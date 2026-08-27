หรอยแรงถึงเครื่องแกงใต้! EZYGO X ครัวบ้านเอ ยก 3 เมนูใต้รสจัดจ้าน สูตรเด็ดบ้านพี่เอ ส่งตรงถึงเซเว่นฯ ทั่วประเทศ

เซเว่น อีเลฟเว่น เอาใจสายกินแซ่บ กินรสจัด เลิฟขมิ้นหอมกลิ่นเครื่องแกง จับมือ ครัวบ้านเอ ร้านอาหารใต้ชื่อดังการันตีว่าทุกเมนูหรอยแรงกับรสชาติปักษ์ใต้แท้ เสน่ห์ปลายจวักของ เอ-ศุภชัย ศรีวิจิตร เสิร์ฟเมนูอาหารใต้พร้อมทานระดับพรีเมียม สะดวก หาง่าย ราคาจับต้องได้ และรักษารสชาติเอกลักษณ์ของครัวบ้านเอไว้ ได้ที่ร้านเซเว่นฯ ทั่วประเทศ
EZYGO Gold Selection X ครัวบ้านเอ เปิดตัวอย่างเป็นทางการ โดย นายทัพพ์เทพ จีระอดิศวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่ พร้อมด้วย นายศุภชัย ศรีวิจิตร ผู้บริหารครัวบ้านเอ ณ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ สีลม
3 เมนูสูตรเด็ดจากครัวบ้านเอ วางจำหน่ายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ให้สาวกอาหารใต้ได้ลิ้มลองกัน ได้แก่
• ขนมจีนน้ำยาปู เมนูอาหารใต้พรีเมียมพร้อมเสิร์ฟแล้วที่ร้านเซเว่นฯ น้ำยาทำจากกะทิเข้มข้น รสชาติกลมกล่อม หวานนำ เค็มตาม หอมพริกแกงใต้ มาพร้อมเนื้อปูนิ่ม รสชาติหอมหวาน ทานพร้อมขนมจีนสีขาว เรียงเส้นสวยนุ่ม และกะหล่ำปลีหั่นฝอย พร้อมถั่วฝักยาวชิ้นเล็ก (ราคา 72 บาท)
• แกงส้มใต้ปลากะพงยอดมะพร้าว ถ้าพูดถึงอาหารใต้จะขาดแกงส้มไปไม่ได้เลย แกงส้มสูตรครัวบ้านเอรสเปรี้ยว เค็ม เผ็ด เข้มข้นครบรส ทานพร้อมปลากะพง และยอดมะพร้าวอ่อน ให้สัมผัสกรอบและหวาน กลมกล่อมทุกคำที่ทาน (ราคา 69 บาท)
• แกงคั่วหมูพริกแกงใต้ ใช้หมูส่วนสะโพกชิ้นใหญ่ เนื้อนุ่มฉ่ำ ผัดกับซอสแกงคั่วรสชาติเข้มข้น เผ็ดร้อนจัดจ้านถึงเครื่องแกงใต้ เพิ่มความหอมด้วยกลิ่นสมุนไพร (ราคา 69 บาท)
ลองสัมผัส 3 เมนูอาหารใต้รสจัดจ้าน สูตรต้นตำรับจากบ้านพี่เอ ได้แล้ววันนี้ ที่ร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศ หรือสั่งซื้อผ่านช่องทาง 7Delivery นอกจากนี้ เซเว่น อีเลฟเว่นยังจัดแคมเปญพิเศษ “หร่อยแรง แจกแสตมป์” สำหรับสมาชิก ALL member โดยเมื่อซื้อเมนู EZYGO Gold Selection x ครัวบ้านเอ รับ M-Stamp มูลค่า 6 บาทต่อกล่อง ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม - 23 กันยายน 2569