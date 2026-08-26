ฟรี!!! ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่-ตรวจเช็กโรคหลอดเลือดสมอง 4-6 ก.ย.นี้ ที่สถานีสวนจตุจักร

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ชวนคนเมืองใส่ใจสุขภาพกับกิจกรรม “BEM Care 2026 Health Station” สถานีเพื่อสุขภาวะที่ดี ตั้งแต่วันที่ 4 - 6 กันยายน 2569 ณ MRT สถานีสวนจตุจักร ยกระดับพื้นที่สถานี MRT ให้เป็น “Health Station” และ “จุดเช็กอินสุขภาพของคนเมือง” ที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่าย สะดวก และตอบโจทย์ชีวิตที่เร่งรีบ โดยการจับมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อนำบริการและความรู้ด้านสุขภาพมาไว้ใกล้ตัวคุณ
ตลอด 3 วัน พบกับบริการด้านสุขภาพฟรี ได้แก่ ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ จากโรงพยาบาล ปิยะเวท (1,000 สิทธิ์/วัน รวม 3,000 สิทธิ์) โดยต้องมีอายุ 15 ปี - 65 ปี ตรวจเช็กความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง ด้วยรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ Mobile Stroke Unit Stroke One Stop (MSU-SOS) จากโรงพยาบาลศิริราช (50 สิทธิ์/วัน) ซึ่งเป็นเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่สามารถสแกนสมองผู้ป่วยได้ทันที ให้การรักษาเฉพาะโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน โดยผู้ที่ต้องการใช้บริการจะต้องอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไปและมีเลขประจำตัวผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราชเรียบร้อยแล้ว พร้อมรับคำแนะนำด้านสุขภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลต่างๆ รวมทั้งบูธกิจกรรมมากมาย อาทิ การตรวจสุขภาพทั่วไป การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การเช็กสุขภาพสมอง การเช็กความเครียด การคัดกรองโรคตา การตรวจแพทย์แผนไทย เป็นต้น ร่วมด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจในแต่ละวัน ดังนี้
• ศุกร์ 4 กันยายน 2569 พบกับ เบเบ้ – ธันย์ชนก ฤทธินาคา กูรูและเทรนเนอร์ออกกำลังกายสายสุขภาพ, พี่ฝุ่ง อมต ชัยเกรียงไกร เภสัชกรและนักวิจัยสกินแคร์ ปิดท้ายวันด้วย ลีโอ ไมค์หมดหนี้ ที่จะมาร่วมสร้างสีสันและความสนุกภายในงาน
• เสาร์ 5 กันยายน 2569 พบกับสาระเรื่องสุขภาพจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ และโรงพยาบาลบางโพ กิจกรรมเวิร์กช็อปปรุงกลิ่นบำบัดเพื่อช่วยผ่อนคลายความเครียด และสาธิตการทำเมนูสุขภาพจาก เชฟบีม นอกจากนี้ยังได้พูดคุยเรื่องสุขภาพจาก วีเจจ๋า – ดร.ณัฐฐาวีรนุช ทองมี วีเจและนักแสดงสายสุขภาพ ก่อนปิดท้ายด้วยกิจกรรมเต้นแอโรบิกจาก ครูตุ๊ก ครูสอนเต้นแอโรบิกชื่อดัง
• อาทิตย์ 6 กันยายน 2569 พบกับกิจกรรม เต้นเพลิน เบิร์นไขมัน ชวนขยับร่างกายไปพร้อมกัน จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทอล์คบนเวทีไปกับสาระสุขภาพจาก โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 และเรื่องราวเกี่ยวกับมะเร็งจาก กลุ่มมะเร็งเรียกพี่ ก่อนปิดท้ายความสนุกด้วย ครูหนุ่ม ซุมบ้า ครูสอนซุมบ้าและฟิตเนสแถวหน้าของเมืองไทย
อย่าพลาด!! กิจกรรม BEM Care 2026 Health Station ตั้งแต่วันที่ 4 -6 กันยายน 2569 ตั้งแต่เวลา 10.00 -20.00 น. ณ สถานีสวนจตุจักร ทางออก 2 และ 3 มาเช็กอินสุขภาพดีไปด้วยกัน เพราะสุขภาพที่ดี เริ่มต้นจากความใส่ใจ ติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook (เฟซบุ๊ก) : BEM Bangkok Expressway and Metro