WACOAL ดึง “พราว – อรณิชา” ออกแบบคอลเลกชัน “WACOAL Designed by Proud” เขย่าหัวใจเหล่าแฟชั่นนิสต้าตัวจริง

WACOAL แบรนด์ชุดชั้นในยอดนิยมอันดับ 1 เปิดตัวคอลเลกชันใหม่ “WACOAL Designed by Proud” ผลงานการออกแบบชุดชั้นในครั้งแรก ของ พราว - อรณิชา กรินชัย หรือ พราว โอลีฟส์ สาวที่หลงใหลในแฟชั่นและมีเอกลักษณ์การแต่งตัวที่โดดเด่น ถ่ายทอดผ่านตัวตนและสไตล์ความเป็นพราว ภายใต้แนวคิด “Where feminine self-love meets comfort” ที่ซึ่งความรักตัวเองในแบบฉบับผู้หญิงมาบรรจบกับความสบาย พร้อมหยิบมนต์เสน่ห์ของสาวๆ แฟชั่นยุค 80s ผ่านดีไซน์ที่ผสานความยูนีค กับ “Satin & Lace” ผ้าซาตินและผ้าลูกไม้ สร้างความต่างอย่างลงตัว เป็นลุคสุดเรียบหรู มีสไตล์ และยังมิกซ์แอนด์แมทช์ลุคในแบบของตัวเอง ใครที่หลงใหลความคลาสสิกต้องไม่พลาด
ดร.สุปราณี อุ่ยยะเสถียร กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่าย digital Business บมจ.ไทยวาโก้ กล่าวว่า “วาโก้อยากเป็นส่วนหนึ่งของแฟชั่นและการแสดงออกถึงตัวตนของผู้หญิง และเพื่อมอบสินค้าและประสบการณ์พิเศษให้กับสาวๆ ประกอบกับความตั้งใจของวาโก้ที่เปิดพื้นที่ให้กับความคิดสร้างสรรค์และมุมมองด้านแฟชั่นที่หลากหลาย จึงเกิดเป็นคอลเลกชัน “WACOAL Designed by Proud” ซึ่งการร่วมงานกับพราวในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่พราวได้มาออกแบบชุดชั้นใน และทางแบรนด์มองเห็นถึงตัวตนและสไตล์ที่ชัดเจนของพราว ซึ่งสะท้อนความเป็นผู้หญิงรุ่นใหม่ที่มีความหวานในแบบของตัวเอง แต่ยังคงความสนุกและมีสไตล์ จึงอยากร่วมถ่ายทอดมุมมองดังกล่าวผ่านคอลเลกชันนี้ ให้พราวเป็นอีกหนึ่ง Fashion Icon ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับ Young Generation ได้ ขณะที่วาโก้มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านการตัดเย็บ การคัดสรรวัสดุคุณภาพ มาผสมผสานให้เข้ากับสไตล์ที่มีเอกลักษณ์ของพราวที่มีความใส่ใจในทุกๆ ดีเทล ซึ่งมั่นใจว่าคอลเลกชันนี้จะตอบโจทย์ Fashion Lifestyle ที่เป็นเทรนด์และความต้องการของคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี”
ด้าน พราว-อรณิชา กรินชัย เผยถึงไอเดียในการดีไซน์คอลเลกชัน WACOAL Designed by Proud ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่พราวได้มาร่วมออกแบบชุดชั้นในกับวาโก้ โดยได้แรงบันดาลใจจากเสน่ห์ของแฟชั่นผู้หญิงในยุค 80s ซึ่งเป็นยุคที่มีทั้งความหวาน ความเซ็กซี่ และความสนุกในเวลาเดียวกัน พราวจึงเลือกนำลูกไม้ที่มีความโรแมนติกมาจับคู่กับผ้าซาตินที่ให้ความรู้สึกเรียบหรูและมีเสน่ห์ แล้วเติมดีเทลให้สามารถ Mix & Match ได้หลากหลาย สร้างลุคในแบบที่เป็นตัวเอง และยังสะท้อนความเป็นตัวตนของพราวสิ่งอย่างชัดเจน ขณะเดียวกันก็ยังคงความสบายที่เป็นเอกลักษณ์ของวาโก้”
WACOAL Designed by Proud ความโดดเด่นของคอลเลกชันนี้ อยู่ที่การตัดเย็บที่นำลูกไม้ และผ้าซาตินมาผสมผสานเป็นดีเทล สามารถมิกซ์แอนด์แมทช์ในแบบที่เป็นตัวเองได้ อาทิ Bra ที่มีดีเทลลูกไม้เพิ่มความสนุกสนานและความน่ารัก Panty ออกแบบให้สามารถนำมาแมทช์กับกางเกงหรือแฟชั่นไอเทมอื่นๆ เพิ่มความขี้เล่น แฝงเสน่ห์เซ็กซี่อย่างมีสไตล์ Sleepwear เติมดีเทลน่ารักให้ชุดนอนกลายเป็นอีกหนึ่งแฟชั่นโมเมนต์ที่สาวๆ อยากหยิบมาใส่ในทุกวัน ที่สร้างสรรค์อย่างพิถีพิถันในทุกรายละเอียด อีกทั้งได้ครีเอทีฟและสไตลิสต์ชื่อดังของไทย "แนนนิสต์ - หทัยรัตน์ เพิ่มพูนธนาลาภ" มาเป็น Creative Director ที่พร้อมปลุกความเป็นแฟชั่นนิสต้าในตัวคุณ
มาเพิ่มความน่ารักและความสนุกให้ทุกลุคกับคอลเลกชัน “WACOAL Designed by Proud” ได้แล้ววันนี้ที่ www.wacoal.co.th หรือพบคอลเลกชันที่วาโก้ช็อป 9 สาขา ได้แก่ MBK, ซีคอนศรีนครินทร์, แคมปัส ขอนแก่น, แฟชั่นไอส์แลนด์, Terminal 21 อโศก, ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต, MAYA เชียงใหม่, ซีคอนบางแค และ WACOAL YAOWARAT SPACE