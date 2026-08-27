“สนามบินอุดรธานี”เตรียมรับใบรับรองสนามบินสาธารณะ ดีเดย์ 8 ก.ย. Lucky Air เปิดบินตรง “คุนหมิง–อุดรธานี

“สนามบินอุดรธานี” เตรียมรับใบรับรองสนามบินสาธารณะ ลำดับที่ 6 ภายใต้สังกัดของ ทย.เดินหน้าสนามบินภูมิภาคสู่มาตรฐานสากล ขณะที่ สายการบิน Lucky Air เตรียมเปิดเที่ยวบินตรง “คุนหมิง–อุดรธานี” 8 ก.ย. 69 - 22 ต.ค. 69 หนุนท่องเที่ยว–เศรษฐกิจอีสาน
นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงการพัฒนาศักยภาพท่าอากาศยานภูมิภาคในสังกัดกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ว่า ทย.ได้รายงาน ว่าท่าอากาศยานอุดรธานี มีกำหนดเข้ารับใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ (Public Aerodrome Operating Certificate) จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) หรือ CAAT ในวันที่ 2 กันยายน 2569 ซึ่งถือเป็นท่าอากาศยานในสังกัด ทย. ลำดับที่ 6 ที่ได้รับใบรับรองฯ ต่อจากท่าอากาศยานเบตง บุรีรัมย์ สุราษฎร์ธานี พิษณุโลก และกระบี่ ซึ่งสะท้อนถึงความพร้อมของท่าอากาศยานในการดำเนินงานภายใต้ข้อกำหนดและมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ
ซึ่งกระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามนโยบาย "Airport for Regional Development" ยกระดับท่าอากาศยานภูมิภาค สู่มาตรฐานความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งทางอากาศในระดับสากล เพื่อรองรับการเติบโตด้านการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนระหว่างประเทศ
นอกจากนี้ ท่าอากาศยานอุดรธานี ยังเตรียมที่จะเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างประเทศ โดยในวันที่ 8 กันยายน 2569 นี้ สายการบิน Lucky Air มีกำหนดการเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ให้บริการบินตรงเส้นทางระหว่างคุนหมิง - อุดรธานี ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการเชื่อมโยงการเดินทาง การค้า และการท่องเที่ยวอย่างไร้รอยต่อระหว่างสองประเทศ โดยกระทรวงคมนาคมและ ทย. ได้บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร รวมถึงการเชื่อมต่อการเดินทางโดยขนส่งสาธารณะ เพื่อรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาผ่านเที่ยวบินตรงดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะช่วยสร้างรายได้สู่ผู้ประกอบการท้องถิ่นในจังหวัดอุดรธานีและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ด้านนายดนัย เรืองสอน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ย.) กล่าวว่า สายการบิน Lucky Air มีกำหนดการบินแบบเหมาลำบินตรงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมายังท่าอากาศยานอุดรธานี เส้นทาง คุนหมิง-อุดรธานี-คุนหมิง จำนวน 2 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ด้วยอากาศยานแบบ 737-800 (B738) (189 ที่นั่ง) ในระหว่างวันที่ 8 ก.ย. - 22 ต.ค. 69 ซึ่งสายการบิน Lucky Air เป็นสายการบินใหม่และเส้นทางบินใหม่ที่เชื่อมต่อจากจีนมายังอุดรธานี จึงได้รับสิทธิส่วนลดค่าบริการในการขึ้นลงของอากาศยาน และค่าบริการที่เก็บอากาศยาน ในอัตราร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 1 ปี ตามประกาศมาตรการส่งเสริมพัฒนาเส้นทางบินภายในประเทศและระหว่างประเทศของกรมท่าอากาศยาน พ.ศ. 2569
ทั้งนี้ ทย. มุ่งให้ท่าอากาศยานภูมิภาคเป็นมากกว่าจุดขึ้นลงของเครื่องบิน แต่เป็น ประตูเศรษฐกิจของพื้นที่ ที่ช่วยเชื่อมโยงผู้คน การท่องเที่ยว การค้า และโอกาสทางธุรกิจจากเมืองภูมิภาคสู่ระดับประเทศและนานาชาติ โดยจะเดินหน้าพัฒนาท่าอากาศยานให้มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน และตอบโจทย์การเดินทางของประชาชนอย่างต่อเนื่อง