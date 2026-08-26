"สุวรรณภูมิ"เลื่อนซ่อมทางยกระดับเข้า -หน้าออกอาคารผู้โดยสาร เหตุใกล้'ไฮซีซั่น'

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแจ้งเลื่อนแผนซ่อมรอยต่อบนทางยกระดับเข้า - ออกอาคารผู้โดยสารออกไปก่อนเพื่อ ลดผลกระทบการเดินทางช่วง High Season
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ขอแจ้งเลื่อนแผนการดำเนินงานซ่อมแซมและบำรุงรักษารอยต่อเพื่อการขยายตัว (Expansion Joint) บนทางยกระดับเข้า - ออกอาคารผู้โดยสาร ซึ่งเดิมกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2569 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2570 ออกไปก่อน เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าว คาบเกี่ยวกับฤดูกาลท่องเที่ยว (High Season) ซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณผู้โดยสารและการจราจรเข้า – ออกท่าอากาศยานเพิ่มขึ้น ทสภ. จึงพิจารณาปรับช่วงเวลาดำเนินงาน เพื่อลดผลกระทบต่อการเดินทางและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ
ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป จะยังไม่มีการปิดเบี่ยงการจราจรบนทางยกระดับเข้า - ออกอาคารผู้โดยสารตามแผนที่ได้ประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนหน้านี้ ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการสามารถเดินทางเข้า - ออกอาคารผู้โดยสารได้ตามปกติ
ทั้งนี้ ทสภ. จะพิจารณากำหนดช่วงเวลาดำเนินงานใหม่และจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบ เมื่อมีกำหนดการใหม่ที่ชัดเจน ทสภ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้