กบน.เมินลดราคาขายปลีกน้ำมัน แม้ว่าตลาดโลกปรับลดลง ชี้กองทุนฯชดเชยอยู่215ล./วัน

กบน.ยังไม่ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมัน แม้ว่าราคาน้ำมันโลกปรับลดลง อ้างกองทุนฯยังชดเชย 215ล้าน/วัน
รายงานข่าวจากสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ราคาน้ำมันดิบมีการปรับตัวลดลง ภายหลังจากสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ผ่อนคลายลงชั่วคราว โดยปัจจัยสำคัญมาจากสหรัฐฯ ที่เลือกใช้มาตรการทางเศรษฐกิจแทนการใช้กำลังทหาร พร้อมได้คนกลางเข้าช่วยเจรจา ส่งผลให้การขนส่งสินค้าผ่านช่องแคบฮอร์มุซในช่วงนี้ สามารถดำเนินไปได้ตามปกติ ร่วมกับการเตรียมจัดตั้งเส้นทางเดินเรือปลอดภัย ส่วนการชะลอตัวทางเศรษฐกิจในฝั่งยุโรปและจีน ยังส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันลดลง กระตุ้นให้นักลงทุนเร่งเทขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ทำให้ในวันที่ 26 สิงหาคม 2569 ภาพรวมราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลง โดยน้ำมันดีเซลปิดที่ประมาณ 148 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ส่วนน้ำมันเบนซินปิดที่ประมาณ 113 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล
ถึงแม้ราคาน้ำมันในตลาดโลกจะเริ่มมีแนวโน้มปรับตัวลดลง แต่ความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นปัจจัยที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด ประกอบกับสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงยังคงมีภาระรายจ่ายวันละประมาณ 215ล้านบาท ทำให้ในระยะนี้ยังมีความจำเป็นต้องตรึงราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศไว้ก่อน ซึ่งกองทุนน้ำมันฯ ยังคงเฝ้าติดติดตามราคาน้ำมันในตลาดโลก เพื่อลดราคาขายปลีกให้กับประชาชนต่อไป