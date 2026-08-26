รฟท.ชวนประมูลเช่าพื้นที่”สถานีปัตตานี”ขายอาหาร-เครื่องดื่ม สัญญา 3 ปี

การรถไฟฯ ประกาศเชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าพื้นที่ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มที่สถานีปัตตานี กำหนดอายุสัญญา 3 ปี ขายซองประมูล 9 ก.ย.นี้
นายเมธาพัฒน์ สุนทรวราภาส ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) แจ้งว่า การรถไฟฯ มีความประสงค์ที่จะให้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่สถานีปัตตานี ด้วยวิธีเสนอราคาค่าเช่าสิทธิ กำหนดอายุสัญญาเช่า ระยะเวลา 3 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทางเลือกและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารและประชาชนผู้มาใช้บริการภายในสถานี ให้สามารถเข้าถึงบริการอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพ สะอาด และได้มาตรฐาน ตลอดจนส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ของการรถไฟฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โดยมีกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้
1. อัตราค่าเช่าขั้นต่ำเดือนละ 600.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2. ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองเป็นเงินจำนวน 7,200.00 บาท
3. เปิดจำหน่ายซองเสนอราคา ในราคาชุดละ 5,350.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 กันยายน 2569
4. กำหนดชี้แจงรายละเอียดแก่ผู้ประสงค์จะยื่นเสนอราคา ในวันที่ 4 กันยายน 2569 เวลา 09.00 น. ณ สถานีปัตตานี
5. กำหนดยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 24 กันยายน 2569 เวลา 13.00 – 13.30 น. ณ ห้องประชุมสนาม สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ชั้น G ฝั่งขบวนรถไฟทางไกล (LD) ณ ห้องประชุมสนาม สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ชั้น G ประตู 4 ฝั่งขบวนรถไฟทางไกล (LD) และจะทำการเปิดซองในวันและสถานที่เดียวกัน เวลา 13.30 น.
สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการเช่าและบริหารสัญญา
กองพัฒนาและบริหารสัญญาธุรกิจด้านเดินรถ ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ ตึกบัญชาการ การรถไฟแห่งประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์ 0-2220-4841 และ 0-2621-8701 ต่อ 5082 ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น.