Ocean x Butterbear ชวนเปิดประสบการณ์ในงาน “My Pleasure Moment” สัมผัส 4 ฤดูแห่งความสุข พลิกภาพจำเครื่องแก้วที่คุ้นเคย สู่ Lifestyle Brand แบบเต็มตัว

กรุงเทพฯ – 26 สิงหาคม 2569 – Ocean เปิดบทใหม่ของแบรนด์ผ่านโปรเจกต์ “MY PLEASURE MOMENT-Ocean x Butterbear” ภายใต้แนวคิด “Every Season Has Its Own Pleasure Moment” ตอกย้ำทิศทางการรุกตลาด B2C ผ่านประสบการณ์ที่เชื่อมโยงแบรนด์เข้ากับไลฟ์สไตล์และความสุข ในชีวิตประจำวัน โปรเจกต์ “MY PLEASURE MOMENT” ถูกพัฒนาขึ้นจากคำถามง่ายๆ ว่า “What is your pleasure moment?” เพื่อชวนทุกคนค้นหาช่วงเวลาแห่งความสุขในแบบของตัวเอง ผ่านประสบการณ์ 4 ฤดู ได้แก่ Summer Splash, Rainy Cozy, Autumn Breeze และ Winter Hug สะท้อนว่าทุกฤดูล้วนมี pleasure moment ที่แตกต่างกัน และ Ocean พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาเหล่านั้น
Ocean จึงตั้งใจให้ Butterbear คาแรกเตอร์สุดแสบ แสนฮีลใจ ขวัญใจมหาชนและมัมหมี พ่อหมี มาร่วมถ่ายทอดภาพลักษณ์ใหม่ของแบรนด์ที่ร่วมสมัย สดใส และยังคงความพรีเมียมพร้อมเปิดมุมมองใหม่ให้เครื่องแก้ว Ocean เป็นมากกว่าของใช้ หากต้องการส่งต่อประสบการณ์ และคุณค่าทางอารมณ์ผ่านช่วงเวลาธรรมดาให้เป็นโมเมนต์ที่มีความสุขของแต่ละคน
คุณธีรนี กิตติธีระนนทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ที่แข็งแรงอย่าง Butterbear คือก้าวสำคัญในการสะท้อนทิศทางใหม่ของ Ocean ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ต่อยอดจากแบรนด์เครื่องแก้วสู่ Lifestyle Brand ที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของผู้คนให้มีความหมายมากขี้น”
คุณธีรนี กล่าวเสริมว่า “ความร่วมมือครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการคอลแลบ แต่ยังเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของ Ocean ในการมอบประสบการณ์พิเศษเพื่อตอบแทนลูกค้า B2C ที่ให้การสนับสนุนแบรนด์อย่างดีมาโดยตลอดโดยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาสัมผัสโลกของ Ocean และ Butterbear ร่วมกันภายในงานเพื่อสร้างช่วงเวลาแห่งความสุขและความทรงจำที่มีความหมายไปด้วยกัน”
ภายในงาน ผู้ร่วมงานจะได้สัมผัสประสบการณ์ “My Pleasure Moment” ผ่านพื้นที่จัดแสดงทั้ง 4 ฤดู ทั้ง Summer, Rainy, Autum และ Winter พร้อมการปรากฎตัวของ Butterbear ที่จะมาร่วมเติมสีสันให้กับงาน รวมถึงกิจกรรม พิเศษบทเวทีและช่วงเวลาที่จะชวนทุกคนมาร่วมสัมผัสความสุขไปพร้อมกัน
งาน “MY PLEASURE MOMENT – Ocean x Butterbear” จัดขึ้นในวันพุธที่ 26 สิงหาคม เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ EMSPHERE GALLERY 1 ชั้น M เปิดให้ทุกคนร่วมสัมผัสโลกของ My Pleasure Moment ผ่าน 4 ฤดูและค้นหา pleasure moment ในแบบของตัวเอง Every Season Has Its Own Pleasure Moment . What is your pleasure moment?