากว่า 500 ล้านบาท

กระทรวงพาณิชย์ระดม 200 ผู้ประกอบการทั่วประเทศ จัดแสดงสินค้ารักษ์โลกกว่า 1,000 รายการ ภายใต้แนวคิด "Rooted in Local, Rising for Global" ผสานภูมิปัญญาไทยกับนวัตกรรมระดับสากล พร้อมเปิดเวที Business Matching และ Design & Innovation Clinic ครบวงจร
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2569 — กระทรวงพาณิชย์เดินหน้ายกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทย จัดงาน "Thailand Local SDGs Plus Expo 2026" เวทีการค้ายั่งยืนที่รวบรวมผู้ประกอบการจาก 76 จังหวัดทั่วประเทศกว่า 200 ราย พร้อมจัดแสดงสินค้ารักษ์โลกกว่า 1,000 รายการ ครอบคลุม 6 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ตั้งเป้าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท ตอกย้ำบทบาทประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางสินค้าศักยภาพของภูมิภาค
พิธีเปิดยิ่งใหญ่ พร้อมลงนาม MOU เชื่อมโอกาสทางการค้า
พิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน พร้อมด้วย ร้อยตรี จักรา ยอดมณี รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน
ไฮไลต์สำคัญของพิธีเปิดคือ การลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างภาคเอกชน เพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่เครือข่ายการค้าที่กว้างขึ้น และเปิดประตูสู่โอกาสในตลาดต่างประเทศ
เวทีการค้าครบวงจร — ไม่ใช่แค่ขายของ แต่คือการต่อยอดธุรกิจ
งาน Thailand Local SDGs Plus Expo 2026 ถูกออกแบบให้เป็นมากกว่างานแสดงสินค้าทั่วไป โดยเปิดพื้นที่สำหรับกิจกรรมครบวงจร ประกอบด้วย
● โซนจำหน่ายสินค้า จากผู้ประกอบการทั่วประเทศ
● Business Matching จับคู่เจรจาการค้าระหว่างผู้ผลิตกับผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ
● Design & Innovation Clinic คลินิกให้คำปรึกษาด้านการออกแบบและนวัตกรรม เพื่อยกระดับสินค้าไทยให้แข่งขันได้ในเวทีสากล
Concept & Theme: "Rooted in Local, Rising for Global"
ธีมของงานปีนี้สะท้อนแนวคิดหลักคือการนำ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย (Local Wisdom) ที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติมาแต่เดิม เช่น การใช้ไม้ไผ่ ผักตบชวา ผ้าทอมือ และสีธรรมชาติ มาผสมผสานกับ นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีระดับสากล (SDGs Plus) เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่า "วิถีไทยก็เท่และรักษ์โลกแบบสากลได้"
Keyword หลักของงาน
● Hyper-Local — ท้องถิ่นแท้
● Regenerative — ฟื้นฟู
● Zero-Waste — ขยะเป็นศูนย์
● Carbon-Neutral — ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด
Spotlight: Maxfood ผู้นำไอศกรีมแช่แข็ง One Stop Service
หนึ่งในผู้ประกอบการที่โดดเด่นในงานครั้งนี้ คือ บริษัท แม็คซ์ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (Maxfood) ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมแช่แข็งในรูปแบบ One Stop Service ให้บริการครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ครอบคลุมการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ จัดหาวัตถุดิบคุณภาพตามสเปกลูกค้า ให้คำปรึกษาวิเคราะห์สูตร ออกแบบบรรจุภัณฑ์ วางแผนและควบคุมต้นทุนการผลิต ตลอดจนการส่งออกไปยังประเทศปลายทาง
5 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของ Maxfood
● Maxfresh
● Maxii Beaucoup
● Mochi Ice Cream
● Popadoo
● Fruit Lato Stick
ทั้งหมดพัฒนาภายใต้มาตรฐานการผลิตระดับสากล พร้อมตอบโจทย์ทั้งผู้ประกอบการที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจ และผู้ที่ต้องการสร้างแบรนด์ของตนเอง ด้วยบริการให้คำปรึกษาครบวงจรทั้งการตลาดในประเทศ ตลาดต่างประเทศ และขั้นตอนการส่งออก
Maxfood กับ SDGs — ธุรกิจที่โตไปพร้อมกับสังคมและสิ่งแวดล้อม
Maxfood ตอกย้ำบทบาทองค์กรที่ขับเคลื่อนธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านการสนับสนุน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ครอบคลุม 6 เป้าหมายสำคัญ
● SDG 1 ขจัดความยากจน
● SDG 2 ขจัดความหิวโหย
● SDG 7 พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
● SDG 8 การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
● SDG 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน
● SDG 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การเข้าร่วมงาน Thailand Local SDGs Plus Expo 2026 ครั้งนี้ จึงไม่ใช่เพียงการนำเสนอผลิตภัณฑ์ แต่คือการประกาศจุดยืนของ Maxfood ในฐานะองค์กรที่เชื่อว่า ธุรกิจอาหารต้องเติบโตไปพร้อมกับสังคมและสิ่งแวดล้อม
พิธีลงนาม MOU ขยายโอกาสทางการค้าและเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกร
ในโอกาสนี้ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง "ความร่วมมือในการซื้อขายสินค้า" ระหว่าง บริษัท แม็คซ์ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (ผู้ซื้อ) โดยนายฐานพงศ์ จุ้ยประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ และ กลุ่มปัตตาเวียทรัพย์มั่นคง เชียงราย (ผู้ขาย) โดยนายกิตติ แอ่นปัญญา หัวหน้ากลุ่ม
สาระสำคัญของบันทึกข้อตกลง (MOU)
● วัตถุประสงค์: เพื่อแสดงเจตจำนงในการซื้อขายสินค้าประเภท สับปะรดภูแล และ สับปะรดปัตตาเวีย รวมถึงร่วมกันศึกษารูปแบบการทำธุรกิจร่วมกันในระยะยาว
● ปริมาณและมูลค่าการซื้อขายเบื้องต้น: กำหนดการซื้อขายทันทีในระยะเวลา 1 ปี ปริมาณรวม 20,000,000 ลูก คิดเป็นมูลค่าเบื้องต้น 140,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน)
● สถานที่ลงนาม: ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2569 โดยการสนับสนุนของกระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์)