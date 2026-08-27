กรมการค้าภายในลุยตลาดมรกต ชุมพร ดันตลาดทุเรียน เชื่อมผู้ประกอบการสู่ผู้บริโภค

กรมการค้าภายใน ลุยตลาดมรกต จ.ชุมพร เดินหน้าส่งเสริมการค้าและประชาสัมพันธ์ตลาดทุเรียน เชื่อมโยงตลาด–ผู้ประกอบการ–ผู้บริโภค พร้อมปล่อยคาราวานรถบรรทุกทุเรียน
นายฉันทพัทธ์ ปัญจมานนท์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการตลาดสินค้าเกษตร โดยเฉพาะผลไม้และทุเรียน ซึ่งเป็นสินค้าสำคัญของภาคใต้ และเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่ การลงพื้นที่ตลาดมรกต จังหวัดชุมพร ในครั้ง นี้ จึงเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนภารกิจกรมการค้าภายในในการส่งเสริมช่องทางการตลาด สร้างการรับรู้ และ กระตุ้นกิจกรรมทางการค้าให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
“ตลาดมรกตถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญในการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรจากแหล่งผลิตไปสู่ผู้บริโภค โดยเฉพาะทุเรียน ซึ่งเป็นสินค้าที่มีศักยภาพทางการตลาด การลงพื้นที่ของกรมการค้าภายในครั้งนี้ ต้องการให้ ผู้บริโภคได้เห็นถึงบรรยากาศการซื้อขายจริง ได้พบกับผู้ประกอบการ และได้รับรู้ว่าทุเรียนและสินค้าเกษตรใน พื้นที่มีช่องทางการจำหน่ายที่หลากหลาย” รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าว สำหรับกิจกรรมภายในตลาดมรกต ได้รับความสนใจจากประชาชนและผู้ประกอบการเป็นอย่างดี โดยมี “พิ้งกี้ สาวิกา” ดารานักแสดงชื่อดัง ร่วม Live สดกับรองอธิบดีกรมการค้าภายใน ขณะเยี่ยมชมตลาดและร่วม กิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกิจกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์ตลาด สินค้า และบรรยากาศการซื้อขายให้ ประชาชนได้รับชมผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งจะช่วยขยายการรับรู้ตลาดมรกตไปยังกลุ่มผู้บริโภคในวงกว้างมากยิ่งขึ้น
อีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญ คือ กิจกรรมรถบรรทุกทุเรียนชั่งน้ำหนัก 1 ตันขึ้นไป รับคูปองแทนเงินสดมูลค่า 200 บาท สำหรับนำไปใช้ซื้อสินค้าในครั้งถัดไป โดยมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นการซื้อขายและสร้างแรงจูงใจให้เกิดการ กลับมาจับจ่ายใช้สอยภายในตลาด ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการและร้านค้าภายใน ตลาด นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม แจกสติ๊กเกอร์ “คำซิ่งท้ายกระบะ” เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและตลาดมรกต สร้างสีสันและการจดจำให้แก่ผู้ที่เดินทางผ่านไปมา รวมถึงเป็นการนำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ออกไปสู่พื้นที่ต่าง ๆ เพื่อสร้างการรับรู้ตลาดในวงกว้าง
จากนั้น รองอธิบดีกรมการค้าภายใน พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วม ปล่อยคาราวานรถบรรทุกทุเรียน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สะท้อนถึงการเชื่อมโยงระบบการค้าและการขนส่งทุเรียนจากพื้นที่สู่ตลาดและผู้บริโภค โดย มุ่งสร้างการรับรู้และส่งเสริมภาพลักษณ์ของตลาดมรกตให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น นายฉันทพัทธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการค้าภายในมีภารกิจสำคัญในการดูแลและส่งเสริมระบบการค้าให้เกิดความเป็นธรรม รวมทั้งสนับสนุนการสร้างช่องทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตร การลงพื้นที่พบปะเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้องโดยตรง จะช่วยให้กรมฯ ได้รับทราบสถานการณ์และปัญหาจากพื้นที่จริง และ สามารถนำข้อมูลไปประกอบการกำหนดแนวทางส่งเสริมตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
“สิ่งที่กรมการค้าภายในต้องการเห็น คือ เกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้ ผู้ประกอบการมีช่องทางในการ ทำการค้า และผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าได้อย่างสะดวกและได้รับความเป็นธรรม กิจกรรมที่ตลาดมรกตในครั้ง นี้จึงเป็นการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ผู้ประกอบการ เกษตรกร และประชาชน เพื่อช่วยขับเคลื่อน ตลาดสินค้าเกษตรและสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจในพื้นที่” รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าว
ทั้งนี้ยังมีกิจกรรม “ไทยช่วยไทยพลัส : อร่อยมั่นใจ ผลไม้ไทยคุณภาพ” ที่กรมการค้าภายใน ได้เชื่อมความร่วมมือกับตลาดกลางสินค้าเกษตร ได้แก่ ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง และตลาดผลไม้มรกต ควบคู่กับเครือข่าย Modern Trade ได้แก่ แม็คโคร โลตัส บิ๊กซี GO Wholesale ท็อปส์ และเดอะมอลล์ รวมถึงจุดจำหน่ายใน เครือข่ายกว่า 200 สาขาทั่วประเทศ เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงผู้บริโภคให้ครอบคลุมมากขึ้น
นอกจากการ เชื่อมโยงช่องทางจำหน่าย กรมฯ ยังเดินหน้ากระตุ้นการบริโภคผ่านกิจกรรมส่งเสริมการขาย การสื่อสารผ่าน Influencer และ KOL/KOC ศิลปินและนักแสดง การไลฟ์สดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ รวมถึงขบวนรถคาราวาน “อร่อยมั่นใจ ผลไม้ไทยคุณภาพ สู่ประชาชน” เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้เกิดการซื้อจริง โดยกรมฯ ตั้งเป้าหมายรองรับและกระจายผลผลิตผลไม้ภาคใต้ได้ไม่น้อยกว่า 10,000 ตัน ผ่านการเชื่อมโยงตลาด การขยาย ช่องทางจำหน่าย และการกระตุ้นการบริโภค โดยใช้เครือข่ายตลาดกลางและภาคเอกชนเป็นกลไกสำคัญในการ รองรับผลผลิต อย่างไรก็ตาม เป้าหมายระยะยาวไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขการระบายผลผลิตในช่วงฤดูกาลนี้เท่านั้น แต่คือ การสร้างระบบตลาดที่สามารถวางแผนร่วมกับภาคการผลิตได้ตั้งแต่ก่อนผลผลิตออกสู่ตลาด
ขอเชิญชวนประชาชนร่วม เลือกซื้อผลไม้ไทยคุณภาพได้ที่ตลาดกลางสินค้าเกษตร ได้แก่ ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง และตลาดมรกต รวมถึงห้างค้าปลีก–ค้าส่ง Modern Trade ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ แม็คโคร โลตัส บิ๊กซี GO Wholesale ท็อปส์ และเดอะมอลล์ และจุดจำหน่ายในเครือข่ายกว่า 200 สาขาทั่วประเทศ ตลอดเดือนสิงหาคม–กันยายน 2569 เพื่อร่วมกันสร้างตลาดและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้แก่เกษตรกรไทย.